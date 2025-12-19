मिशन कोल्हापूर महापालिका फत्ते करण्यासाठी शिवसेना सज्ज; 45 सक्षम उमेदवारांची यादी तयार, तरीही महायुती म्हणून एकसंघ लढणार!
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना शिवसेनेनं महापालिका पातळीवर जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पक्षाकडे निवडून येण्याची क्षमता असलेले 45 सक्षम उमेदवार असल्याचं शिवसेना नेते आणि राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'मिशन कोल्हापूर महानगरपालिका' या कार्यकर्ता मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं.
निवडणुकीत विजयी होण्याचा ठाम विश्वास : या मेळाव्यात शहरातील विविध प्रभागांतील इच्छुक उमेदवार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे अनेक महिला कार्यकर्त्यांनी यावेळी औपचारिकरित्या शिवसेनेत प्रवेश करून निवडणुकीच्या तयारीला बळ दिलं. मेळाव्यामध्ये शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीत विजयी होण्याचा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. तसंच आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मेळाव्यात उपस्थितांना संबोधित करताना, "आपला राजकीय अनुभव सांगत 40 वर्ष मंत्रिपद नसताना देखील शिवसेनेशी मी एकनिष्ठ राहिलो आहे. त्यामुळं कुणीही नाराज न होता पक्ष ठरवेल, ती भूमिका मान्य करत पक्षाला पाठिंबा द्यावा," असं आवाहन केलं.
महायुतीत तिन्ही पक्षांचा 'एकसंघ' निर्धार : या मेळाव्यात बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, "कोल्हापूर महापालिका निवडणूक आपण महायुती म्हणून एकजुटीनं लढवणार आहोत. स्वतंत्र लढण्याची वेळ येणार नाही." तसंच त्यांनी स्पष्ट केलं की, "महायुतीतील भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांनी कुठंही 'मिठाचा खडा' पडू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यात जिथं महायुती मजबूत आहे, तिथं एकत्रित लढण्याचे निर्देश दिले आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं.
जागा वाटपावर समन्वय सुरू : जागा वाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप निश्चित झालेला नसला तरी त्याबाबत चर्चा सुरु असल्याचं आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितलं. "महायुतीतील सर्व पक्ष आपापसांत समन्वय साधूनच निर्णय घेतील. मित्र पक्षांनाही विश्वासात घेतलं जाईल," असं त्यांनी नमूद केलं. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या 25 जागांच्या मागणीबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितलं, "तात्त्विक चर्चा टेबलावर होईल आणि ज्या उमेदवाराकडे निवडून येण्याचं मेरिट आहे, त्यालाच प्राधान्य दिलं जाईल."
सक्षम शिवसैनिक आधी, बाहेरचा उमेदवार नाही : आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितलं की, "कोल्हापुरात सक्षम शिवसैनिकांची मोठी फळी आहे. अशा परिस्थितीत बाहेरच्या उमेदवारांचा विचार केला जाणार नाही. ही निवडणूक केवळ लढवण्यासाठी नव्हे तर जिंकण्यासाठी आहे," असा ठाम दावा त्यांनी केला. ते पुढं म्हणाले, "शिवसेनेत अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर 'इनकमिंग' झालं आहे. कार्यकर्ता संघटनशक्ती वाढली आहे. त्यामुळं महापालिकेत भगवा पुन्हा फडकवण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे."
महायुतीचा भगवा फडकवूच : दरम्यान, अखेरीस आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले की, "शिवसेनेचा भगवा नक्कीच फडकेल, पण महायुतीचा भगवा फडकवल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. कोल्हापूरमध्ये तिन्ही पक्षांचा शक्तीसंघर्ष न होता एकमतानं यश मिळवणं, हेच आमचं उद्दिष्ट आहे." दरम्यान, एकूणच कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी आणि इच्छुकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या मेळाव्यानंतर शिवसेनेतील कार्यकर्त्यांमध्ये जोशपूर्ण वातावरण तयार झाले आहे.
