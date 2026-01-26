ETV Bharat / state

कोल्हापुरातल्या विंटेज गाड्यांच्या मालकांचा असाही एक क्लब; प्रजासत्ताक दिवसानिमित्त भरवले भव्य प्रदर्शन

अनेक विंटेज दुचाकी आणि चार चाकी गाड्यांचा या प्रदर्शनामध्ये समावेश आहे. कोल्हापुरातील छत्रपती घराण्याचे सदस्य आणि माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांनी या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.

Vintage car and bike show of Kolhapur vintage owner's club
कोल्हापुरातल्या विंटेज गाड्यांच्या मालकांचा असाही एक क्लब (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 26, 2026 at 4:18 PM IST

कोल्हापूर : 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने कोल्हापूर विंटेज ओनर्स क्लबने शहराच्या ऐतिहासिक दसरा चौक मैदानावर भव्य विंटेज बाईक अँड कार शो आयोजित करण्यात आला होता. या मोफत प्रदर्शनाला कोल्हापूरकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला असून, शेकडो कुटुंबांसह उत्साही तरुणांची गर्दी उसळली. क्लबला यंदा 10 वर्षं पूर्ण होत असल्याने हे प्रदर्शन विशेष महत्त्वाचे ठरले. दरवर्षी 26 जानेवारीला विंटेज रॅली काढणाऱ्या या क्लबने यंदा भव्य प्रदर्शनावर भर दिला. अनेक विंटेज दुचाकी आणि चार चाकी गाड्यांचा या प्रदर्शनामध्ये समावेश आहे. कोल्हापुरातील छत्रपती घराण्याचे सदस्य आणि माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांनी या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.

क्लबचा इतिहास आणि सदस्यांच्या संख्येतील वाढ : कोल्हापूर विंटेज ओनर्स क्लबची स्थापना 2016 मध्ये झाली. जुन्या गाड्यांचे जतन आणि संवर्धन हा या क्लबचा मुख्य उद्देश आहे. क्लबचे सदस्य शांतनू जाधव यांच्या मते, सध्या 185 सक्रिय सदस्य आहेत. कोल्हापूर शहरात सुमारे 300 पेक्षा जास्त विंटेज दुचाकी आणि 200 हून अधिक चारचाकी गाड्या आहेत. या गाड्या 1936 ते 1998 या कालखंडातील असून, त्यांचे स्पेअर पार्ट्स दुर्मीळ असल्याने मालकांकडून त्या घरातील सदस्याप्रमाणे जपल्या जातात. क्लबच्या अधिकृत माहितीनुसार, अधिकाधिक नवीन सदस्य या क्लबमध्ये सदस्य होत असून, हे प्रमाण वाढत आहे.

प्रदर्शनातील दुर्मीळ गाड्यांचा समावेश : दसरा चौकातील प्रदर्शनात रेड इंडियनची बीएमडब्ल्यू, मॉर्टन, बीएसए 350, रॉयल एनफिल्ड, जावा, येझ्दी, व्हेस्पा, लॅम्ब्रेटा, यामाहा, राजदूत, लक्ष्मी 48, इनोसेंटी, होंडा, विजय सुपर स्कूटर यांसारख्या दुचाकी गाड्यांचा भव्य संगम होता. चारचाकींमध्ये फोर्ड व्हीआय, मर्सिडीज, ऑस्टिन, शेव्ह्रोले इम्पाला, मारुती डिंकी, बीटल यांसारख्या दुर्मीळ मॉडेल्सनी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. आयोजक शांतनू जाधव म्हणाले, "या गाड्या केवळ धातूचे तुकडे नाहीत, तर इतिहासाच्या साक्षीदार आहेत. प्रत्येक गाडीमागे आठवणी आणि भावना जोडलेल्या आहेत."

गाड्यांची देखभाल; आव्हाने आणि उपाय : विंटेज गाड्यांचे स्पेअर पार्ट्स मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. कोल्हापूरच्या उद्यमनगरमध्ये क्लब सदस्य स्वतः पार्ट्स बनवतात किंवा बाहेरून मागवतात. जाधव यांनी सांगितले, "सध्याच्या गाड्यांपेक्षा जुन्या गाड्यांची देखभाल खर्चिक आहे, पण हौसेचे मोल वेगळे. रस्त्यावर चालवण्याची परवानगी मर्यादित असल्यानेही आम्ही त्यांचे पूर्ण जतन करतो." क्लबकडून दरवर्षी देखभाल शिबिरे आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात, ज्यामुळे नवीन उत्साही तरुणांचा सहभाग वाढला आहे. दरम्यान, या प्रदर्शनाने कोल्हापूरकरांना इतिहासाशी जोडले. विंटेज क्लबच्या प्रयत्नांमुळे जुन्या गाड्या आणि त्यांच्या आठवणी जपल्या जात असून, भविष्यातील अशा उपक्रमांची अपेक्षा आहे.

