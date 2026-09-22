राज्य सरकारनं समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या समितीत दुमत
समिती सदस्य केवळ "हो" किंवा "नाही" याकरिता हवेत? निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांचा समितीच्या कारभारावर गंभीर सवाल उपस्थित करत तडकाफडकी राजीनामा
Published : September 22, 2026 at 11:28 AM IST
मुंबई : समान नागरी कायदा समितीचे सदस्य आणि निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिलाय. शनिवारी या समितीच्या ऑनलाईन बैठकीनंतर चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता, जो सोमवारी सायंकाळी राज्य सरकारकडून स्वीकारण्यात आलाय. जनतेकडून अभिप्राय मागवण्याच्या प्रक्रियेतील मतभेद आणि बैठकीतील एका निमंत्रित नसलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलंय.
निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांचा राजीनामा : महाराष्ट्र राज्यात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि शिफारसींचा मसुदा तयार करण्यासाठी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे सदस्य असलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी गेल्या शनिवारी 19 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या ऑनलाईन बैठकीनंतर आपला राजीनामा राज्य सरकारकडे पाठवला होता. या बैठकीच्या तीन कलमी अजेंड्यामध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देणे आणि समान नागरी कायद्यावरील (UCC) अभिप्राय आणि मतांसाठी वेबसाईटवर चर्चा करणे यांचा समावेश होता.
अध्यक्षांनी केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ मध्ये उत्तर दिली : समितीला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय की, "बैठकीचा मुख्य उद्देश हा जनतेच्या अभिप्रायासाठी प्रश्नावली तयार करण्याचा होता. बैठकीत तीन सदस्यांनी यावर आपलं मत मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर अध्यक्षांनी केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ मध्ये उत्तर दिली. समितीच्या सदस्या डॉ. सुवर्णा रावल यांच्या देखरेखीखाली प्राध्यापकांकडून या प्रश्नावलीची व्यावसायिक पातळीवर तातडीनं तपासणी करून घ्यावी, असं मत त्यात मांडण्यात आलं. मात्र, अध्यक्षांनी त्यांच्याकडून निश्चित केलेली प्रश्नावली आधीच तयार करून ठेवली होती. वेबसाईट तयार झाल्यावर ती अपलोड केली जाईल, असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे बैठकीचा विषय तिथेच संपला.
वेळ आणि इंटरनेट वाचवण्यासाठी मी या बैठकीतून लॉग आउट केलं : अध्यक्षांनी ठरवलेली प्रश्नावली आधीच ईमेलवर पाठवली होती. मात्र तरीही मी त्यावर माझं मत मांडण्याचा प्रयत्न केला. कारण आपला हा उपक्रम महाराष्ट्रातील जनतेची मते जाणून घेण्यासाठीचा होता. ज्यात उशिरानं झालेले विवाह, वंध्यत्व, अस्थिर विवाह, कौटुंबिक वाद निवारण यंत्रणा अशा समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करून निर्णय घेण्याकरिता ही समिती बनवल्याचा माझा समज होता. मात्र इथं सदस्यांना केवळ "हो" किंवा "नाही" मध्येच उत्तर देण्याकरिता घेतलं होतं. परिणामी, वेळ आणि इंटरनेट वाचवण्यासाठी मी या बैठकीतून लॉग आउट केलं, असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. “मी राजीनामा देऊन या समितीमधील माझी जागा रिक्त करत आहे, जेणेकरून राज्य सरकार ही जागा त्वरित भरू शकेल. एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून माझी मते मी मांडू शकेन. माझ्या आवडीच्या विषयावर काम करण्याचा हा एक उत्तम अनुभव होता, यातून बरंच काही शिकता आलं", असं त्यांनी या पत्रात शेवटी नमूद केलंय.
समितीत समावेश नसलेल्या व्यक्तीची बैठकीत उपस्थिती : याशिवाय या ईमेलमध्ये त्यांनी बैठकीला निमंत्रित नसलेल्या एका व्यक्तीच्या उपस्थितीवरूनही आक्षेप घेतलाय. न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात उल्लेख केलाय की, त्या संबंधित व्यक्तीनं सरकारी अधिकार्यांनी तयार केलेल्या वेबसाईटमध्ये आणखी सुधारणांची गरज असल्याचं सांगितलं आणि त्यावर समितीच्या अध्यक्षांनी अधिकार्यांना एका आठवड्यात आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले. ती व्यक्ती या समितीमध्ये नेमकी कोणत्या भूमिकेत होती?, असा सवाल उपस्थित करत या सूचनेवरून सरकारी अधिका-यांनाही आपल्याच कार्यक्षमतेवर शंका आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही चव्हण यांनी या पत्रात म्हटलंय.
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