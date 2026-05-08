नागपुरात एलएसडी ड्रग्जचा धोका वाढतोय, कॉलेज विद्यार्थी तस्करांच्या टार्गेटवर
एलएसडी ड्रग्जचा वापर म्हणजे मुलांमध्ये वाढती भीती आहे, त्यामुळे पोलिसांनी आतापासूनच उपाययोजना करण्यास सुरुवात केलीय.
Published : May 8, 2026 at 10:50 AM IST
नागपूर - नागपूर शहर पोलिसांनी गेल्याच महिन्यात दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एलएसडी ड्रग्जसह अटक केली होती. ज्यावेळी नागपूर पोलिसांनी या 'एलएसडी' ड्रग्स प्रकारणाचा सखोल तपास सुरू केला, तेव्हा अनेक धक्कादायक खुलासे झालेत, अशी माहिती नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल यांनी दिली आहे. एलएसडी ड्रग्जचा वापर म्हणजे मुलांमध्ये वाढती भीती आहे, त्यामुळे पोलिसांनी आतापासूनच उपाययोजना करण्यास सुरुवात केलीय.
एलएसडी डॉट्स हे अगदी महिलांच्या कपाळावरील टिकलीसारखे लहान स्टिकर - नागपूर पोलीस आयुक्तांनी नागपूर पोलिसांच्या वतीने शहरातील शाळा-महाविद्यालयांना सूचना केलेल्यात की विद्यार्थ्यांच्या वागण्या, बोलण्यात जर काही फरक जाणवत असेल तर तात्काळ पोलिसांना कळवा, असे आवाहन केलेले आहे. टिकलीसारखे दिसणारे हे स्टिकर मात्र, त्यामध्ये घातक नशा असतो. एलएसडी डॉट्स हे अगदी महिलांच्या कपाळावरील टिकलीसारखे लहान स्टिकरच्या स्वरूपात असतात. त्यात एलएसडी हे अत्यंत प्रभावी रासायनिक पदार्थ असतो, जो मेंदूवर थेट परिणाम करतो. आकाराने अतिशय छोटा असल्याने एलएसडी ड्रग्ज सहज लपवता येते. जिभेवर ठेवून नशा करता येते. त्यामुळेच ते युवक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे.
विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करून ड्रग्सची विक्री केली जाते - काही मुलांना असं वाटतं आहे की, हे ड्रग्स सेवन केल्यानंतर काही तासांसाठी अभ्यास करताना कॉन्सन्ट्रेशन वाढते. काही तास अजिबात झोप येत नाही, केलेला अभ्यास लक्षात राहतो अशा प्रकारची खोटी माहिती विद्यार्थ्यांमध्ये पसरवली जातं आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी मानसोपचारतज्ज्ञांची मते जाणून घेतली, त्यावेळी त्यांनीसुद्धा हे अत्यंत चुकीचं असल्याचं मत नोंदवलले आहे. या उलट एलएसडी ड्रग्सचा उपयोग शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकतो, मेंदूला कायमस्वरूपी दुखापत होण्याची शक्यता असल्याचंदेखील ते म्हणालेत.
तस्करांची पाळेमुळे शोधून काढण्याचे आवाहन - गोपनीय माहितीच्या आधारे आमच्या पथकाने कारवाई केलीय, त्यात हे एलएसडी ड्रग्स मिळाले होते. पहिल्यांदाच नागपुरात एलएसडी ड्रग्सची कारवाई झाली असल्यानेच ड्रग्स कुठून आले आणि कसे आले याच्या संदर्भातील तपास पोलिसांनी सुरू केला असता LSD ड्रग्स सेवन करण्याची अतिशय वेगळी पद्धत दिसून आली आहे.
स्टिकर पॅकिंगमध्ये एलएसडी ड्रग्सची तस्करी - पुस्तकाच्या कव्हरवर लावले जाणारे एखाद्या स्टिकर स्वरूपातील पॅकिंगमध्ये एलएसडी ड्रग्स तस्करी केली जात आहे. ते स्टिकर जिभेवर ठेवल्यानंतर काही वेळानंतर हळूहळू शरीरात त्याचा प्रभाव दिसतो. इतर ड्रग्सच्या तुलनेत या एलएसडी ड्रग्सचा प्रभाव अधिक वेळ राहत असल्याने तरुणांमध्ये त्याचे चलन वाढत आहे, असेदेखील पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंय.
एलएसडी' 'पार्टी ड्रग्ज'च्या नावाने प्रसिद्ध - नागपूर शहरात प्रथमच 'एलएसडी' 'पार्टी ड्रग्ज' बाळगणाऱ्यावरती नागपूर पोलिसांनी कारवाई केलीय. एलएसडी' नामक या घातक ‘पार्टी ड्रग्ज’ प्रकरणात नागपूर दोन विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे, ते शहरातील नामांकित कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातून 1 लाख 70 हजार रुपये किमतीचे एलएसडी डॉट्स जप्त केलेत.
पार्टी कल्चर'चा वाढता धोका - पंजाब, हरियाणा राज्यासह दिल्ली, मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्ये ‘पार्टी ड्रग्ज’ या नावाने ओळखले जाणारे एलएसडी हे नागपूरसारख्या शहरातही पोहोचल्याचे कारवाईतून स्पष्ट झालंय. विशेषतः कॉलेज युवकांमध्ये याचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
