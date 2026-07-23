बाजीराव विहीर येथे पार पडले ज्ञानेश्वर माऊलींचे उभे आणि गोल रिंगण, पदस्पर्श दर्शन रांग तब्बल पाच किलोमीटरपर्यंत
पालखी सोहळ्यातील शेवटचे गोल रिंगण पाहण्यासाठी वाखरीच्या पालखी तळावर दाखल झालेल्या विविध संतांच्या दिंडी सोहळ्यातील हजारो वारकरी बाजीराव विहीर परिसरात दाखल झाले होते.
Published : July 23, 2026 at 9:37 PM IST
पंढरपूर - श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातील रिंगण बाजीराव विहीर (ता. पंढरपूर) येथे लाखो वैष्णवांच्या उपस्थितीत गुरुवारी मोठ्या उत्साहात पार पडलं. माउलींच्या पालखी सोहळ्यातील चौथे आणि शेवटचे गोल रिंगण आणि उभे रिंगण बाजीराव विहिरीजवळ उत्साहात पार पडले.
रिंगण सोहळ्याने भाविकांच्या डोळ्याचे पारणे फेडले. रिंगण पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. वारकरी आनंदाने विठुनामाच्या जयघोषात तल्लीन झाले होते. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी राज्यातील विविध भागांतून निघालेल्या संतांच्या पालख्या गुरुवारी वाखरीत दाखल झाल्या. दुपारी भंडीशेगाव येथून संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा पंढरीच्या दिशेने निघाला होता.
संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा उभ्या रिंगणासाठी बाजीराव विहिरीसमोर आला. उड्डाणपुलाच्या शेजारील सर्व्हिस रस्त्यालगत लागलेले रिंगण पाहण्यासाठी वारकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. दुपारी साडेतीन वाजता उभे रिंगण पूर्ण झाले. त्यानंतर माऊलीचा सोहळा गोल रिंगणासाठी शेजारील मोकळ्या रानात दाखल झाला. पालखी सोहळ्यातील शेवटचे गोल रिंगण पाहण्यासाठी वाखरीच्या पालखी तळावर दाखल झालेल्या विविध संतांच्या दिंडी सोहळ्यातील हजारो वारकरी बाजीराव विहीर परिसरात दाखल झाले होते.
सायंकाळी साडेपाच वाजता माऊलींचा सोहळा रिंगणस्थळी आला. यानंतर सेवेकऱ्यांनी टाळ-मृदंगांच्या तालावर खांद्यावरून पालखी नाचवत रिंगण पाहण्यासाठी थांबलेल्या वारकऱ्यांच्या भोवतीने रिंगण घातले. मानाच्या दिंड्यांनी झेंडा घेऊन रिंगणात प्रदक्षिणा पूर्ण केल्यानंतर अश्वस्वार रिंगणाला सुरुवात झाली. यावेळी उपस्थित वारकऱ्यांनी माऊली... माऊलीचा गजर केला. यानंतर पालखी सोहळा पंढरपूरच्या वेशीवर असलेल्या वाखरी पालखी तळ येथे विसावला.
शुक्रवार (दि. २४) वाखरी येथून दुपारी पालखी सोहळा पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. पंढरपूरच्या वेशीवर आल्याने भाविक पांडुरंगाचा जयघोष करीत आहेत.
पालखी सोहळ्यासोबत येणाऱ्या वारकरी भाविकांसाठी वाखरी पालखी तळावर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सुलभ शौचालय, आरोग्य सुविधा, आपत्कालीन कक्ष, स्नानगृह, मसाज सुविधा, हिरकणी कक्ष , मुख्यमंत्री वारकरी निवारा कक्ष (जर्मन हँगर) मुख्यमंत्री आरोग्य रथ , मोबाईल चार्जिंग सुविधा तसेच स्वच्छता, वारकरी भाविकांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
दरवर्षी दशमीच्या दिवशी पदस्पर्श दर्शन रांग मोठ्या प्रमाणावर वाढत असते. मात्र यंदा नवमी दिवशीच रांग पाच किलोमीटरपर्यंत पोहोचल्याने आषाढी एकादशीला विक्रमी गर्दी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे पालखी मार्ग आकर्षक सजावट आणि विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला असताना, दुसरीकडे दर्शन रांगेतील सुविधांचा अभाव भाविकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. अचानक वाढलेल्या गर्दीमुळे प्रशासनावर मोठा ताण निर्माण झाला असून, भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी वारकऱ्यांकडून होत आहे.
हेही वाचा...