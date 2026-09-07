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पश्चिम घाट दुर्मीळ फुलपाखरांचा "खजिना"! सप्टेंबर का मानला जातो 'बिग बटरफ्लाय महिना'?

कोल्हापुरातील गगनबावडा, आंबा घाट, राधानगरी-दाजीपूर अभयारण्याचा परिसर आणि युनेस्कोच्या वारसा स्थळातील 850 पेक्षा जास्त वनस्पतींच्या प्रजाती, फुलांच्या परागीभवनाचा हा काळ फुलपाखरांसाठी सुगीचा काळ मानला जातो.

The Western Ghats: A "Treasure Trove" of Rare Butterflies!
पश्चिम घाट दुर्मीळ फुलपाखरांचा "खजिना"! (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 9:26 PM IST

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कोल्हापूर : दाट धुके, हलका पाऊस आणि कोवळे ऊन असं पोषक वातावरण असलेल्या पश्चिम घाटात सध्या रंगीबेरंगी दुर्मीळ फुलपाखरं पिंगा घालत आहेत. यामध्ये (ब्लू मोर्मोन) नीलवंत फुलपाखरू, भारतातील मोठ्या फुलपाखरांपैकी एक असलेले सदर्न बर्डविंग (भीमपंखी), कॉमन बँडेड पिकॉक(पट्ट मयूर), ब्लू ओकलीफ ( नीलपंख ) यांसह 135 हून अधिक प्रकारची फुलपाखर हजारो फुलांवर घोंगावत आहेत. कोल्हापुरातील गगनबावडा, आंबा घाट, राधानगरी-दाजीपूर अभयारण्याचा परिसर आणि युनेस्कोच्या वारसा स्थळात समावेश असलेल्या 850 पेक्षा जास्त वनस्पतींच्या प्रजाती, फुलांच्या परागीभवनाचा हा काळ फुलपाखरांसाठी सुगीचा काळ मानला जातो, सप्टेंबरच्या बिग बटरफ्लाय महिन्याची वैशिष्ट्य काय आहेत जाणून घेऊ यात या विशेष बातमीतून...

निसर्गाचा अनमोल ठेवा असणाऱ्या कोल्हापूरच्या पश्चिम घाटात सप्टेंबर महिना सुरू होताच राधानगरी आणि गगनबावड्याच्या दाट जंगलात दुर्मीळ फुलपाखरांचा हंगाम (Butterfly Season) सुरू होतो. पावसाने घेतलेल्या उघडिपीनंतर सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत हजारो रंगीबेरंगी फुलपाखरे पाहायला मिळत आहेत. कोल्हापूरचा पश्चिम घाट सध्या विविध रंगांनी नटला आहे. मान्सूनचा पाऊस ओसरू लागताच सप्टेंबर महिन्यात या जंगलांमध्ये फुलपाखरांचा मुख्य हंगाम सुरू होतो. दाट धुके, हलका पाऊस आणि कोवळे ऊन या पोषक वातावरणामुळे हजारो फुलपाखरे अंड्यातून बाहेर पडून निसर्गात बागडू लागलेली असतात. राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, दाजीपूर, गगनबावडा आणि आंबा घाट परिसरात निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांची पावले आता या फुलपाखरांचा सुंदर खेळ पाहण्यासाठी वळू लागली आहेत. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत असलेल्या पश्चिम घाटातील राधानगरी दाजीपूर अभयारण्याचा परिसरात अनेक प्रकारची फुलपाखरे आढळतात.

महाराष्ट्राची 'राणी पाकोळी' किंवा नीलवंत ठरतेय आकर्षण : महाराष्ट्राचे राज्य फुलपाखरू असलेले 'ब्लू मॉरमॉन' (Blue Mormon) सध्या मोठ्या संख्येने पाहायला मिळत आहे. मखमली काळ्या पंखांवर चमकदार निळ्या रंगाची उधळण करणारे हे फुलपाखरू पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. याच्या पंखांचा आकार साधारणपणे 120 ते 150 मिमी (12 ते 15 सेंमी) असतो, पश्चिम महाराष्ट्राचा घाटमाता या फुलपाखरांचा नैसर्गिक अधिवास मानला जातो, या सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या काळात ब्लू मॉरमॉन मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत.

सदर्न बर्डविंग फुलपाखराचं दर्शन : भारतातील सर्वात मोठ्या फुलपाखराचे दर्शन राधानगरी दाजीपूर अभयारण्य क्षेत्र, आंबा घाट आणि गगनबावडा तालुक्यात होत आहे. या फुलपाखरांच्या पंखांचा विस्तार 150 ते 200 मिमी असणारे 'सदर्न बर्डविंग' (Southern Birdwing) देखील या हंगामात सह्याद्रीच्या झाडीत सहज उडताना दिसत आहे. या फुलपाखराचे पुढचे आणि मागचे पंख काळ्या रंगाचे असतात, सदर्न बर्डविंग फुलपाखरू विशेष करून पावसाळा आणि त्यानंतर आपल्या महाराष्ट्रापासून दक्षिणेकडे अगदी केरळपर्यंत आणि काही वेळा श्रीलंकेतही पाहायला मिळते. याला कुठल्याच प्रकारच्या वातावरणाचे वावडे नसते. त्यामुळे अगदी समुद्रसपाटीपासून ते माळराने, डोंगरामाथे, दाट रान अशा सर्व ठिकाणी हे फुलपाखरू आढळून येतात.

निसर्गाची किमया 'ब्लू ओकलीफ' : पंख बंद केल्यावर हुबेहूब सुकलेल्या पानासारखे दिसणारे 'ब्लू ओकलीफ' हे दुर्मीळ फुलपाखरू शोधणे निसर्गप्रेमींसाठी एक मोठे आव्हान आणि थरार ठरत आहे. जेव्हा हे फुलपाखरू आपले पंख बंद करून झाडाच्या खोडावर किंवा फांदीवर बसते, तेव्हा ते हुबेहूब एका सुकलेल्या किंवा वाळलेल्या पानासारखे दिसते. त्याच्या पंखांच्या खालच्या बाजूचा रंग फिकट चॉकलेटी किंवा तपकिरी असतो. या पंखांवर पानाच्या मध्यभागासारखी रेषा (Midrib) आणि शिरांचे जाळे स्पष्ट दिसते. काही वेळा त्यावर बुरशी लागल्यासारखे डागही दिसतात, ज्यामुळे शत्रू पक्षी किंवा प्राणी फसत नाहीत. या फुलपाखरांच्या संवर्धनाचे प्रयत्न सध्या वनविभागाकडून सुरू आहेत. सध्या फुलपाखरांसंदर्भात अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांना ही उत्तम संधी असल्याचं अभ्यासक प्रमोद कुंभार यांनी सांगितलं.


राधानगरी दाजीपूर परिसरात बटरफ्लाय गार्डन : सह्याद्रीचा घाटमाथा आणि पठारावर मान्सूनच्या पावसाने वनस्पती फुलले आहेत. या वनस्पतींना लागलेल्या फुलांवर 150 हून अधिक प्रकारची फुलपाखरू सध्या पिंगा घालत आहेत, या फुलपाखरांचा संवर्धन होण्यासाठी कोल्हापूर वन्यजीव विभागाच्या वतीने दाजीपूर अभयारण्य परिसरात बटरफ्लाय गार्डनची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिसरात स्थलांतर करणारी काही विदेशी जातींची फुलपाखरे ही आढळतात, यामध्ये इमिग्रंट, ब्ल्यू टायगर, ग्लासी टायगर, स्ट्राइक टायगर यांचा समावेश आहे, तर निम्फालिडी कुळातील अनेक आकर्षक फुलपाखरे या परिसरात सर्रास दिसतात साधारण 135 हून अधिक प्रकारच्या फुलपाखरांची नोंद पश्चिम घाटात झाली असल्याचं अभ्यासक सांगतात तर वन्यजीव विभागाच्या वतीने सर्वतोपरी जैवविविधतेसाठी काम सुरू असल्याचं वनपाल मारुती ढेरे यांनी सांगितले.

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TAGGED:

WESTERN GHATS RARE BUTTERFLIES
बिग बटरफ्लाय महिना
BIG BUTTERFLY MONTH

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