...तर 'शिंदेसेना' भाजपामध्ये विलीन होईल; पाहा काय म्हणाले ॲड असीम सरोदे
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना चिन्हावरुन केस सुरू आहे. यामध्ये निकाल लागल्यावर शिंदेसेना भाजपामध्ये विलीन होईल असा अंदाज ॲड असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला आहे.
Published : January 20, 2026 at 5:26 PM IST
पुणे - मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा शिवसेना महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर देखील मुंबईचा महापौर कोण याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली असताना ॲड असीम सरोदे यांनी केलेल्या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे आणि उद्धव तसंच राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकारण फिरवू शकतील, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
एकीकडे मुंबईच्या महापौर पदाच्या बाबत जोरदार चर्चा सुरू झालेली असताना उद्या शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह याबाबत सुनावणीची तारीख सुप्रीम कोर्टात आहे.यावर ॲड असीम सरोदे म्हणाले की जर एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतलं तर मुंबई महापालिकेत काय होईल? मला वाटतं शिंदेसेना भाजपामध्ये विलीन होईल व एकनाथ शिंदे यांचं राजकीय महत्त्व एकदम कमी होईल. तसंच शिंदेसेनेतील अनेकजण उद्धव ठाकरेंकडे स्वगृही परत जातील तसंच मूळ शिवसेना अधिक ताकदवान होईल. उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकारण फिरवू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयामुळे सुरू झालेला खेळ सर्वोच्च न्यायालयात कधीतरी संपेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.
यावेळी असीम सरोदे म्हणाले की, उद्या शिवसेना नाव, चिन्ह याबाबत सुप्रीम कोर्टात ३७ नंबरवर केस आहे. तिथपर्यंत कोर्ट जाण्याची शक्यता कमी आहे. तसंच जर कोर्टानं विनंतीला मान दिला तर लवकर सुनावणी होऊन उद्या निर्णय होऊ शकतो. तसंच संविधानिक दृष्टीनं निर्णय द्यायचं झाल तर हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागेल आणि तसा निर्णय झाला तर याचा परिणाम नक्कीच होईल. तसंच उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निर्णय झाला तर एकनाथ शिंदे यांना भाजपामध्ये विलीन व्हावं लागेल आणि असं झालं तर अनेकजण जे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहेत, ते मूळ शिवसेना पक्षाकडे परत जातील आणि मुंबई महापालिकेवर याचा परिणाम होईल. हे सर्व सर्वच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
