शिवसेना आणि मनसेच्या जागावाटपावर कोणतीही रस्सीखेच नाही, आम्ही मनापासून एकत्र- संजय राऊत

संजय राऊत यांनी सांगितले की, काल रात्री जागावाटप पूर्ण झाले असून, मुंबईसह अनेक भागांमध्ये कार्यकर्ते कामालाही लागले आहेत.

Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut
शिवसेने(उबाठा)चे खासदार संजय राऊत (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 11:31 AM IST

Updated : December 23, 2025 at 11:38 AM IST

मुंबई: राज्यातील महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना शिवसेना आणि मनसे युतीबाबतच्या चर्चांना निर्णायक वळण मिळालंय. आजपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने युतीबाबत लवकर निर्णय घ्यावा लागणार असून, घाई करावी लागणार आहे, असे स्पष्ट संकेत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिलेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नाशिक, पुणे, मीरा-भाईंदर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली अशा महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये जागावाटपाबाबतची चर्चा पूर्ण झालीय.

सगळ्या गोष्टी जवळजवळ पूर्ण : संजय राऊत यांनी सांगितले की, काल रात्री जागावाटप पूर्ण झाले असून, मुंबईसह अनेक भागांमध्ये कार्यकर्ते कामालाही लागले आहेत. मात्र, मुंबईसारख्या मोठ्या महापालिकेत दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. युती करताना काही विद्यमान नगरसेवकांच्या जागांची अदलाबदल होत असते, त्यासाठी लोकांना एकत्र बसवून मार्ग काढावा लागतो. या सगळ्या गोष्टी जवळजवळ पूर्ण झाल्या असून, आता थोड्याच वेळात आपण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याशी बोलून अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

संविधानिक संस्थांना भाजपाच्या पायाखाली तुडवलं जातंय : ईव्ही आणि एबी फॉर्मचे वाटप सुरू झाले असून, शेवटच्या टप्प्यात “दोन चमचे पाणी घालायचं राहून गेलं” असं म्हणण्यापेक्षा आधीच सर्वांशी बोलून घेतलेलं चांगलं असतं, असे सूचक विधानही राऊत यांनी केले. त्यांनी यावेळी निवडणूक प्रक्रियेवरही टीका केली. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र आणि बिहारचे निकाल लावले गेले, तसेच ज्या प्रकारे निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट यांसारख्या संविधानिक संस्थांना भारतीय जनता पार्टीच्या पायाखाली तुडवले जात आहे, ते लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे ते म्हणाले.

शिवसेना आणि मनसे यांच्यात जागावाटपावर कोणताही ताणतणाव नाही : दरम्यान, राज ठाकरे महाविकास आघाडीसोबत जाणार असल्याच्या चर्चांनाही यामुळे बळ मिळाले आहे. बाळासाहेब ठाकरेंचे स्वप्न पूर्ण होणार का, दोन्ही भाऊ एकत्र येणार का, या प्रश्नाला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले की, “ठाकरेंची युती पक्की झाली आहे, फक्त घोषणा बाकी आहे.” शिवसेना आणि मनसे यांच्यात जागावाटपावर कोणताही ताणतणाव नाही, रस्सीखेच नाही. आम्ही मनापासून एकत्र आहोत, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही युती महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बदल घडवू शकते, असंही संजय राऊतांनी अधोरेखित केलंय.

