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संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे खुडूसमध्ये पार पडले दुसरे गोल रिंगण

टाळ-मृदुंगांचा निनाद, विणेचे मंजुळ स्वर, भगव्या पताकांचे डोलणारे लोंढे आणि लाखो वैष्णवांचा ओसंडून वाहणारा भक्तिभावात वारीत वेगळीच अनुभूती येते.

The second round of the palanquin of Saint Shrestha Dnyaneshwar Mauli took place in Khudus
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे खुडूसमध्ये पार पडले दुसरे गोल रिंगण (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 11:24 AM IST

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पुणे- वारीला जाण्याच्या आनंद हा वेगळाच असतो. लाखो वारकरी मोठ्या उत्साहानं वारीत सहभागी होत असतात. तहानभूक विसरून पालखीच्या बरोबर चालणाऱ्या वारकऱ्यांना विठुरायाच्या दर्शनाची ओढ लागलेली असते. त्यामुळे अनेक जण पालख्यांसोबत वारीला जात असतात. वारीत असताना वारकऱ्यांच्या अंगातही एक वेगळीच ऊर्जा संचारलेली पाहायला मिळते. "पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल... श्री ज्ञानदेव तुकाराम...!" या अखंड नामगजराने परिसर दुमदुमून जातो. टाळ-मृदुंगांचा निनाद, विणेचे मंजुळ स्वर, भगव्या पताकांचे डोलणारे लोंढे आणि लाखो वैष्णवांचा ओसंडून वाहणारा भक्तिभावात वारीत वेगळीच अनुभूती येते. पुणे येथून सुरू झालेल्या संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचा प्रवास आता सोलापूर जिल्ह्यामध्ये दाखल झालाय.

दुसरे गोल रिंगण खुडूस परिसरात भक्तिमय वातावरणात पार पडले : खरं तर संतांच्या अनेक पालख्या आता पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाल्या आहेत. पंढरपूरकडे मार्गस्थ झालेल्या संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे सोलापूर जिल्ह्यातील दुसरे गोल रिंगण खुडूस परिसरात भक्तिमय वातावरणात पार पडले. काल सकाळी ‘ज्ञानोबा माऊली’च्या जयघोषात रिंगण सोहळा संपन्न झाला. माऊलींची पालखी रिंगण तळावर दाखल झाल्यानंतर सेवेकऱ्यांच्या खांद्यावरून सन्मानपूर्वक रिंगणस्थळी आणण्यात आली. त्यानंतर अश्वांना माऊलींच्या पादुकांवरील हार घालून बुक्का लावण्यात आला. स्वाराचा अश्व आणि माऊलींचा अश्व रिंगणात चौखूर उधळत दौडले. त्या क्षणी जणू भक्तीचा झंकार आणि परब्रह्माची चाहुल रिंगणात उतरली होती, असा अनुभव वारकऱ्यांनी घेतला.

‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या गजरात पावलांचा खेळ रंगला : त्यानंतर मानाच्या दिंड्या रिंगणामध्ये दाखल झाल्या. उड्या, टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या गजरात पावलांचा खेळ रंगला. टाळ-मृदंगाची जुगलबंदी आणि एकाच लयीत पडणाऱ्या पावलांचा ठेका पाहण्यासाठी वारकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. महिलांनी वीणेकरी म्हणून तुळशी वृंदावन घेऊन रिंगण सोहळ्यात सहभाग घेतला. पखवाज वादक आणि टाळकऱ्यांनी टाळांच्या गजरात भक्तीचा उत्सव अधिक खुलवला. ‘माऊली माऊली’च्या जयघोषात संपूर्ण परिसर भक्तिरसाने न्हाऊन निघाला होता.

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TAGGED:

KHUDUS WARI
GOL RINGAN
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली
SAINT SHRESTHA DNYANESHWAR MAULI

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