देवाला डोळे देणारा शिर्डीचा अवलिया; तीन हजारांहून अधिक देवी-देवतांचे हरवलेल्या रूपाला पुन्हा दिला उजाळा
डोळ्यांचे तेज, मूर्तीवरील कलाकुसर काळाच्या ओघात झाकली जाते. अशा मूर्तींना मूळ रूप मिळवून देण्याचं सियाराम यांनी ठरवलंय, त्याचाच आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी.
Published : November 12, 2026 at 10:44 AM IST
शिर्डी- देवाच्या मूर्तीवर श्रद्धेने शेंदूर चढवला जातो. मात्र वर्षानुवर्षे साचलेल्या शेंदुराच्या थराआड कधी कधी देवाचे मूळ रूपच हरवून जाते. चेहऱ्यावरील भाव, डोळ्यांचे तेज आणि मूर्तीवरील कलाकुसर काळाच्या ओघात झाकली जाते. अशा मूर्तींना पुन्हा त्यांचे मूळ रूप मिळवून देत देवाचे सौंदर्य उजळविण्याचे अनोखे सेवाव्रत शिर्डीतील ब्रजराव दलवे ऊर्फ सियाराम यांनी स्वीकारले आहे. गेल्या चार दशकांपासून ते देशभरातील मंदिरांमध्ये जाऊन मूर्तींचे संवर्धन करीत आहेत. आजवर तीन हजारांहून अधिक मूर्तींना त्यांनी त्यांचे मूळ रूप मिळवून दिले आहे. विशेष म्हणजे त्यांना प्रसिद्धीची कोणतीही अपेक्षा नाही. मोबदल्याची आस नाही, केवळ देवसेवेचा ध्यास घेऊन वयाच्या 78 व्या वर्षीही त्यांची ही साधना अखंड सुरू आहे.
70 रुपयांत सायकल विकली, मुंबई गाठली, पुढे शिर्डीत स्थिरावले : मध्य प्रदेशातील जावरा गावचे मूळ रहिवासी असलेले 78 वर्षीय सियाराम सुमारे पाच दशकांपासून शिर्डीत स्थायिक आहेत. त्यांच्या आयुष्याचा प्रवासही संघर्ष आणि जिद्दीची कहाणी सांगणारा आहे. 1974 मध्ये त्यांनी अवघ्या 70 रुपयांत आपली सायकल विकली आणि मुंबई गाठली. तेथे त्यांनी स्वतःच्या हातांनी शंकराची काही मंदिरे आणि शिवलिंगे तयार केली. पुढे 1982 मध्ये ते शिर्डीत आले. भोजनालयासमोर दुकानासाठी अवघ्या 500 रुपयांना छोटी जागा खरेदी करून त्यांनी लस्सी आणि मठ्ठा विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला. याच व्यवसायाच्या माध्यमातून ते आपला उदरनिर्वाह करू लागले.
शिर्डीतील दक्षिणमुखी मारुतीपासून सेवाकार्याचा श्रीगणेशा : सियाराम यांच्या या अनोख्या सेवाकार्याची सुरुवात 1985 मध्ये शिर्डीतील दक्षिणमुखी मारुती मंदिरातून झाली. तेथील मारुतीच्या मूर्तीवर वर्षानुवर्षे साचलेला तब्बल 85 किलो शेंदुराचा थर त्यांनी स्वतःच्या हातांनी काढला आणि मूर्तीला पुन्हा देखणे रूप प्राप्त करून दिले. या कामातूनच त्यांच्या मूर्तीसंवर्धनाच्या प्रवासाला दिशा मिळाली. याच मंदिर परिसरात त्यांनी स्वतः पिंपळाचे झाडही लावले. हे झाड लावण्यापूर्वी एक रात्र त्यांनी ते साईबाबांच्या द्वारकामाईत ठेवले होते, असेही सियाराम यांनी सांगितले. सियाराम यांनी कोणतेही औपचारिक कलाशिक्षण घेतलेले नाही. उच्च शिक्षणाची पार्श्वभूमी नसतानाही केवळ निरीक्षण, अनुभव, हातोटी आणि देवावरील श्रद्धेच्या बळावर त्यांनी हे काम आत्मसात केले.
सियाराम आविर्भाव न बाळगता ते स्वतःला केवळ साईसेवक मानतात : या सेवाकार्याची प्रेरणा साईबाबा आणि बजरंगबली यांच्या कृपेने मिळाली, अशी त्यांची भावना आहे. आपण कोणीतरी महान व्यक्ती आहोत, असा आविर्भाव न बाळगता ते स्वतःला केवळ साईसेवक मानतात. भक्ती म्हणजे केवळ पूजा-अर्चा नव्हे तर देवाच्या सेवेसाठी स्वतःला वाहून घेणे ही भावना त्यांच्या मनात रुजली. त्यातूनच मूर्तींचे मूळ रूप उजळविण्याचे कार्य त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले. कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण नसताना हे काम आपल्याला सुचले याचे श्रेय ते स्वतःकडे न घेता साईबाबा आणि बजरंगबली यांच्या कृपेला देतात.
शिर्डीतून देशभर सेवा प्रवास; तीन हजारांहून अधिक मूर्तींचे रूप उजळले : शिर्डीपासून सुरू झालेला सियाराम यांचा सेवाप्रवास आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील मंदिरांमध्ये जाऊन त्यांनी तीन हजारांहून अधिक मूर्तींचे संवर्धन केल्याचे सांगितले जाते. नाशिक शहरातील 40 हून अधिक मूर्ती, प्रसिद्ध दुतोंड्या मारुती, अंजनी पर्वत आणि नागपूर येथे महिनाभर मुक्काम करून केलेले 30 ते 40 मूर्तींचे संवर्धन त्यांच्या कार्याची व्याप्ती स्पष्ट करते. चाफळ आणि सज्जनगड येथील तब्बल 11 मारुती मूर्तींनाही त्यांनी पुन्हा देखणे रूप मिळवून दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुरत मोहिमेशी संबंधित असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या वणी परिसरातील ऐतिहासिक श्रीगणेश मूर्तीच्या संवर्धनाचाही त्यांच्या कामात समावेश आहे. नांदेडजवळ गोदावरीच्या तीरावरील सुमारे 400 वर्षे जुन्या नाभिद्वार तीर्थक्षेत्रात त्यांनी 25 हून अधिक मूर्तींचे रूप उजळविले आहे.
सियाराम यांनी हातोटीने मूर्तींचे मूळ सौंदर्य पुन्हा उजळविले : भीमाशंकर, परळी वैजनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार आणि श्रीशैलम यांसारख्या तीर्थक्षेत्रांतही त्यांनी सेवा केली आहे. हैदराबाद तसेच नेवासा येथील खंडोबा महाराज आणि हनुमान मंदिरातील मूर्तींच्या संवर्धनाचे कामही त्यांनी केले आहे. ब्रह्मगिरीवरील गौतम ऋषींशी संबंधित एका मूर्तीचे स्वरूप पूर्णपणे झाकले गेले होते. सियाराम यांनी तेथे रंगकाम करून मूर्तीला डोळे दिले आणि गंगेचे स्वरूपही साकारले. अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी आपल्या हातोटीने मूर्तींचे मूळ सौंदर्य पुन्हा उजळविले आहे.एका मंदिरातील कामातून दुसऱ्या मंदिराची माहिती मिळत गेली आणि श्रद्धाळूंच्या आग्रहामुळे त्यांच्या सेवाकार्याचा विस्तार होत गेला.
सेवा विनामूल्य साहित्याची व्यवस्था मंदिर विश्वस्तांकडून : आजच्या काळात मंदिरांचे बांधकाम आणि जीर्णोद्धार यांवर लाखो रुपये खर्च केले जातात. मात्र मूर्तींचे मूळ स्वरूप जपण्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. मूर्तींचे डोळे, चेहऱ्यावरील भाव आणि कलात्मक बारकावे पुन्हा स्पष्ट व्हावेत, यासाठी सियाराम यांनी स्वतःला वाहून घेतले आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातून निमंत्रण आले तरी शक्य असेल तेथे ते स्वतः जाऊन ही सेवा विनामूल्य करतात. कामासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याइतके पैसे त्यांच्याकडे नसतील. तर ते मंदिराच्या विश्वस्तांना साहित्याची व्यवस्था करण्यास सांगतात. मात्र स्वतःच्या कामासाठी ते मोबदला मागत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हे काम व्यवसाय नसून भक्ती आणि सेवा आहे. देवाच्या मूर्तीचे रूप उजळावे आणि भाविकांना त्या मूर्तीचे मूळ सौंदर्य अनुभवता यावे यापलीकडे त्यांची कोणतीही अपेक्षा नाही. विशेष म्हणजे, त्यांनी आपले राहते घर मृत्युपत्राद्वारे साईसंस्थानला अर्पण केले आहे.
देवसेवेची संधी मिळाली हेच माझे भाग्य : वयाच्या 78 व्या वर्षीही सियाराम यांचा सेवाभाव आणि काम करण्याचा उत्साह कायम आहे. एका सामान्य माणसाला बजरंगबली आणि साईबाबांनी एवढी मोठी सेवा करण्याची संधी दिली यापेक्षा मोठे भाग्य नाही असे भावपूर्ण उद्गार ते काढतात. गावोगावीच्या मंदिरांमध्ये शेंदूर आणि इतर पदार्थांच्या थराआड लपलेले देवाचे मूळ रूप पुन्हा उजळविणे, मूर्तींना डोळे देणे आणि त्यांचे सौंदर्य जपणे हेच आपल्या आयुष्याचे अंतिम ध्येय असल्याचे सियाराम सांगतात.
मूर्तीसंवर्धनातून श्रद्धा परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन : गावोगावीच्या मंदिरांमध्ये विराजमान असलेल्या ग्रामदेवतांच्या मूर्तींवर भाविकांकडून शेंदूर, तेल, हळद-कुंकू आणि पाणी अर्पण केले जाते.श्रद्धेचा हा भाग असला, तरी वर्षानुवर्षे या पदार्थांचे थर साचल्याने मूर्तींचे मूळ सौंदर्य झाकले जाते.अनेकदा मूर्तींचे डोळे, नाक, चेहऱ्यावरील भाव आणि कोरीव कामही अस्पष्ट होते. परिणामी सुंदर कलाकुसरीने घडविलेल्या मूर्ती बेढब दिसू लागतात.अशा मूर्तींवरील साचलेले थर काढून त्यांचे मूळ स्वरूप पुन्हा उजळविण्याचे काम सियाराम करतात. त्यांच्या हातून घडणारे हे कार्य केवळ मूर्तींचे रूप पालटणारे नाही तर श्रद्धा,परंपरा आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणारेही आहे.
देवाच्या हरवलेल्या रूपाला उजाळा देणारा खरा देवदूत : देवापुढे हात जोडणारे अनेक असतात. पण देवाच्या मूर्तींना पुन्हा त्यांचे मूळ रूप मिळवून देण्यासाठी आयुष्य समर्पित करणारे विरळाच. कोणताही गाजावाजा न करता, मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता आणि केवळ श्रद्धेच्या बळावर सियाराम यांनी उभे केलेले हे सेवाकार्य समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. त्यांच्या हातून उजळणाऱ्या प्रत्येक मूर्तीसोबत भक्तीचा नवा प्रकाशही उजळतो आहे. म्हणूनच शिर्डीतील सियाराम हे केवळ मूर्तीसंवर्धक नसून देवाच्या हरवलेल्या रूपाला पुन्हा उजाळा देणारे खऱ्या अर्थाने देवदूत ठरले आहेत.
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