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महापौर बंगल्याचा आणि संबंधित टेंडरचा काहीही संबंध नाही - महापौर रितू तावडे

मुंबईकर सुज्ञ असून दिशाभूल करणाऱ्या लोकांना बळी पडणार नाहीत. याचबरोबर हे टेंडर रद्द करण्याचे निर्देशही विभागाला देण्यात आल्याचे रितू तावडे म्हणाल्या.

Mayor Ritu Tawde
महापौर रितू तावडे (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 5:28 PM IST

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मुंबई - विरोधक फेक नरेटिव्ह पसरवत असून, महापौर बंगल्यासाठी ते टेंडर काढण्यात आलेलं नाही. संबंधित टेंडर हे केवळ आणि केवळ राणीच्या बागेच्या आवारातील डागडुजीसाठी किंबहुना विकासकामासाठी काढण्यात आलेलं आहे. यामुळे त्या टेंडरचा आणि महापौर बंगल्याचा थेट काहीही संबंध नसल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी बोलताना महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, 2 कोटी 89 लाख रुपयांचं टेंडर उद्यान विभागाने काढलेलं आहे. महापौर बंगला हेरिटेज विभागामध्ये येतो. यामुळे विरोध करणाऱ्यांनी आधी टेंडर कोणी काढला आहे हे बघणं गरजेचं होतं. विरोधकांना सध्या काहीही काम उरलं नसल्यामुळे विरोधकांना दिवसरात्र महापौर दिसत आहेत. विरोधक मुंबईकरांची दिशाभूल करत आहेत. मात्र मुंबईकर सुज्ञ असून दिशाभूल करणाऱ्या लोकांना बळी पडणार नाहीत. याचबरोबर हे टेंडर रद्द करण्याचे निर्देशही विभागाला देण्यात आल्याचे रितू तावडे म्हणाल्या.


विरोधी पक्षनेत्या काय म्हणाल्या? : तर यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, कोणीतरी मुद्दामहून महापौरांना अडकवण्याचं काम करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यात महापौरांचा थेट हस्तक्षेप नाही हे दिसून येत आहे. आम्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणार आहोत. महापौरांनी कारण नसताना आता यापुढे अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करू नये. मात्र महापौरांनी टेंडर मागे घेण्याची गरज नव्हती. पुढची पाच वर्षं आम्ही सत्तेत नाही हे आम्हाला माहीत आहे. यामुळे महापौरांवर अन्याय होता कामा नये ही आमची भूमिका आहे.

शिवसेनेची भूमिका काय? : एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, मुंबईकरांचा पैसा कारण नसताना खर्च होऊ नये हीच शिवसेनेची भूमिका आहे. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडून लेखी उत्तर येणे अपेक्षित आहे.

विषय नक्की काय? : मुंबईच्या महापौर रितू तावडे या पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे पाहायला मिळाले. महापौर बंगल्यावर पुन्हा एकदा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली होती. बंगल्या बाहेरच्या कामासाठी तब्बल 2 कोटी 81 लाख निविदा महापालिकेकडून करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे एप्रिल महिन्यातच 2 कोटी 40 लाख रुपये खर्च करून बंगल्याची डागडुजी करण्यात आली होती. अवघ्या 4 महिन्यांत पुन्हा एकदा एवढ्या मोठ्या खर्चाची निविदा का काढण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.

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BYCULLA BUNGALOW TENDER
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