मेट्रो 3 मार्गावर दिव्यांगांसाठी सवलत नाही; थेट मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र

ज्येष्ठ पत्रकार आणि आरोग्य दूत दीपक कैतकेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मेट्रो 3 मध्ये कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्या दिव्यांगांना तिकिटात सवलत देण्याची विनंती केलीय.

There is no concession for the disabled on Metro 3 route
मेट्रो 3 मार्गावर दिव्यांगांसाठी सवलत नाही (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 11:47 AM IST

1 Min Read
मुंबई : एकीकडे राज्यात दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन झालंय, बेस्ट, रेल्वे, एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीत दिव्यांगांना सवलती मिळतायत, पण मुंबई मेट्रो-3 मध्ये मात्र दिव्यांगांना कोणतीच सूट नाही. यामुळे मुंबईतल्या दिव्यांग बांधवांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. या सगळ्या संतापाची दखल घेत ज्येष्ठ पत्रकार आणि आरोग्य दूत दीपक कैतके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मेट्रो-3 मध्ये कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्या दिव्यांगांना तिकीटात सवलत देण्याची विनंती केलीय.

अन्य मार्गांवर सवलती : दिव्यांगांना रोजच्या प्रवासात आधीच आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. बेस्ट, अन्य मनपांची वाहनं आणि एसटी बसमधून मोफत प्रवासाची सोय आहे. लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वेत 80 टक्के अपंगत्व असलेल्यांना 75 टक्के आणि त्यांच्या मदतनीसाला 50 टक्के सवलत मिळते. मुंबईत अन्य मेट्रो मार्गांवर सवलत असताना मेट्रो-3 वर मात्र ही सुविधा नाही. यामुळे दिव्यांगांना जास्त खर्च आणि त्रास सहन करावा लागतोय. यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी मेट्रो-7 आणि 2A वर 25 टक्के सवलत दिली होती. पण मेट्रो 3 वर अजूनही सवलत नाही. यामुळे एकाच शहरात दिव्यांगांवर अन्याय होतोय, असं कैतके यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणलंय.

राज्य सरकारचं कर्तव्य : 2016 चा RPWD कायदा आणि UNCRPD करारानुसार, सार्वजनिक वाहतुकीत दिव्यांगांना सवलत देणं सरकारचं कर्तव्य आहे. पण मेट्रो प्रशासन आणि राज्य सरकारने याबाबत ठोस धोरण बनवलं नाही. परिणामी, प्रवासाचा खर्च दिव्यांगांसाठी मोठं ओझं ठरतोय, असं कैतके यांनी पत्रात नमूद केलंय. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयानं या तक्रारीची तातडीनं दखल घेतली असून, संबंधित विभागांना पावलं उचलण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती कैतके यांनी दिली.

तिकीट दर असे

0 ते 3 किमी - 10 रुपये
3 ते 12 किमी - 20 रुपये
12 ते 18 किमी - 30 रुपये
18 ते 24 किमी - 40 रुपये
24 ते 30 किमी - 50 रुपये
30 ते 36 किमी - 60 रुपये
36 किमीपासून पुढे - 70 रुपये

