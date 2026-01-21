कॉपी प्रकरणांवर राज्य मंडळाचा कारवाईचा बडगा; मुंबई महापालिका शाळेतील 366 विद्यार्थी पहिल्यांदाच देणार सीबीएससी दहावी परीक्षा!
दहावीची परीक्षा 17 फेब्रुवारी ते 11 मार्च 2026 या कालावधीत पार पडणार आहे.
Published : January 21, 2026 at 3:03 PM IST
मुंबई : दहावी आणि बारावी परीक्षांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यभर 'कॉपीमुक्त अभियान' राबवले जात असताना, दुसरीकडे मुंबईतील मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या सीबीएससी संलग्न शाळांमधील 366 विद्यार्थी यंदा पहिल्यांदाच दहावीच्या सीबीएससी बोर्ड परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. दहावीची परीक्षा 17 फेब्रुवारी ते 11 मार्च 2026 या कालावधीत पार पडणार आहे.
ऑनलाइन मार्गदर्शन सत्रे सुरू : "महानगरपालिकेच्या 10 शाळांमधील ही पहिली तुकडी असून, या विद्यार्थ्यांचा निकाल भक्कम लागावा यासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं कंबर कसली आहे. विद्यार्थ्यांकडून नियमितपणे सराव प्रश्नपत्रिका सोडवून घेतल्या जात आहेत. गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, इंग्रजी आणि माहिती तंत्रज्ञान या विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याशिवाय काही खासगी सीबीएससी शाळांमधील तज्ज्ञ शिक्षकांचेही मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. उत्तरपत्रिका कशा लिहायच्या, वेळेचे योग्य नियोजन कसे करायचे, प्रश्न नीट समजून कसे सोडवायचे, यासाठी ऑनलाइन मार्गदर्शन सत्रे सुरू करण्यात आली आहेत," अशी माहिती पालिका अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिली.
विशेष उपक्रमांमुळे निकालाची टक्केवारी वाढली : "महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्रजी, गुजराती, तामिळ, तेलगू आणि कन्नड अशा आठ भाषांमध्ये शिक्षण दिलं जाते. इथं एसएससी, सीबीआय, आयसीएसई आणि आयबी अशा चार मंडळांचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. एसएससी विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष उपक्रमांमुळे निकालाची टक्केवारी 93 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून, आता हाच फॉर्म्युला सीबीएससी विद्यार्थ्यांसाठी वापरण्यात येत आहे," असं डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी सांगितलं.
गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेवर भर : एकीकडे मुंबई महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थी पहिल्यांदाच सीबीएससी बोर्ड परीक्षेला सामोरे जात असताना, त्यांच्यासाठी विशेष तयारी, मार्गदर्शन आणि सराव सुरू आहे. तर दुसरीकडे, राज्य मंडळाकडून कॉपी प्रकरणांवर कठोर कारवाई करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, प्रशासनानेही कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी सर्व पातळ्यांवर तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे.
कॉपी प्रकरणांवर राज्य मंडळाचा कडक कारवाईचा बडगा : दहावी आणि बारावी परीक्षांमध्ये कॉपीसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे राज्यभर 'कॉपीमुक्त अभियान' राबवलं जात आहे. याअंतर्गत परीक्षा केंद्रांवर अचानक तपासण्या, भरारी पथकांच्या भेटी, ड्रोनद्वारे निगराणी, पोलीस बंदोबस्त आणि केंद्रांबाहेर चित्रीकरण असे कडक उपाय करण्यात येत आहेत. तरीही काही ठिकाणी गैरप्रकार उघडकीस आल्यानं मंडळानं कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यभरातील दहावीची 31 आणि बारावीची 76 अशी एकूण 107 परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक केंद्रे छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आहेत. फेब्रुवारी–मार्च 2025 च्या दहावी परीक्षेत पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई आणि लातूर विभागांतील 34 केंद्रांवर गैरप्रकार आढळून आले होते. त्यापैकी 31 केंद्रांवर थेट कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य मंडळानं पत्रकाद्वारे स्पष्ट इशारा दिला आहे की, यापुढं ज्या केंद्रांवर पुन्हा गैरप्रकार आढळतील, त्या केंद्रांची कायमची मान्यता रद्द केली जाईल.
