मुंबईला पाणीपुरवठा करणारा विहार तलाव ओसंडून वाहू लागला!
गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025 या वर्षी 18 ऑगस्टला हा तलाव पूर्ण भरून वाहू लागला होता. 27,698 दशलक्ष उपयुक्त जल क्षमता असणारा हा तलाव आहे.
Published : July 8, 2026 at 11:25 AM IST
मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई आणि उपनगरांत मुसळधार पाऊस कोसळत असून, अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले असले तरी मुंबईकरांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचं टेन्शन आता दूर झालं आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांपैकी एक असणारा मुंबई महानगरपालिकेचा विहार तलाव ओसंडून वाहू लागला आहे. 7 जुलै 2026 रोजी रात्री 9 वाजता हा तलाव वाहू लागला. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025 या वर्षी 18 ऑगस्टला हा तलाव पूर्ण भरून वाहू लागला होता. 27,698 दशलक्ष उपयुक्त जल क्षमता असणारा हा तलाव आहे. 2024 मध्ये जुलै 25 रोजी ओसंडून वाहू लागला होता. 2023 यावर्षी हा तलाव 26 जुलै रोजी ओसंडून वाहू लागला होता.
तलावाचे बांधकाम वर्ष 1859 मध्ये पूर्ण : खरं तर बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयापासून साधारणपणे 28.96 किलोमीटर अंतरावर हा तलाव असून, या तलावाचे बांधकाम वर्ष 1859 मध्ये पूर्ण झाले. या तलावाच्या बांधकामासाठी सुमारे 65.5 लाख रुपये एवढा खर्च तेव्हा आला होता. या तलावाचे पाणलोट क्षेत्र हे सुमारे 18.96 किलोमीटर असून तलाव पूर्ण भरलेला असल्यास पाण्याचे क्षेत्रफळ हे सुमारे 7.26 चौरस किलोमीटर एवढे असते. तलाव पूर्ण भरलेला असताना तलावाचा उपयुक्त पाणीसाठा हा 27,698 दशलक्ष लीटर अर्थात 2769.80 कोटी लिटर एवढा असतो. हा तलाव पूर्ण भरून वाहू लागल्यानंतर या तलावाचे पाणी हे मिठी नदीला जाऊन मिळते.
विहार तलाव हा सर्वात लहान 2 तलावांपैकी एक : बृहन्मुंबई महापालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांपैकी विहार तलाव हा सर्वात लहान 2 तलावांपैकी एक असून, यापैकी दुसरा तुळशी तलाव हा सर्वात लहान तलाव आहे. विहार तलावातून दररोज सरासरी 90 दशलक्ष लीटर (9 कोटी लीटर) एवढ्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. गेल्या काही दिवसात या तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे हा तलाव भरून वाहू लागला आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेच्या जल अभियंता खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.
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