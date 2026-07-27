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मराठी शाळेच्या संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज

जाती-धर्माचे भेद विसरून मराठी शाळांच्या संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवारांनी केलंय.

come together for the promotion of Marathi school
मराठी शाळेच्या संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 10:20 PM IST

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सिंधुदुर्ग - मराठी शाळा आपण टिकवल्या नाहीत तर मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी माणूस यांपैकी काहीही वाचणार नाही. त्यामुळे जाती-धर्माचे भेद विसरून मराठी शाळांच्या संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी केलंय. मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने कुडाळ येथील मराठा समाज सभागृहात आयोजित 'महाराष्ट्रधर्म शिबिरा'त प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. यावेळी विविध क्षेत्रांतील मराठीप्रेमी मान्यवरांची उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे अनेक मान्यवरांनी मराठी भाषा आणि मराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत, असे विचारही मांडले.

लोक कोकणातील साधनसंपत्तीची लूट करण्याची भीती : डॉ. पवार पुढे म्हणाले की, कोकणात मराठी शाळांसमोरील संकट जितके गंभीर आहे, तितकाच स्थलांतराचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र टिकवायचा असेल तर प्रथम कोकण टिकला पाहिजे. बाहेरून आलेले लोक कोकणातील साधनसंपत्तीची लूट करण्याची भीती आहे. त्यामुळे धार्मिक संघर्षातून बाहेर पडून सर्वांनी महाराष्ट्रधर्मासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. या शिबिरात डॉ. प्रकाश परब यांनी 'भाषा आणि धर्म' या विषयावर मांडणी करताना सांगितले की, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असला तरी भाषानिरपेक्ष नाही. भाषावार प्रांतरचनेमुळे धर्मापेक्षा भाषा हीच आपली प्राथमिक ओळख ठरते.

...तरच समाजाची खरी प्रगती होणार : धर्म हा स्थितिशील असतो, तर भाषा परिवर्तनशील आणि लोकशाहीवादी असते. समाजात धर्मसंस्थांपेक्षा भाषा व ज्ञानवृद्धी करणाऱ्या संस्था अधिक बळकट झाल्या, तरच समाजाची खरी प्रगती होईल. धार्मिकतेचे अवडंबर आणि मातृभाषेतील शिक्षणाची उपेक्षा यांमुळे कोकण बौद्धिक क्षेत्रात मागे पडत असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. शिबिराच्या उत्तरार्धात उपस्थितांनी विविध प्रश्न विचारून आपल्या भावना मांडल्या. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन साधना गोरे यांनी केले.

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TAGGED:

SINDHUDURG SCHOOL
MARATHI LANGUAGE
मराठी शाळा
MARATHI SCHOOL

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