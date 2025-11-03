राज्यातील 31 विधानसभेत तब्बल 2 लाख 25 हजार दुबार मुस्लिम मतदार, राज-उद्धव यांना केवळ हिंदू मतदार दिसतात का? आशिष शेलार यांचा सवाल
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना फक्त हिंदू-मराठी दुबार मतदार दिसतात, मुस्लिम दुबार मतदारांकडे डोळेझाक का? असा सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केलाय.
Published : November 3, 2025 at 12:45 PM IST
मुंबई : दुबार मतदार नोंदणीवरून राज, उद्धव ठाकरेंसह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी रान पेटवलं असताना आता भाजपाने 'व्होट जिहाद'चा मुद्दा पुढे करत त्यांना प्रत्युत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन काही धक्कादायक दावे केले. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात जी मतदार यादी वापरण्यात आली, तिचा अभ्यास केल्यानंतर 31 विधानसभा मतदारसंघांत तब्बल 2 लाख 25 हजार 719 दुबार मुस्लिम मतदार आढळल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हे दुबार मतदार लोकसभेत मविआच्या तुलनेत भाजपाला मिळालेल्या मत फरकापेक्षा अधिक असून, संपूर्ण 288 मतदारसंघांत असे 16 लाखांहून अधिक दुबार मतदार असल्याचा दावा शेलार यांनी केलाय. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना फक्त हिंदू-मराठी दुबार मतदार दिसतात, मुस्लिम दुबार मतदारांकडे डोळेझाक का? असा सवाल उपस्थित करीत शेलार यांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे देणार असून, राज्यभर पत्रकार परिषदा घेऊन विरोधकांना बेनकाब करणार असल्याचे सांगितले.
गळा मतचोरीचा, पुळका 'व्होट जिहाद'चा! : मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत आशिष शेलार यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीचा हवाला देत गंभीर आरोप केलेत. ते म्हणाले की, "लोकसभेत मविआला 2 कोटी 50 लाख 15 हजार 819 मतं मिळाली, तर महायुतीला 2 कोटी 48 लाख 12 हजार 627 मतं मिळाली. अंतर फक्त 2 लाख 3 हजार 192 मतांचं आहे. याच निवडणुकीतील मतदार याद्या तपासल्या असता केवळ 31 विधानसभा मतदारसंघांत 2 लाख 25 हजार 719 दुबार मुस्लिम मतदार आढळले. भाजपाला कमी पडलेली मतं याहून कमी आहेत. मग हा तुमचा घोटाळा नाही का? असा सवाल त्यांनी राज आणि उद्धव ठाकरे यांना केला. संपूर्ण राज्यात 16 लाखांहून अधिक दुबार मतदार असतील," असेही ते म्हणाले.
पुरावे निवडणूक आयोगाकडे देणार : मतदार यादीबाबत भाजपाची भूमिका स्पष्ट करीत ते म्हणाले, आम्ही मतदारांमध्ये भेद करू इच्छित नाही. जे करताहेत, त्यांना उघडं पाडायचं आहे. मतदार यादी शुद्धीकरणाची मूळ भूमिका ही भाजपाची आहे. आम्ही याआधीही निवडणूक आयोगाकडे गेलो होतो, आताही जाणार आहोत. हे दुबार मुस्लिम मतदारांचे पुरावे आयोगाकडे सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज-उद्धव यांची दुतोंडी भूमिका : शेलार यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांच्या सातत्यपूर्ण बदलत्या भूमिकांवर हल्ला चढवला. "राज आणि उद्धव यांच्या पक्षांनी मतदान यंत्र, मतदार याद्या, निवडणूक आयोग, आयोगाचे कर्मचारी, अशा सगळ्यांवर प्रश्न उपस्थित करून नेरेटिव्ह तयार केला. गेल्या काही वर्षांत महाविकास आघाडी आणि आता मनसे जात-धर्मात भेद करण्याचे प्रयत्न करताहेत. राज ठाकरे म्हणतात की, 'टेम्पोभर पुरावे आणले, कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, भिवंडी, मुरबाडमध्ये दुबार मतदान झाले. त्यांनी भोईर, पाटील, अशी नावं घेतली. पण त्यांना दुबार मतदार फक्त मराठी-हिंदू दिसतो का? या भूमिपुत्रांना तुम्ही बडवणार का?", असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.
जितेंद्र आव्हाडांच्या मतदारसंघात 30 हजार दुबार मुस्लिम मतदार : कर्जत-जामखेड, इस्लामपूर, मुंब्रा-कळवा, वांद्रे पूर्व, साकोली, लातूर, मुंबादेवी, मालाड पश्चिम, परभणी, विक्रोळी, कलिना, जोगेश्वरी आदी मतदारसंघांत दुबार मुस्लिम मतदार आढळल्याचं शेलार म्हणाले. "एकट्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या कळवा-मुंब्रा मतदारसंघात 30 हजार दुबार मुस्लिम मतदार आहेत. उत्तम जानकर, राजेश टोपे, नितीन देशमुख यांच्या मतदारसंघांतही ही संख्या मोठी आहे. मग हिंदू-दलित दुबार दिसला की फटकवा, मुस्लिम असेल तर आनंद? अशी भूमिका राज आणि उद्धव ठाकरे यांची आहे का? यात 'व्होट जिहाद' आहे", असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला.
राज आणि उद्धव यांनी विचार वापसी करावी : उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, 'मविआने घोटाळा केला तर दाखवा.' त्याला प्रत्युत्तर देताना शेलार म्हणाले की, "मग हे घ्या पुरावे! दुबार मुस्लिम मतदारांना वेगळा न्याय का? यांची भूमिका हिंदू-दलित दुबार मतदार शोधण्याची आणि मुस्लिमांवर पांघरूण घालण्याची आहे. मनसे आणि उबाठाने SIR ला समर्थन द्यावे, मतदारयादीबाबत दुतोंडी भूमिका घेऊ नये. राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी आता विचार वापसी करावी", असेही आशिष शेलार म्हणाले. शेलार यांनी राज्यभर अशा पत्रकार परिषदा घेऊन, मतदारांपर्यंत पोहचून विरोधकांना बेनकाब करण्याची घोषणा केली. मतदार यादी शुद्धीकरणासाठी भाजपा आग्रही असून, निवडणूक आयोगाकडे पुरावे सादर केल्याचं त्यांनी सांगितले.
हेही वाचाः
श्रीरामपूर शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण, 40 वर्षांनी स्वप्नपूर्ती
"महाराष्ट्राला असणारा पक्ष्यांच्या वारसासह अधिवासाच्या संरक्षणासाठी व्हावेत प्रयत्न" -प्रवीण परदेशी