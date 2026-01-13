देशात बांगलादेशी नाहीत, फक्त मोदी सरकार; असदुद्दीन ओवैसी यांचा गंभीर आरोप
हिंदू मंदिरांमध्ये हिंदू मंदिर सदस्य बनू शकतात, मुस्लिम धार्मिकस्थळांमध्ये मुस्लिम सदस्य होते, पण आता यांनी नवीन कायदा आणला, ज्यात गैर मुस्लिम देखील सदस्य होऊ शकतात.
Published : January 13, 2026 at 12:56 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - भाजपा भारतात हिंदुत्व लागू करण्याची तयारी करीत आहे, देशात कोणतेही बांगलादेशी नाहीत, फक्त मुस्लिम असल्याने त्याला बांगलादेशी सांगितले जात आहे, असा आरोप एमआयएम पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलाय. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत महायुतीमधील घटक पक्षांवर ओवैसी यांनी कडाडून टीका केलीय. मोदींनी निवडणूक आयोगाला सांगितले की, लोकांना विचारा, तुम्ही इथले नागरिक आहात का? हिंदू मंदिरांमध्ये फक्त हिंदूच मंदिर सदस्य बनू शकतात, मुस्लिम धार्मिकस्थळांमध्ये आतापर्यंत मुस्लिम सदस्य होते, पण आता यांनी नवीन कायदा आणला, ज्यात गैर मुस्लिम देखील सदस्य होऊ शकतात. या कायद्यामुळे मशीद आणि दर्गा पाडण्याचा डाव केला जाऊ शकतो, असा आरोप असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलाय.
जास्तीत जास्त मतदान करा : महाराष्ट्रात अजून विशेष गहन पुनरीक्षण म्हणजेच special intensiv revision लागू झाला नाही. गोव्यात एका माजी आमदाराला नोटीस देण्यात आली असून, त्यासंदर्भात निवडणूक आयोग म्हणतोय की, तुम्ही भारताचा नागरिक आहात का हे सिद्ध करा. त्यामुळेच या निवडणुकीत आधीपेक्षा जास्त मतदान एमआयएमला करायचे आहे. दलाल आणि चोरांविरोधात पतंगाचे बटन दाबले जाणार आहे. आमची मशीद, दर्गा घेणाऱ्याला मतदान होऊ शकत नाही. यावेळी मतदान केले तर कायदा आणल्यावर त्यांना सांगता येईल की, आम्ही मतदान केलंय, अशी टीका करून भाजपा विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलंय.
पैसे देणाऱ्याचे व्हिडीओ काढा : एमआयएम पक्षाचे उमेदवार जिथे चार आहेत, तिथे चारही मतं पक्षाला करायची आहेत. नाहीतर एक याला आणि दुसरा दुसऱ्याला असं करू नका. यामुळे पक्षाचे नुकसान होईल. उमेदवार न पाहता फक्त पतंगचे बटन दाबा. आजची रात्र आणि उद्याची रात्र कुणी काही करत असेल तर त्याचा व्हिडीओ करावे आणि त्यांचाकडून जे मिळेल ते मुद्देमाल तुमचा असेल. पोलीस काय करेल मला माहीत नाही. तुम्हाला हुशार राहावे लागेल, असे काही झाल्यास पोलिसांना लगेच कळवा. जलील यांच्या गाडीवर हल्ला करणारे मतदार यांना मतदान कार्ड आमच्याजवळ ठेवा, असे सांगत आहेत हे चुकीचे आहे, तुम्हाला सांगत आहात, अशी आग लावण्याची नवीन सुरुवात करू नका, अशी टीकादेखील असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलीय.
शहराशी नाते संपणार नाही : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर देखील लोक एमआयएमशी नाते तोडायला तयार नाहीत. आमदाराच्या निवडणुकीत हरवले, पण पुन्हा आमचा आमदार निवडून येणार आहे. परिस्थितीशी आम्हाला तडजोड करायची नाही. बिहारमध्ये आम्हाला सांगितले गेले आम्ही जिंकणार नाही. लोक म्हणाले याचे चार आमदार गेले, पण आम्ही कष्ट केले, लोक आम्हाला सांगत होते, काही होणार नाही. औरंगाबादमधील दलालाचा गेम संपणार आहे, गेम आमचा सुरू होता आणि सुरू राहणार आहे. औरंगाबादमधील आमचा बालेकिल्ला हलवण्याचा प्रयत्न आहे, पण आमचा बालेकिल्ला कायम राहील, त्याला कमजोर करू शकत नाही, असा विश्वास असदुद्दीन ओवैसी यांनी मतदारांना दिला. उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून काही लोक आले, त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. पण मी त्यांना सांगितले की, तुम्हाला पक्षाची जबाबदारी दिली जाईल, असा शब्द त्यांनी पक्षातील नाराज नेत्यांना दिलाय.
हेही वाचाः