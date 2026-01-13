ETV Bharat / state

"नागपूर, मुंबईत भगवा फडकणार", प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी नागपुरात मुख्यमंत्र्यांची बाईक रॅली

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःचा बाईक हातात घेऊन प्रचाराची दशा आणि दिशा बदलून टाकली.

Chief Minister Devendra Fadnavis's bike rally in Nagpur on the last day of campaigning
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी नागपुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बाईक रॅली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 4:01 PM IST

नागपूर : नागपूर महानगरपालिका निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात बाईक रॅलीच्या माध्यमातून भाजपाच्या उमेदवारांसाठी जोरदार प्रचार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं स्वागत करण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा तोबा गर्दी झाली. ज्यामुळं मुख्यमंत्र्यांना बाईकला वाट करून देत असताना पोलिसांची चांगलीच दमछाक उडाली. जवळपास चार ते पाच किलोमीटरच्या बाईक रॅली दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट लोकांशी संवाद देखील साधला.

बाईक रॅलीच्या माध्यमातून प्रचार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आजच्या या बाईक रॅलीमुळं 26 जागांवर परिणाम होणार असल्याचं दिसून येत आहे. भाजपानं यावेळी नागपूर महानगरपालिकेसाठी 120 नगरसेवकांचे टार्गेट ठेवलं आहे, त्यादृष्टीनं आजची बाईकरॅली फार महत्वाची मानली जात आहे. दरम्यान, नागपूर महानगरपालिका निवडणुक प्रचाराची मुदत संपण्यापूर्वी भाजपा प्रचाराचा शेवट जोरदारपणे करणार असा अंदाज बांधला जात होता. त्यानुसार, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःचा बाईक हातात घेऊन प्रचाराची दशा आणि दिशा बदलून टाकली.


नागपूर महानगरपालिका भाजपासाठी प्रतिष्ठेची : गेल्या 19 वर्षांपासून नागपूर महानगरपालिकेत भाजपा पक्षाची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातूनच शहरात विकासाचा अजेंडा राबवलेला आहे. त्यामुळं नागपूर महानगरपालिकेवर भाजपाचा झेंडा पुन्हा एकदा फडकविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. गेल्या वेळेस भाजपानं 151 पैकी 108 जागा जिंकत सत्ता काबीज केली होती. यावेळी भाजपानं 120 चा नारा दिला आहे.


नागपूर, मुंबईत भगवा फडकणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाईक रॅलीचा महाल येथील गांधी गेट चौकात समारोप झाला. त्यानंतर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्प अर्पण करून विजयचा निर्धार केला. केवळ नागपुरच नाही तर मुंबईत देखील यंदा भाजपाचा भगवा फडकणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.


आता मला चिंता नाही, विजय आपलाच : "आज प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी रोड शोमध्ये नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळं आता मला कुठलीच चिंता नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात यावेळी नागपूर पालिका मागचा रेकॉर्ड तोडल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपा- शिवसेना युतीचा झेंडा यावेळी नागपूरपालिकेत फडकणार आणि नागपूरकरांनो चिंता करू नका, तोच भगवा मुंबई पालिकेत देखील फडकणार आहे. महाराष्ट्रात नागपुरच नाही तर सगळीकडे आपला विजय होणार. नागपूरमध्ये आम्ही केलेलं बदल व परिवर्तन तुम्ही पाहिलेला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

