पूर्णा नदीचे उगमस्थानच कोरडे; उत्तर महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी पूर्णा नदीचा प्रवाहच थांबला
बारमाही वाहणारी नदी म्हणून ओळख असलेल्या पूर्णा नदीचं पात्र अनेक ठिकाणी कोरडं पडलय. शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : November 16, 2026 at 11:34 AM IST
अमरावती - उत्तर महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी, हजारो हेक्टर शेतीचा आधार आणि अनेक धार्मिक स्थळांचं श्रद्धास्थान असलेल्या पूर्णा नदीवर यंदा दुष्काळाचं भीषण सावट दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या नदीच्या पाण्यावर वर्षानुवर्षे परिसरातील जनजीवन अवलंबून आहे, त्या पूर्णा नदीचं उगमस्थानच यंदा कोरडं पडलं आहे. मध्यप्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यात भैसदेही परिसरात असलेल्या काशी तलावात पाण्याचा थेंबही नाही असं चित्र आहे. येथूनच पूर्णा नदीच्या प्रवाहाची सुरुवात होते. नदीचं उगमस्थान असलेला तलावच आटल्याने नदीच्या पुढील प्रवाहावरही त्याचे परिणाम जाणवत आहेत. बारमाही वाहणारी नदी म्हणून ओळख असलेल्या पुर्णेचं पात्र अनेक ठिकाणी कोरडं पडल्यानं हा केवळ एका नदीच्या पाणीटंचाईचा विषय राहिलेला नाही, तर संपूर्ण नदी खोऱ्याच्या जल सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण करणारा ठरला आहे. पूर्णा नदीचं धार्मिक महत्त्व, पूर्णा नदीचा प्रवाह आणि पूर्णा नदीचा उगम आणि यावर्षीची परिस्थिती या संदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
तलावातील छोट्या प्रवाहातून विशाल नदीचा प्रवास - पूर्णा नदीच्या उगमस्थानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे काशी तलावातून सुरू होणारा तिचा प्रवास. तलावातील पाणी लगतच्या शेतातून जाणाऱ्या एका छोट्याशा नाल्यातून पुढे सरकते. सुरुवातीला अगदी सामान्य वाटणारा हा जलप्रवाह पुढे वेगवेगळ्या उपनद्यांना सोबत घेत विशाल नदीचे रूप धारण करतो. याच छोट्याशा जलस्त्रोताचा पुढे शेकडो किलोमीटरचा प्रवास होतो. अमरावती, अकोला, बुलढाणा जिल्ह्याच्या परिसरातून वाहत जळगाव जिल्ह्यातील चांगदेव येथे तो तापी नदीला जाऊन मिळतो. उगमस्थानी दिसणारा हा छोटासा प्रवाह आणि पुढे तयार होणारे नदीचे विस्तीर्ण पात्र यातील विरोधाभास पूर्णा नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाची महती अधोरेखित करतो. यंदा मात्र या प्रवासाची सुरुवात होणारा काशी तलावच आटल्यानं निसर्गाच्या ह्या जलचक्राला मोठा फटका बसला आहे.
पूर्णेचा पुराणांमध्येही गौरव - पूर्णा नदीला केवळ भौगोलिकच नव्हे तर धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्याही मोठं महत्त्व आहे. पयोष्णी या प्राचीन नावाने ही ती ओळखली जाते. स्कंदपुराण, पद्मपुराण, मार्कंडेय पुराण आणि देवी महात्म्य यासारख्या धार्मिक ग्रंथांमध्ये या नदीचा उल्लेख आढळतो. पवित्र आणि पुण्यदायी नदी म्हणून तिचे महात्म्य वर्णन करण्यात आलं आहे. उत्तर वाहिनी प्रवाह असलेल्या नदीला भारतीय धार्मिक परंपरेत विशेष महत्त्व दिले जाते. पूर्णा नदीच्या काठावर अनेक तीर्थक्षेत्रं, मंदिरं आणि धार्मिक स्थळं विकसित झाली आहेत. त्यामुळं या नदीची केवळ पाणीपुरवठ्याचे नव्हे तर श्रद्धा, परंपरा आणि स्थानिक संस्कृतीचे ही नाते जोडले गेले असल्याची माहिती पुराण शास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
दुधाची नदी अवतरल्याची आख्यायिका - पूर्णा नदीच्या उगमस्थानाशी एक रंजक पौराणिक आख्यायिकाही जोडलेली आहे. प्राचीन काळी महीश्मती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भैसदेही परिसरात चैत्र महिन्यात ऋषीमुनी भोजनासाठी आले होते. त्या काळात परिसरात पाण्याची टंचाई होती. ऋषीमुनींनी भोजनासाठी दुधाची मागणी केल्यानंतर त्यावेळी या परिसराचा गय हा राजा होता. गय राजाने देवीचं आवाहन केलं त्यानंतर येथे दुधाची नदी प्रकट झाली आणि तिच्या प्रवाहातून ऋषीमुनींना भोजनासाठी दूध उपलब्ध झाले, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. या प्रवाहाला पुढे पूर्णा नदीचे स्वरूप प्राप्त झाल्याची स्थानिक धार्मिक मान्यता आहे. ज्या काशी तलावातून नदीचा उगम होतो त्या ठिकाणी पुराणकालीन बारा ज्योतिर्लिंग आढळून आलेत. हे ज्योतिर्लिंग लगतच उभारण्यात आलेल्या पूर्णा मातेच्या मंदिरात आहेत. नदीच्या काठावर आजही अनेक धार्मिक स्थळ आहेत, असं पूर्णा माता मंदिराचे सचिव दिनेश महाले यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
350 किलोमीटरचा प्रवास, तीन जिल्ह्यांच्या शेतीला आधार - सुमारे 350 ते 355 किलोमीटर लांबीची पूर्णा नदी उत्तर महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातून उगम पावल्यानंतर ती महाराष्ट्रात प्रवेश करते. अमरावती जिल्ह्यातील नदी खोऱ्याचा मोठा भाग व्यापत पुढे अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातून पश्चिमेकडे प्रवास करते. या प्रवासात काटेपूर्णा, उमा, मोर्णा, मान, नळगंगा, विश्वगंगा यांसारख्या उपनद्यांचे पाणी तिला मिळते. त्यामुळे तिच्या नदी खोऱ्याचा विस्तार मोठा झाला आहे. नदीच्या पाण्याचा शेती, भूजल पुनर्भरण आणि परिसरातील नैसर्गिक परिसंस्थेला मोठा आधार मिळतो. अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यात विश्रोळी या ठिकाणी या नदीच्या प्रवाहावर मोठं धरण उभारण्यात आलं आहे. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यात चांगदेव येथे तापी आणि पूर्णा नद्यांचा संगम होतो. त्यामुळे पूर्णा नदीचा प्रवास तापीच्या विशाल जलप्रणालीशी जोडला जातो अशी माहिती राहुल पंडित यांनी दिली.
उगमस्थान कोरडे, नदीपात्रातही पाणी नाही - पूर्णा नदीला बाराही महिने पाणी असते, अशी स्थानिक भागातील नागरिकांची अनेक वर्षांपासूनची धारण आहे. मात्र यंदाच्या दुष्काळी परिस्थिती या ओळखीला खंड पडला आहे. नदीचे उगमस्थान असलेला काशी तलाव कोरडा पडला असून, नदीच्या प्रवाहातील अनेक ठिकाणी पाणी दिसेनासे झाले आहे. नदीचे उगमस्थान पाण्याविना असल्याने पुढील प्रवाहासाठी नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा आधार कमी झाला आहे. पावसाचे प्रमाण, पाणलोट क्षेत्रातील जलसाठे आणि उपनद्यांचा प्रवाह यांचा नदीच्या अस्तित्वाशी थेट संबंध असतो. त्यामुळे यंदाची परिस्थिती ही केवळ हंगामी पाणीटंचाई नसून नदीच्या जलस्त्रोतांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे असं दीपक महाले म्हणाले.
कार्तिक स्नानासाठी टँकरनं आणावं लागेल पाणी - पूर्णा नदीचा ज्या काशी तलावातून नदी उगम पावते, पंचक्रोशीतील रहिवाशांनी आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच या तलावात एक थेंबही पाणी नसल्याचं दृश्य पाहिलं आहे. दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमेला या काशी तलावात असणाऱ्या पाण्यात कार्तिक स्नान करण्याची परंपरा आहे. यावर्षी पाणीच नसल्याने आता कार्तिक स्नानासाठी बाहेरून टँकरनं पाणी आणून हा काशी तलाव भरण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती पूर्ण माता मंदिराचे पदाधिकारी जगदीश खंडाईत यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
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