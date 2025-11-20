ETV Bharat / state

पक्षांतरामुळे महायुतीत नाराजी नाही, एकनाथ शिंदेदेखील नाराज नाहीत, बावनकुळेंनी स्पष्टच सांगितलं

एकनाथ शिंदे यांना परवा भेटलो होतो, ते अजिबात नाराज नाहीत. काल ते अमित शाह यांना भेटलेत, असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलंय.

Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
नागपूर- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परत एकदा नाराज असल्याची चर्चा सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर या चर्चांना बळ मिळालेय. या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणालेत की, एकनाथ शिंदे यांना परवा भेटलो होतो, ते अजिबात नाराज नाहीत. काल ते अमित शाह यांना भेटलेत. त्यांच्याकडे असलेले नगरविकास विभागाचे खातं आणि केंद्र सरकारसोबतचे समन्वयाचे विषय यासाठी एनडीएचे नेता म्हणून त्यांनी भेट घेतली आहे. एनडीएची परंपराच आहे की, विशिष्ट कालावधीनंतर नेते एकमेकांना भेटत असतात. नाराज असल्याची बातम्या कपोलकल्पित असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.

पक्षांतरामुळे महायुतीत नाराजी नाही- महाराष्ट्रात महायुतीही 51 टक्के मतांनी विजयी झाली पाहिजे, यासाठी त्यांनी भेट घेतली होती, तीच त्यांची भूमिका आहे. समन्वय समितीमध्ये असेही ठरवले आहे की एकमेकांच्या पक्षातील नेते व कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश करायचा नाही. मात्र,ज्यावेळी कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळत नाही, तेव्हा कार्यकर्ते एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जातात. माझ्या कामठी मतदारसंघात ही भाजपाचे पदाधिकारी शिंदे यांच्या पक्षात गेलेत. सध्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने पक्षांतर सुरू आहे. त्यामुळे कुठेही महायुतीत गडबड झाली आहे, अशी स्थिती नाही, असंही त्यांनी सांगितलंय.

सर्वांना आपला पक्ष वाढवायचाय- डोंबिवलीत एकनाथ शिंदेकडे किंवा भाजपकडे उमेदवारी मिळत नाही म्हणून काही कार्यकर्ते हे पक्षप्रवेश झाले आहे.एकनाथ शिंदें यांना त्यांचा पक्ष वाढवायचा आहे. भाजपलाही आपला पक्ष वाढवायचा आहे. पक्षप्रवेशाचे संदर्भात नाराजीबद्दल अमित शाहांकडे जातील, असे वाटत नाही, त्याबद्दल त्यांना तक्रार करायची असेल, तर ते माझ्याकडे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करतील.

ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण कायम राहावे - सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीपर्यंत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे निर्देश दिले. ओबीसींचा 27 टक्के आरक्षण कायम राहिला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. 31 जानेवारीपर्यंत निवडणुका घ्या, जेव्हा सुप्रीम कोर्ट असे सांगतो, तेव्हा 27 टक्के आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.

दमानिया यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार - पुणे येथील जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणाच्या तपासासाठी राजेंद्र मुठे नावाची समिती कधीच स्थापन केली नव्हती. त्यामुळे त्यांचा अहवाल काय आहे हे मला माहिती नाही. जेव्हा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा जमाबंदी आयुक्त यांनी समिती स्थापन केली. प्राथमिक दृष्ट्या जे या घोटाळ्यात गुंतलेले दिसून आले, त्यांच्यावर स्थानिक पातळीवरील समितीच्या अहवालानंतर कारवाई केली. स्थानिक पातळीवरील चौकशी समितीच्या अहवालानंतर महाराष्ट्र सरकारने विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, त्या समितीचा अहवाल महत्त्वाचा राहणार आहे. समितीसमोर अंजली दमानिया यांच्यासह आरोप लागलेले अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाणार आहे. विकास खारगे समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर अंतिम कारवाई कोणावर करायची, व्यवहार कसा रद्द करायचा, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. आम्हाला तो व्यवहार रद्द करायचा आहे. 42 कोटींची नोटीस दिली आहे, त्या मुद्द्यावरही आम्ही समोर जाऊ. कोणीही या प्रकरणात सुटणार नाही.

भाडेकरूंना दिलासा, तुकडे बंदी कायदा रद्द- राज्य सरकारने आता असा निर्णय घेतलाय की, रीडेव्हलपमेंटच्या वेळेला 600 फुटांपर्यंत भाडेकडूंना घर दिलं तर मुद्रांक शुल्क लागणार नाही. मुंबई उपनगर परिसरातील सर्व भाडेकरूंसाठी अत्यंत दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत ज्यांनी ज्यांनी लेआऊटमध्ये घर घेतले किंवा घर बांधले आहे, त्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही तुकडे बंदी कायदा रद्द केला आहे. या तारखेपर्यंतचे सर्व बांधकाम नियमित केले जाणार आहे. कुठलंही शुल्क घेतलं जाणार नाही, 60 लाख कुटुंबांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

पदोन्नतीचा बॅकलॉग भरून काढला - महसूल विभागात रखडलेल्या पदोन्नती केल्या आहे, मोठ्या संख्येने नायब तहसीलदारपासून अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपर्यंत पदोन्नती दिल्या आहे. गेल्या अनेक वर्षांचा बॅकलॉग पूर्ण भरून काढला आहे. 550 पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन केले आहे. त्यामुळे आता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची सेवा घेण्याची आम्हाला गरज उरणार नाही.

2029 मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस सर्वात छोटा पक्ष - विजय वडेट्टीवार यांच्या मतदारसंघात पक्षप्रवेश झालेत, राजेंद्र मुळक यांच्या मतदारसंघात पक्ष प्रवेश झाले, सुनील केदार यांच्या मतदारसंघात पक्षप्रवेश झाले आहेत. भाजपामध्ये येणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की, काँग्रेसमध्ये समन्वय नाही, कोणीही कोणाला विचारत नाही. वडेट्टीवार, नाना पटोले एकमेकांकडे पाहायलाच तयार नाहीत, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांना विचारत नाहीत. दोन्ही मिळून सुनील केदार यांना विचारत नाही. सर्व मिळून राहुल गांधींना विचारत नाही. काँग्रेस कार्यकर्ते संभ्रमात आहे, म्हणून ते मजबूत भाजपामध्ये प्रवेश करीत आहे. भाजपामध्ये कार्यकर्त्यांना मोकळीक आहे, ते आपल्या तक्रारी नेत्यांसमोर सांगू शकतात. काँग्रेसमध्ये त्यांची अडचण होत होती. 2029 मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस सर्वात छोटी पार्टी राहील.

नवाब मलिकसंदर्भात अजित पवार निर्णय घेतील- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काय निर्णय करायचा, तो त्यांचा अधिकार आहे. आम्ही त्यांना त्या संदर्भात सांगू शकत नाही. नवाब मलिक यांना अजित दादा यांनी पक्षात घेतलं आहे,आता जबाबदारी देताना नवाब मलिक यांच्यावर कोणते आरोप झाले आहे, त्या संदर्भात नबाब मलिक योग्य निर्णय करतील.

