ETV Bharat / state

रवींद्र नाट्य मंदिरात भरणार सुर्वे मास्तरांचे साहित्य संमेलन; 27, 28 मार्चला लघु नाट्यगृहात संपन्न होणार

विशेष म्हणजे कवी नारायण सुर्वेंचं साहित्य लोकांपर्यंत पोहोचावं आणि त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी स्वामीराज प्रकाशनातर्फे सुर्वे मास्तरांचे साहित्य संमेलन भरवण्यात येणार आहे.

Surve Master Literary Conference
रवींद्र नाट्य मंदिरात भरणार सुर्वे मास्तरांचे साहित्य संमेलन
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- मुंबईतील गिरणगावात जन्मलेले कवी नारायण सुर्वे यांनी मुंबईतील गौरवशाली आणि क्रांतिकारक कामगारांच्या दैनंदिन बोलीभाषेला काव्यरूप दिलंय आणि त्यांनी गिरणी कामगारांनाही पाठिंबा दिला, कारण त्यांची कविता कामगारांचीच भाषा बोलत होती. तसेच सुर्वे यांच्या कवितेत सूर्य-चंद्राच्या उपस्थितीला आणि अवकाशाला विशेष महत्त्व असायचे. सुर्वे यांच्या कवितेत सामान्य, कष्टकरी वर्गाची व्यथा मांडलेली आहे. गालावरचा चंद्र आणि भाकरीचा चंद्र यातील द्वदांला अधोरेखित करणारे चंद्राचं प्रतिमान हे सुर्वे यांच्या कवितेत आहे. सुर्वे यांच्या कवितेत चंद्राला विशेष महत्त्व आहे. चंद्र हा पारंपरिक प्रतिमानाच्या एकदम उलटा आणि विरोधी आहे. विशेष म्हणजे कवी नारायण सुर्वेंचं साहित्य लोकांपर्यंत पोहोचावं आणि त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी स्वामीराज प्रकाशनातर्फे सुर्वे मास्तरांचे साहित्य संमेलन भरवण्यात येणार आहे.

संमेलनाचे उद्घाटन सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते होणार : स्वामीराज प्रकाशन आयोजित "सुर्वे मास्तरांचे साहित्य संमेलन" यंदा 27 आणि 28 मार्च रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर लघु नाट्यगृहात संपन्न होणार आहे. गिरणगावातील प्रसिद्ध लेखक दिग्दर्शक केदार शिंदे या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष असतील. दुपारी 3 ते रात्री 10 या वेळेत दोन दिवसांत कवी नारायण सुर्वे यांच्या स्मृतींचा जागर होणार असून, रसिकांना संमेलनात मुक्त प्रवेश मिळणार आहे. संमेलनाचे हे दुसरे वर्ष आहे. संमेलनाचे उद्घाटन सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते होणार असून, लालबागचे नगरसेवक किरण तावडे हे स्वागताध्यक्ष आहेत. समारोप सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान मराठी भाषामंत्री उदय सामंत भूषविणार आहेत. या दोन दिवसीय साहित्य संमेलनात सुर्वे मास्तरांच्या कविता आणि गिरणगाव यावर सांगोपांग चर्चा होणार आहे.

गिरणगावातील कवींचेही संमेलन होणार : अशोक नायगावकर, महेश केळुसकर, अशोक बागवे, संतोष पवार, बजरंग चव्हाण, कपिल भोपटकर, सुभाष नकाशे, हेमंत भालेकर, जयेंद्र साळगावकर, दिनेश केळुसकर, अभिनेता स्वप्नील राजशेखर, दिग्दर्शक विवेक देशपांडे आदी अनेक मान्यवर विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. यावेळी गिरणगावातील कवींचेही संमेलन होणार आहे. शिवाय मास्तरांच्या कवितांवरील "चंद्रा" या नाटकाचे आणि "आमच्या या घरात" या नाटकाचे साभिनय अभिवाचन होणार आहे. "ढाकुमाकुम टाकुमाकुम" या सांगीतिक कार्यक्रमाने संमेलनाची सांगता होईल. या संमेलनात गिरणगावकरांनी आणि सर्व साहित्य रसिकांनी आवर्जून सहभागी व्हावे, असे आवाहन स्वामीराज प्रकाशन या संस्थेनं केलंय.

राघवकुमार, माटल, बेळेकर यांचा गौरव : कामगार रंगभूमीवरील लोकप्रिय नाटककार के. राघवकुमार यांना यंदाचा पहिला " कै. बाबाजी धोंडू शेलार स्मृती गिरणगावातील साहित्य जाबर" हा पुरस्कार जाहीर झालाय. तर सिंधुदुर्गातील ज्येष्ठ साहित्यिक " कै. कुमुद गजानन रेगे स्मृती स्वामीराज पुरस्कार" गिरणगावातील ज्येष्ठ कथाकार काशिनाथ माटल यांना जाहीर झाला आहे. या दोघांनाही मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. शिवाय "गांधी टॉक्स" या बहुचर्चित सिनेमाचे गिरणगावातील दिग्दर्शक किशोर बेळेकर यांचाही या संमेलनात खास सन्मान करण्यात येणार आहे.

TAGGED:

RAVINDRA NATYA MANDIR
MINI THEATRE ON MARCH 27 AND 28
सुर्वे मास्तरांचे साहित्य संमेलन
SURVE MASTER LITERARY CONFERENCE

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.