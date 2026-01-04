'शब्द ठाकरेंचा' शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादीचा वचननामा जाहीर, घोषणेच्या वेळी राष्ट्रवादीची सावध भूमिका

ETV Bharat / state

Published : January 4, 2026 at 3:13 PM IST

मुंबई : 'शब्द ठाकरेंचा' या शीर्षकाखाली ठाकरे बंधूंनी रविवारी आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आपला वचननामा प्रसिद्ध केलाय. या युतीत शिवसेना(ठाकरे)-मनसे-राष्ट्रवादी(शरद पवार) हे तीन पक्ष एकत्र असले तरी वचननामा जाहीर करताना केवळ उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनीच तो प्रसिद्ध केलाय. राष्ट्रवादीतर्फे विद्या चव्हाण तिथं केवळ उपस्थित होत्या.

राहुल नार्वेकरांनी स्वत:ला 'नायक' समजू नये - उद्धव ठाकरे : पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच उद्धव ठाकरेंनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर जोरदार टीका केलीय. सध्या देशातील लोकशाही संपून झुंडशाही सुरू झाल्यासारखं वातावरण आहे. आम्ही त्यांची मतचोरी पकडल्यावर त्यांनी आमच्या उमेदवारांची पळवापळवी सुरू केलीय आणि उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याचा सपाटा लावलाय. हा तर लोकशाहीचा थेट अपमान आहे. राहुल नार्वेकर हे आमदार असले तरी ते एका संविधानिक पदावर आहेत, ते थेट विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना दमदाटी करतात?, त्यांचा अधिकार केवळ विधानसभेत आहे. बाहेर ते केवळ एक आमदार आहेत. त्यांचं हे वागणं विधानसभा अध्यक्षपदाच्या प्रतिमेला छेद देणारं आहे. 'नायक' चित्रपटातील अनिल कपूरप्रमाणे ते समोरच्यांचे संरक्षण काढून घ्यायला सांगतात? निवडणूक आयोगानं राहुल नार्वेकर यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेऊन त्यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी उद्धव ठाकरेंनी केलीय.

कोरोना काळात केलेलं काम आमचंच, ते लोकांना सांगणारच - उद्धव ठाकरे : आम्ही गेल्या 25 वर्षांत मुंबईत फार साधी कामं केलीत. ज्यात कोस्टल रोड, मध्य वैतरणा धरण, कोरोनात चीनपेक्षा जलद रुग्णालयं अशी लहान-सहान कामं केलीत. तेव्हा विरोधकांनी आमच्या छोट्या कामांचं श्रेय घेण्यापेक्षा त्यांनी जी भली मोठी कामं केलीत ती लोकांना सांगा. ज्यात मोदींनी कैलास पर्वत बांधलाय, स्वर्गातून गंगा त्यांनीच इथं आणली, अरबी समुद्र त्यांनीच तयार केलाय, समुद्र मंथनही मोदींनीच केलं, अशी उपहासात्मक टिप्पणी करताना अरबी समुद्रात मोदींनी शिवस्मारकाचं जलपूजन केलं होतं. ते पाण्यातील शिवस्मारक बाहेर कधी काढणार? असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला.

20 वर्षांनी राज ठाकरे चढले शिवसेना भवनाची पायरी : वचननाम्याच्या या संयुक्त पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे तब्बल 20 वर्षांनी सेनाभवनमध्ये दाखल झाले होते. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सेनाभवनाच्या प्रवेशद्वारावर अगदी हाताला धरून राज ठाकरे यांना आत नेल्याचं पाहायला मिळालं. शिवसेना आणि मनसेचा हा वचननामा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी रविवारी सकाळपासून दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू होती. संजय राऊत यांनी सकाळीच राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांच्याही निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. पत्रकार परिषदेपूर्वी शिवसेना भवनात दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची एक बैठक झाली, ज्यात राज आणि उद्धव ठाकरेंसह खासदार अरविंद सावंत, बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई हे नेते उपस्थित होते.

20 वर्षांनी कुठून तरी सुटून आलोय...असं वाटतंय - राज ठाकरे : या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करत राज ठाकरेंनी सांगितलं की, मी नव्या शिवसेना भवनामध्ये पहिल्यांदाच आलोय. माझ्या जुन्या शिवसेना भवनासोबत बऱ्याच आठवणी आहेत. नवीन शिवसेना भवनात कुठे काय आहे?, हे मला माहिती नाही. पण संजय राऊत यांनी वारंवार 20 वर्षांनंतर आलेत असा उल्लेख केलाय, तेव्हा मला आता कुठून तरी सुटून आल्यासारखं वाटतंय. जुन्या सेनाभवनातील बऱ्याच आठवणी या रोमांचकारी आहेत. आनंददायी आणि अशा त्या आठवणी सांगत बसलो तर इतक्या गोष्टी सांगता येतील, अगदी 77 साली शिवसेना भवन जेव्हा झालं तेव्हा जनता पक्षाचं सरकार होतं. बाळासाहेबांची ती सभा झाल्यावर सेना भवनावर दगडफेक झाली होती, असंही राज ठाकरे म्हणालेत. तसेच शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादीचा एक संयुक्त जाहीरनामा आम्ही प्रकाशित करतोय. परवा आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनी या वचननाम्यातील सर्व गोष्टी सांगितल्याच आहेत. त्यावर परत किती चर्चा करायची? असं यावेळी राज ठाकरे म्हणाले. विरोधकांनी जो प्रचार सध्या चालवालय त्याचा लवकरच सुरू होणाऱ्या सभांमध्ये चांगलाच समाचार घेईन, असं स्पष्ट करत राज ठाकरेंनी या पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नांची थेट उत्तरं देणं टाळलं.

