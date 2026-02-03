ETV Bharat / state

अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारावेळी 20.50 लाखांची चोरी; बारामती पोलिसांकडून सात आरोपी अटकेत

बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, बारामती तालुका पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत सात चोरट्यांना अटक केलीय.

seven accused arrested by Baramati police
बारामती पोलिसांकडून सात आरोपी अटकेत (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 11:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी झालेल्या प्रचंड गर्दीचा गैरफायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी उपस्थित नागरिकांच्या गळ्यातील सोन्याच्या साखळ्या आणि रोख रक्कम असा अंदाजे 20 लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरी केल्याची घटना उघडकीस आलीय. या प्रकरणी बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, बारामती तालुका पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत सात चोरट्यांना अटक केलीय.

सोन्याच्या साखळ्या आणि रोख रक्कम चोरीस गेल्याचे स्पष्ट : अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये राजकुमार बाबुराव आठवले (रा. तलवाडा, ता. गेवराई, जि. बीड), मोहम्मद अनिस मोहम्मद युनूस, एजाज भगु मीरावले, मोहम्मद सादिक मोहम्मद गफार (सर्व रा. गवळीपुरा, डिग्रज, जि. यवतमाळ), बाळू उर्फ दत्तात्रय बबन धोत्रे (मूळ रा. इंदिरानगर, पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर; सध्या रा. पळसदेव, ता. इंदापूर, जि. पुणे), तुषार कैलास मासाळ (रा. कोरडगाव, ता. शेवगाव, जि. अहिल्यानगर) आणि नितीन अंकुश गायकवाड (रा. शिक्षक कॉलनी, जि. बीड) यांचा समावेश आहे. तपासात फिर्यादी रणजित बाळासाहेब जाधव तसेच साक्षीदार विश्वजीत अनिल तुपे, अंकुश शांताराम दिघे, प्रशांत लक्ष्मण सपकाळ, विकास कैलास भागवत, रणजीत मधुकर भोंगळे आदींच्या सोन्याच्या साखळ्या आणि रोख रक्कम चोरीस गेल्याचे स्पष्ट झालंय.

गोपनीय माहितीच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली : चोरी गेलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे 20 लाख रुपये असल्याचे निष्पन्न झालंय. गुन्हा दाखल होताच बारामती पोलिसांनी तांत्रिक आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. आरोपींकडून चोरीस गेलेला सोन्याचा मुद्देमाल आणि रोख रक्कम हस्तगत करण्यासाठी कसून चौकशी सुरू असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक युवराज पाटील करत आहेत. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीप गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड आणि पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलीय. तपासात पोलीस उपनिरीक्षक युवराज पाटील, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक सुरेंद्र वाघ, पोलीस हवालदार किशोर वीर तसेच पोलीस अंमलदार राजू बन्ने, मनोज पवार, जितू शिंदे आणि हनुमंत खटके यांनी सहभाग घेतलाय.

हेही वाचाः

TAGGED:

BARAMATI POLICE
BARAMATI TALUKA POLICE
बारामती पोलीस
AJIT PAWAR FUNERAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.