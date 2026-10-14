मेळघाटातील घनदाट जंगलात वनरक्षकांचा पहारा; वाघ-बिबट्यांच्या गर्दीत अहोरात्र जागी असते 'आंबेकोल' कुटी!
मेळघाटातील आंबेकोल संरक्षण कुटीतील वनरक्षकांचे आव्हानात्मक जीवन आणि वन्यजीवांच्या मुक्त संचाराचा सविस्तर आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे शशांक लावरे यांनी.
Published : October 14, 2026 at 1:39 PM IST
अमरावती : नजर जाईल तिथपर्यंत पसरलेलं सागवानाचे वृक्ष, त्यात मिसळलेली इतर वृक्षसंपदा, दाट झुडपं आणि माणसाच्या उंचीपेक्षाही अधिक वाढलेलं हिरवेगार गवत. जंगलाच्या या अथांग विस्तारात पावलोपावली वन्यजीवांच्या अस्तित्वाची चाहूल लागते. कुठून तरी घुबडाचा किंवा रानपिंगळाचा आवाज घुमतो, विविध पक्ष्यांचा किलबिलाट शांततेला भेदतो आणि अचानक गवतातून काहीतरी सरकल्याची जाणीव होते. या जंगलात वाघ आणि बिबट्यांसोबतच मोठ्या संख्येनं रानगवे, अस्वल, चितळ, सांबर आणि नीलगाईंचा वावर आहे. अशा या घनदाट, वन्यजीव समृद्ध जंगलाचं संरक्षण करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी मेळघाटातील चौराकुंड वनपरिक्षेत्रांतर्गत असलेली आंबेकोल संरक्षण कुटी सांभाळते. जगाच्या गोंधळापासून दूर, वन्यजीवांच्या सहवासात उभी असलेली ही कुटी म्हणजे जंगलाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र जागता पहारा देणारी चौकीच आहे. या आंबेकोल संरक्षण कुटीसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
जंगलाच्या कुशीत उभी सुरक्षा चौकी
धारणी तालुक्यातील या वनक्षेत्रात जंगलाचं रक्षण, वन्य प्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणं आणि अवैध प्रकारांना आळा घालणं या उद्देशानं आंबेकोल संरक्षण कुटी उभारण्यात आली आहे. वनरक्षक आणि वनमजुरांसाठी ही कुटी केवळ मुक्कामाची जागा नाही, तर संपूर्ण वनक्षेत्राच्या देखरेखीचं महत्त्वाचं केंद्र आहे. कंपार्टमेंट क्रमांक 586 आणि उत्तर चौराकुंड वर्तुळाच्या हद्दीत असलेल्या या परिसरात जंगलाच्या संरक्षणासाठी नियमित गस्त घातली जाते. या कुटीच्या परिसराला चारही बाजूंनी उंच तारांचं कुंपण घालण्यात आलं आहे. त्यामुळे संरक्षण कुटीच्या आतील भागाला वन्य प्राण्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र या कुंपणाच्या पलीकडे सर्वत्र घनदाट जंगल आणि मुक्तपणे संचार करणारे वन्यजीव आहेत. काही अंतरावर कोणता प्राणी असेल आणि त्याची चाहूल कधी लागेल, याचा अंदाज बांधणंही कठीण. त्यामुळे येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सतत सतर्क राहावं लागतं.
सागवानाच्या लाकडाचा भक्कम मचान
आंबेकोल संरक्षण कुटीचं सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे येथे उभारण्यात आलेला उंच आणि मजबूत वॉच टॉवर अर्थात मचान. सागवानाच्या लाकडापासून तयार करण्यात आलेल्या या मचानावर चढल्यानंतर दूरवर पसरलेल्या जंगलाचा मोठा परिसर नजरेच्या टप्प्यात येतो. मचानाच्या वरच्या भागात बांबूच्या साहाय्यानं खोलीसारखी रचना तयार करण्यात आली आहे. त्यात रात्री विश्रांती घेण्याचीही व्यवस्था आहे. खोलीच्या तीन बाजूंना खिडक्या असल्यानं त्यातून आजूबाजूच्या जंगलाचं निरीक्षण करता येतं. या खोलीबाहेर उंचावर मोकळ्या जागेची व्यवस्था असून तेथून चारही दिशांना नजर फिरवता येते. उन्हाळ्यात वृक्षांची पानगळ झाल्यानंतर जंगलाचं वेगळंच रूप दिसतं. पावसाळ्यात हिरवाईनं नटलेलं हेच जंगल उन्हाळ्यात काहीसं उघडं पडतं. अशा वेळी दूरवर कुठे धूर दिसतो का, जंगलात आग लागल्याची चिन्हे आहेत का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा मचान उपयोगी ठरतो. वन्य प्राण्यांच्या हालचालींचं निरीक्षण करण्यासाठीही त्याचा वापर केला जातो.
दिवस-रात्र गस्त, अवैध प्रकारांवर नजर
जंगलाचं संरक्षण करण्यासाठी केवळ संरक्षण कुटीत उपस्थित राहणं पुरेसं नसतं. वनरक्षक आणि वनमजुरांना जंगलातील नाले, गवताळ भाग, झुडपांनी व्यापलेला परिसर आणि वनक्षेत्रातील विविध मार्गांवर प्रत्यक्ष गस्त घालावी लागते. "अवैध वृक्षतोड, अवैध चराई, शिकारीचे प्रयत्न किंवा जंगलात घडणाऱ्या अन्य गैरप्रकारांना आळा घालण्याची जबाबदारी ही आमच्यावर आहे आणि आम्ही आमचे कर्तव्य या जंगलात बजावतो", असं चौराकुंडचे वनरक्षक जयप्रकाश आखंडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. या संरक्षण कुटीत वनरक्षकांसोबत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे स्थानिक वनमजूर तैनात आहेत. दिवसाच्या आणि रात्रीच्या ड्युटीसाठी कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल केली जाते. दोन वनमजूर आणि वनरक्षकांच्या मदतीने जंगलावर 24 तास लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था आहे, असं जयप्रकाश आखंडे यांनी सांगितलं. गस्त घालून परतल्यानंतर काही काळ विश्रांती घेतली जाते आणि त्यानंतर पुन्हा जंगलात जाण्याची तयारी करावी लागते, असंही ते म्हणाले. या कामात वेळेचं बंधन जंगलाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. रात्रीच्या अंधारात वन्य प्राण्यांच्या हालचालींची चाहूल घेणं, संशयास्पद हालचाली ओळखणं आणि जंगलात काही अनुचित घडल्यास तातडीनं प्रतिसाद देणं, हा रोजच्या कामाचा भाग आहे. गस्तीच्या ठिकाणांची छायाचित्रे घेऊन कर्मचारी आपली उपस्थिती आणि कामाची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवतात, असं देखील जयप्रकाश आखंडे म्हणाले.
समोर वाघ, बिबट्यांचा वावर, तरीही पहारा सुरूच
या जंगलात वाघ आणि बिबट्यांसह रानगवे, अस्वल, सांबर, चितळ, नीलगाय आणि विविध लहान-मोठ्या वन्य प्राण्यांचा वावर लक्षणीय आहे. या गवताळ भागात वाढणाऱ्या वनस्पती आणि उपलब्ध खाद्यामुळे अनेक शाकाहारी वन्यजीव दिसतात. त्यांच्या मागोमाग हिंस्र प्राण्यांचाही वावर असतो. त्यामुळे जंगलातील प्रत्येक हालचालीकडे बारकाईनं लक्ष देणं आवश्यक ठरतं. अधूनमधून पक्ष्यांचा आवाज, गवतातली सळसळ किंवा दूरवरून ऐकू येणारी वाघाची डरकाळी या परिसरातील वास्तवाची जाणीव करून देते. मात्र वनकर्मचाऱ्यांसाठी हे केवळ रोमांचकारी वातावरण नसून जबाबदारीची कसोटी आहे. गस्त घालताना कोणत्याही क्षणी वन्य प्राण्यांशी सामना होण्याची शक्यता असल्यानं सावधगिरी बाळगावी लागते. जंगलातील धोकादायक परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक साधनं आणि संपर्क व्यवस्था जवळ ठेवली जाते.
वायरलेसवरून तात्काळ संदेश
जंगलात एखादी आग लागल्याचं दिसल्यास किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास संरक्षण कुटीतून वायरलेसद्वारे वरिष्ठांशी संपर्क साधता येतो. आवश्यक मदत, मनुष्यबळ आणि साहित्य घटनास्थळी पोहोचवण्यासाठी ही व्यवस्था उपयोगी ठरते. "विशेषतः उन्हाळ्यात जंगलातील वणव्यांचा धोका वाढत असल्यानं उंच मचानावरून परिसराचं निरीक्षण करण्याला अतिशय महत्त्व आहे", असं जयप्रकाश आखंडे म्हणाले. संरक्षण कुटीमुळे जंगलातील संपूर्ण हालचाली आणि अन्य अडचणींची माहिती वनविभागाच्या यंत्रणांना तातडीनं कळते, यामुळे या संरक्षण कुट्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत, असं देखील आखंडे यांनी सांगितलं.
चुलीवर स्वयंपाक, जंगलातच मुक्काम
आंबेकोल संरक्षण कुटीत दिवस-रात्र तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याची आणि स्वयंपाकाची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. येथे लाकडाचं स्वयंपाकघर असून कर्मचारी स्वतः चुलीवर स्वयंपाक करतात. स्वयंपाकाची तयारी, जेवण आणि आवश्यक कामांनंतर पुन्हा गस्तीवर जाणं, असं त्यांचं दैनंदिन वेळापत्रक आहे. कुटीच्या आसपास दूरवर मानवी वस्ती किंवा सहज उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा नसल्यानं प्रत्येक गोष्टीचं नियोजन करूनच येथे राहावं लागतं. जंगलाच्या मध्यभागी काम करताना स्वतःच्या गरजा स्वतःच भागवाव्या लागतात. रात्रीच्या शांततेत चुलीवर तयार होणारे जेवण, बाहेरून ऐकू येणारे पक्ष्यांचे आवाज आणि अंधारात पसरलेलं जंगल, असं या संरक्षण कुटीवरील जीवनाचं वेगळंच चित्र आहे.
पावसाचं पाणी साठवून पिण्याची व्यवस्था
या दुर्गम संरक्षण कुटीसमोरील सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे पाणी. नियमित पाणीपुरवठ्याची सुविधा नसल्यानं पावसाळ्यात उपलब्ध होणारं पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वनविभागानं तयार केलेल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थेत पावसाचं पाणी जमा केलं जातं. योग्य स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया केल्यानंतर या पाण्याचा वापर केला जातो. सामान्य परिस्थितीत साठवलेलं पाणी तीन ते चार महिने पुरू शकतं. मात्र यंदा पावसाचं प्रमाण कमी राहिल्यानं साठवलेले पाणी साधारण दोन ते अडीच महिन्यांत संपतं, असं जयप्रकाश आखंडे यांनी सांगितलं. साठवण टाक्या स्वच्छ करून त्यानंतर पाणी जमा केलं जातं. पाणी संपल्यानंतर जवळच्या नाल्यावरून पाणी आणण्याचा पर्याय वापरावा लागतो. उन्हाळ्यात मात्र जंगलाच्या थेट बाहेरूनच पाणी आणण्याची कठीण वेळ येते, असं आखंडे म्हणाले. पाण्याची हीच अडचण जंगलातील वन्य प्राण्यांनाही भेडसावते. उन्हाळ्यात नैसर्गिक पाणवठ्यांमधील पाणी कमी झाल्यानंतर वन्यजीवांसाठी पाण्याची उपलब्धता टिकून ठेवण्याचं आव्हान निर्माण होतं. परिसरातील पाणवठ्यांवर लक्ष ठेवणं आणि त्यांच्या स्थितीची माहिती घेणं, ही देखील जंगल संरक्षणाच्या कामातील महत्त्वाची बाब आहे.
वीज नाही तरी जंगलाचा पहारा सुरूच
आंबेकोल संरक्षण कुटीवर वीज पुरवठ्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. संपूर्ण जंगल परिसरात विजेचे खांब किंवा वीज वाहिन्या नसल्यानं येथे कायम काळोखाचं साम्राज्य असतं. रात्रीच्या वेळी कुटीत उजेडासाठी चौराकुंड गावातून चार्ज केलेला इन्व्हर्टर आणावा लागतो. त्याच्याच आधारावर रात्रीच्या वेळी काही प्रमाणात प्रकाश मिळतो. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी आव्हानात्मक बनते. परिसरात वीज पुरवठ्याची सोय नसल्यानं वनकर्मचाऱ्यांना अंधारातच जंगलाचं संरक्षण करावं लागतं. चिखलातून वाट काढत संरक्षण कुटीपर्यंत पोहोचावं लागतं. रात्रीची ड्युटी असणारे कर्मचारी पावसाळ्यात अंधार पडण्यापूर्वीच, म्हणजे सायंकाळी चार ते पाच वाजताच्या सुमारास संरक्षण कुटीवर येऊन पोहोचतात. त्यानंतर रात्रीच्या अंधारात वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासह जंगलाच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागते, अशी माहिती देखील जयप्रकाश आखंडे यांनी दिली.
असा आहे आंबेकोलचा अर्थ
चौराकुंड वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या घनदाट जंगलातील संरक्षण कुटीचं नाव 'आंबेकोल' असं आहे. आज ज्या ठिकाणी ही संरक्षण कुटी आहे, ती पूर्वी या उंच ठिकाणावर नव्हती; तर या उंच पहाडाच्या खाली एका आंब्याच्या झाडाजवळ होती. या आंब्याच्या झाडाजवळच एक विहीरही आहे. कोरकू भाषेमध्ये विहिरीला 'कोल' असे म्हणतात. आंब्याचे झाड आणि विहीर या जंगलातील दोन खुणांमुळे या संरक्षण कुटीचे नाव 'आंबेकोल' असं ठेवण्यात आलं. आज आंब्याचे झाड आणि त्या विहिरीपासून ही संरक्षण कुटी उंच भागावर हलवण्यात आली असली, तरी तिचं 'आंबेकोल' हे मूळ नाव आज देखील कायम असल्याची माहिती चौराकुंड येथील वनरक्षक सूरज भगत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
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