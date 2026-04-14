चंदा-तारा वाघिनींनी सह्याद्रीतील नैसर्गिक अधिवास स्वीकारला; गळ्यातील रेडिओ कॉलर काढले, 'टायगर रिकव्हरी प्रोजेक्ट'ला मोठं यश

‘वाघ पुनरुज्जीवन प्रकल्प’नं महत्त्वाचा टप्पा गाठलाय. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथून स्थलांतरित करण्यात आलेल्या चंदा आणि तारा या दोन वाघिणींनी सह्याद्रीतील नैसर्गिक अधिवास पूर्णपणे स्वीकारला आहे.

tigress's radio collars removed
'टायगर रिकव्हरी प्रोजेक्ट'ला मोठं यश (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 4:25 PM IST

कोल्हापूर : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रात राबवण्यात येत असलेल्या 'टायगर रिकव्हरी प्रोजेक्ट'नं महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथून स्थलांतरित करण्यात आलेल्या चंदा (STR-T-4) आणि तारा (STR-T-5) या दोन वाघिणींनी सह्याद्रीतील नैसर्गिक अधिवास पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्यांच्या गळ्यातील जीपीएस रेडिओ कॉलर काढण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्था आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राबवण्यात आला.

चंदा-ताराचा सह्याद्रीतील प्रवास : चंदा ही वाघीण 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी, तर तारा ही 18 डिसेंबर 2025 रोजी ताडोबा-अंधारी येथून रेडिओ कॉलरसह सह्याद्रीत सोडण्यात आली. मागील 4 ते 5 महिन्यांपासून रेडिओ कॉलर आणि कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून त्यांच्यावर सतत निरीक्षण ठेवण्यात आलं.

या कालावधीत दोन्ही वाघिणींनी चांदोली वन्यजीव अभयारण्य परिसरात स्वतःची हद्द निश्चित केली. तसेच येथील नर वाघ- सेनापती (STR-T-1), सुभेदार (STR-T-2) आणि शिलेदार (STR-T-9) - यांच्यासोबत त्यांचा वावर कॅमेरा ट्रॅपमध्ये नोंदवला गेला.

या सकारात्मक संकेतांच्या आधारे 9 एप्रिल 2026 रोजी ताराचा (STR-T-5) आणि 10 एप्रिल रोजी चंदाचा (STR-T-4) रेडिओ कॉलर काढण्यात आला. पुढील निरीक्षण कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून सुरू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांनी दिली.

ड्रॉप-ऑफ तंत्रज्ञानानं कॉलर काढले : वाघांच्या गळ्यात लावलं जाणारं ट्रॅकिंग कॉलर हे जीपीएस आणि ट्रान्समीटरयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असतं. या उपकरणाद्वारे सॅटेलाईटच्या मदतीनं प्राण्यांचं अचूक स्थान वन विभागाला कळतं. कॉलर काढण्यासाठी 'ड्रॉप-ऑफ' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या पद्धतीत ठराविक कालावधीनंतर किंवा कमांड दिल्यावर कॉलरचा लॉक आपोआप सुटतो आणि तो जमिनीवर पडतो. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्राण्यांना कोणताही त्रास होत नाही.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि भविष्यातील अपेक्षा : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रात वाघ पुनर्स्थापना प्रकल्प 2017 मध्ये सुरू करण्यात आला. हा प्रकल्प भारतीय वन्यजीव संस्था आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या सहकार्यानं राबवण्यात येत आहे.

2017 ते 2022 दरम्यान पहिल्या टप्प्यात 'प्रे ऑगमेंटेशन प्रोग्राम' अंतर्गत भक्ष्य प्राण्यांची संख्या वाढवण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यासाठी 23 जून 2023 रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आणि 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी त्यास मान्यता मिळाली. पर्यावरण मंत्रालयानं ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्प येथून एकूण 8 वाघ (3 नर, 5 मादी) स्थलांतरित करण्यास मंजुरी दिली.

चंदा आणि तारा या वाघिणींचं यशस्वी स्थलांतर हे या प्रकल्पाचं महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरलं आहे. त्यांच्या टेरिटरी स्थिरीकरणामुळे आणि नर वाघांसोबत सहवासामुळे भविष्यात प्रजननाची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे सह्याद्रीतील वाघांची संख्या वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.

हे यश सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र येथील दीर्घकालीन संवर्धनासाठी सकारात्मक संकेत देणारं आहे. भविष्यात आणखी वाघांचं स्थलांतर करून जैवविविधता वाढवण्याचा वन विभागाचा मानस आहे.

