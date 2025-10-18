शिष्यवृत्ती स्तर पुन्हा बदलला, शिक्षण विभागाकडून घुमजाव
राज्य सरकारनं ‘पूर्व उच्च प्राथमिक’ आणि ‘पूर्व माध्यमिक’ शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या स्तरात बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय.
Published : October 18, 2025 at 10:31 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारनं ‘पूर्व उच्च प्राथमिक’ आणि ‘पूर्व माध्यमिक’ शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या स्तरात बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता या परीक्षा इयत्ता ५ वीऐवजी ४ थीसाठी आणि ८ वीऐवजी ७ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जाणार आहेत. हा निर्णय २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार असून, यामुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
काय आहे नवीन निर्णय? : शिक्षण विभागानुसार, या निर्णयामागील उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये लवकर स्पर्धात्मकता विकसित करणे आणि ग्रामीण–शहरी हुशार विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रोत्साहन मिळवून देणे असा आहे. या परीक्षांना अनुक्रमे प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.४ थी आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.७ वी अशी परीक्षा पूर्वीप्रमाणे घेण्यात येणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना ४ थीसाठी ५०० रुपये प्रतिमहिना आणि ७ वी साठी ७५० रुपये प्रतिमहिना शिष्यवृत्ती तीन वर्षांसाठी देण्यात येईल.
तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करावी : अभ्यासक व शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णयावर सरकारला सल्ला दिलाय की, शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करावी. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांबाबत गोंधळ, नाराजी आणि शेवटी ‘माघार’ अशी मालिका पाहायला मिळाली. पूर्वी इ.४ थी आणि इ.७ वी अशी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जात होती. मात्र, मागील वर्षी सरकारने शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवीमध्ये घेण्यात येईल असे जाहीर केले. हा अगम्य निर्णय यावर्षी मागे घेण्यात आला. मात्र, यात विद्यार्थी हित कमी आणि फी लाटण्याचा प्रयत्न जास्त दिसत असल्याचे मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी म्हटले आहे.
शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना मिळणार : याबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक राहुल रेखावार यांना विचारले असता, शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी शिक्षण विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील अनेक निर्णयांचा वारंवार घुमजाव
१) शिक्षकांना गणवेश लागू करण्याची चर्चा - शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षकांसाठी ड्रेसकोडचा विचार जाहीर केला होता. मात्र, काही दिवसांतच “यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय नाही” असे स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते.
२) शालेय गणवेश वितरणातील बदल - केंद्रीय पद्धतीनं गणवेश वाटपाचा निर्णय घेतल्यानंतर वितरणात विलंब व गैरव्यवस्था झाल्यानं सरकारला पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीकडं जबाबदारी सोपवावी लागली होती.
३) पाठ्यपुस्तकातील कोरी पाने रद्द - ‘विद्यार्थ्यांना नोट्ससाठी सोय व्हावी’ या उद्देशाने कोरी पानं देण्यात आली होती. परंतु, उपयोग न झाल्यानं हा प्रयोग रद्द करण्यात आला.
४) स्काऊट-गाईड गणवेश वितरणात निधीअभावी अंमलबजावणी थांबली - तीन दिवस स्काऊट गणवेश परिधान करायचा निर्णय जाहीर झाला, पण निधीअभावी ३.५ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाला नाही.
