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कोळ्यांच्या जाळ्यांतून पावसाच्या निरोपाची चाहूल

पावसाच्या निरोपाची निसर्गाने दिलेली चाहुल, संकेत की, योगायोग आहे. पावसाच्या प्रत्येक सरीकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निसर्गाचा बदल विशेष कुतूहलाचा ठरतोय.

The sound of rain coming from spider webs
कोळ्यांच्या जाळ्यांतून पावसाच्या निरोपाची चाहूल (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 12:20 PM IST

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सिंधुदुर्ग : पहाटेची वेळ... चारही बाजूंनी पसरलेली निवांत शांतता... अंगणात दवबिंदूंची चादर... झाडांच्या फांद्यांवर मोत्यांसारखे चमकणारे थेंब आणि त्यात दिसणारी कोळ्यांची नाजूक, पण लक्ष वेधून घेणारी जाळी! दवबिंदूंनी न्हालेल्या या जाळ्यांवर सूर्याची पिवळसर किरणे पडताच ती अक्षरशः चांदीसारखी चमकू लागतात. पण हे केवळ एक सुंदर दृश्य आहे की, पावसाच्या निरोपाची निसर्गाने दिलेली चाहुल, संकेत की, योगायोग आहे. पावसाच्या प्रत्येक सरीकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निसर्गाचा बदल विशेष कुतूहलाचा ठरतोय.

घराच्या अंगणात, झाडाझुडपांत मोठ्या प्रमाणात कोळ्यांची घरे : यंदाच्या गणेशोत्सवात मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे चित्र अनेकांच्या नजरेत भरत आहे. सध्या माळरानावर, घराच्या अंगणात, झाडाझुडपांत मोठ्या प्रमाणात कोळ्यांची घरे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे पावसाच्या सरींची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नजरा आता या जाळ्यांकडेही खिळल्या आहेत. दरवर्षी कोळ्यांची घरे ऑक्टोबर अखेरीस आणि नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात दिसू लागतात. त्यानंतर पावसाचे प्रमाण हळूहळू कमी कमी होते. परंतु यावर्षी मात्र ही कोळ्यांची घरे सप्टेंबर महिन्यात गणेशोत्सवातच दिसू लागली. त्यामुळे नेमके हे निसर्गाचे संकेत पाऊस निरोप घेण्याचे तर नाहीत ना, अशी चर्चा जाणकार व्यक्तींमध्ये आहे.

पाऊस आता निरोप घेण्याच्या तयारीत : कोळ्यांनी घरटी बांधायला सुरुवात केली म्हणजे पाऊस आता निरोप घेण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेत जाणकार व्यक्तींकडून व्यक्त केले जात आहेत. दरवर्षी दमदार कोसळणाऱ्या पावसाने मात्र यावर्षी अनेकदा ओढ दिली. भातशेती संकटात असताना गणेशोत्सवाच्या तोंडावर निसर्गातील हे वेगळेच दृश्य दिसू लागले आहे. झाडाझुडपांमध्ये एका रात्रीत विणलेली जाळी, त्यावर साचलेले दवबिंदू आणि सकाळच्या सूर्यकिरणांत चमकणारे ते बारीक धागे, जणू निसर्ग स्वतःच काहीतरी सांगत असल्याचा भास निर्माण करीत आहे.

कोळ्यांनी जाळी विणणे हे पाऊस जाण्याचे लक्षण : गावातील जाणकारांच्या मते, निसर्गातील अशा छोट्या छोट्या बदलांवरून पूर्वी हवामानाचा अंदाज घेतला जात असे. हा अंदाज खरा ठरला जात होता. मात्र, कोळ्यांनी जाळी विणणे हे पाऊस जाण्याचे लक्षण असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. तरीही यंदाच्या अनिश्चित पावसामुळे शेतकऱ्यांसाठी निसर्गातील प्रत्येक हालचाल महत्वाची ठरत आहे. भातपीक तयार होण्याच्या तोंडावर आकाशाकडे डोळे लावून बसलेला बळीराजा आणि त्याचवेळी झाडाझुडपांमध्ये घरटी बांधणारे कोळी म्हणजे आता हा निसर्गाचा इशारा नेमका कशाचा, याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे.

ग्रामीण भागातील पारंपरिक निसर्ग निरीक्षण म्हणून या संकेताकडे पाहिले जाते : पारंपरिक पद्धतीने निसर्गातील विविध घटकांचे निरीक्षण करून हवामानाचा अंदाज घेण्याची पद्धत ग्रामीण भागात पूर्वीपासून प्रचलित आहे. कोळ्यांच्या जाळ्यांची रचना आणि त्यातील बदल यांचाही अशा पारंपरिक हवामान अंदाजात उल्लेख आढळतो. मात्र, हा अंदाज आधुनिक हवामान अंदाजाचा पर्याय मानता येत नाही. कोळ्यांच्या जाळ्यांची निर्मिती ही वातावरण, वारा, भक्ष्याची उपलब्धता आणि अन्य पर्यावरणीय घटकांशी संबंधित असू शकते. मात्र, ग्रामीण भागातील पारंपरिक निसर्ग निरीक्षण म्हणून या संकेताकडे पाहिले जात आहे. निसर्ग आपली भाषा वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगत असतो, ती भाषा कितपत अचूक ठरते, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.

शेतकऱ्यांची चिंता आणखी वाढू लागली : दरवर्षी ऑक्टोबर अखेरीस व नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाचे प्रमाण कमी-कमी होते. त्यानंतर ठिकठिकाणी कोळी घेरे विणायला सुरुवात करतात. तसेच निसर्गही पावसाचे प्रमाण कमी-कमी होण्याचे संकेत देत असतो. परंतु यावर्षी मात्र ऐन गणेशोत्सवातच कोळ्यांनी घरे विणायला सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता आणखी वाढू लागली आहे. अद्यापही भात शेतीला पावसाची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असताना निसर्गाची ही चाहुल पाहून शेतकऱ्यांची धाकधूक आणखी वाढू लागली आहे. ऐन भात शेतीच्या तोंडावर पावसाने ओढ दिल्याने भात शेती अगोदरच संकटात आहे. ग्रामीण भागात सध्या कोळ्यांची जाळी सहज नजरेस पडतं आहेत. पाऊस अजूनही शेतीला आवश्यक असताना कोळ्यांची जाळी मात्र वेगळीच कहाणी सांगत आहेत. त्यामुळे जाणकार व्यक्तींकडून पाऊस जाण्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. विज्ञान तुमचे काही असो, आमचा नैसर्गिक बदलांचा अंदाजच हा बरोबर असतो, असे भाकीत जाणकार व्यक्तींकडून केले जात आहे.

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TAGGED:

SOUND OF RAIN
SPIDER WEBS
पावसाच्या निरोपाची चाहूल
METEOROLOGICAL DEPARTMENT

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