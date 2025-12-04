ETV Bharat / state

बँकेच्या लॉकरमधून चोरी, माजी आमदार कृष्णा हेगडे यांची पोलिसांत तक्रार

कृष्णा हेगडे यांनी कर्नाटक बँकेच्या विलेपार्ले पूर्व शाखेतील त्यांच्या लॉकरमधून चोरी झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली आहे.

Ex MLA Krishna Hegde
माजी आमदार कृष्णा हेगडे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : माजी आमदार आणि शिवसेना नेते कृष्णा हेगडे यांनी कर्नाटक बँकेच्या विलेपार्ले पूर्व शाखेतील त्यांच्या लॉकरमधून चोरी झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली आहे. कृष्णा हेगडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कर्नाटक बँकेत गेल्या 40 वर्षांपासून बँकिंग सुविधांचा वापर केला जात आहे. 19 सप्टेंबर 2025 रोजी कृष्णा हेगडे यांनी बँकेच्या विलेपार्ले पूर्व शाखेत जाऊन आपल्या बँक लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू आणि पैसे ठेवले होते. यानंतर 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी ते पुन्हा बँकेच्या शाखेत गेले. त्यावेळी त्यांनी बँक लॉकर उघडला, तेव्हा त्यांना विसंगती आढळली आणि काही पैसे व मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याचं दिसून आलं.

बँकेकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही : दरम्यान, कृष्णा हेगडे यांच्या लॉकरमध्ये कुटुंबातील वारसाहक्क, त्यांच्या दिवंगत आईचे दागिने, त्यांची बचत, त्यांचे परवानाधारक रिव्हॉल्व्हर, घड्याळं, महत्त्वाच्या फाईल्स/कागदपत्रं आणि त्यांचे पैसे होते. त्यामुळं कृष्णा हेगडे यांनी लगेच शाखा व्यवस्थापकांना चोरीसंदर्भात माहिती दिली. तसंच, याबाबत शाखा व्यवस्थापक मनीष कुमार, क्लस्टर व्यवस्थापक हरी सरीन आणि डीजीएम राजगोपाल भट्ट यांच्यासोबत मिटिंग घेतली. परंतु योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, असं कृष्णा हेगडे म्हटलं आहे. "या बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न झाला. गोदरेजच्या चावी बनवणाऱ्या कंपनीला बँकेच्या अंतर्गत दक्षता विभागाला कळवण्यात आलं. तसंच मी पोलीस तक्रार दाखल करू नये, यासाठी हे कळवण्यात आले. बँक अधिकाऱ्यांना फक्त हा मुद्दा दडपून टाकायचा होता," असा आरोप कृष्णा हेगडे यांनी केला आहे.

माजी आमदार कृष्णा हेगडे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आरबीआयकडे तक्रार : बँकेच्या खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचं लक्षात येताच ते फक्त हे प्रकरण लांबवत होते. त्यामुळं कृष्णा हेगडे यांनी 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी आरबीआयकडे तक्रार केली. यानंतर कृष्णा हेगडे यांना आरबीआय लोकायुक्तांकडून कळवण्यात आलं की, या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून जवळजवळ एक महिना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर कृष्णा हेगडे यांनी कर्नाटक बँकेच्या सीईओ आणि एमडी यांना पत्र लिहिलं. "मी कर्नाटक बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ राघवेंद्र भट यांना चोरींबाबत अनेक ईमेल पाठवले, पण त्याल्या कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही," असं कृष्णा हेगडे यांनी सांगितलं.

चोरीबाबत पोलिसांत तक्रार : याचबरोबर, "धक्कादायक म्हणजे, मी पाठवेलल्या ईमेलला फक्त ज्या बँक शाखेत चोरी झाली. त्याच शाखेच्या व्यवस्थापकाकडून उत्तर देण्यात आलं. त्यामुळं जर एखाद्या साधनसंपत्ती असलेल्या व्यक्तीसोबत असं घडू शकतं, तर सामान्य माणसाला त्यांच्याकडून कसा प्रतिसाद मिळेल, याबद्दल विचार करावा लागेल. अनेक नागरिक या बँक लॉकर्समध्ये आपले पैसे आणि दागिने सुरक्षित आहेत, असे समजून ठेवतात," असंही कृष्णा हेगडे यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, याबाबत कृष्णा हेगडे यांनी 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (पश्चिम विभाग) परमजीत दहिया यांची भेट घेतली. तसंच इतर पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि चोरीबाबत तक्रार दाखल केली. विलेपार्ले पोलीस आता या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. परळीत ईव्हीएम सुरक्षेवरुन राष्ट्रवादी आक्रमक! माजी नगराध्यक्षांसह कार्यकर्त्यांचा नगरपरिषद कार्यालयासमोर गोंधळ
  2. बेलोरा येथील दत्त मंदिराला साडेपाचशे वर्षांचा इतिहास; राजस्थानी नक्षीकाम अन् एकात्मतेची आहे परंपरा
  3. शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी प्राध्यापक हनी बाबूला अखेर पाच वर्षांनी हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

TAGGED:

मुंबई
कृष्णा हेगडे
लॉकरमधून चोरी
पोलिसांत तक्रार
EX MLA KRISHNA HEGDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.