"राज्यात कायद्याचा बोजवारा, राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री हवा", काँग्रेस आमदार सतेज पाटलांची मागणी
बदलापूर घटनेचा आम्ही निषेध करतो. पण असे कृत्य करण्याचं धाडस कसं केलं जातं. या सगळ्या घटनांना सरकार जबाबदार आहे, असं सतेज पाटील यांनी म्हटलं आहे.
Published : January 23, 2026 at 7:20 PM IST
कोल्हापूर : बदलापूरमध्ये एका खासगी शाळेतील 4 वर्षीय चिमुरडीवर स्कूल व्हॅन चालकानं व्हॅनमध्येच अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. यावरून काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. "राज्यात कायद्याचा बोजवारा उडाला आहे. बदलापूर घटनेचा आम्ही निषेध करतो. पण असे कृत्य करण्याचं धाडस कसं केलं जातं. या सगळ्या घटनांना सरकार जबाबदार आहे. अशा घटनेतील आरोपीला भाजपाकडून स्वीकृत नगरसेवक केलं जात होतं. त्यामुळेच अशा घटना घडल्या जात आहेत, कारण अशा प्रवृत्तीच्या लोकांचं धाडस वाढतं. स्वतंत्र गृहमंत्री असल्याशिवाय अशा घटना थांबणार नाहीत. मुख्यमंत्री म्हणून सर्वच खात्याचे प्रमुख असतात, मग गृहखाते आपल्याकडे कशाला ठेवतात. आता राज्यात केवळ 4 अधिकारी गृहखाते सांभाळत असल्याचं दिसतं. मुलींच्याबाबतीत सरकारच काय धोरण आहे? हे अशा घटनांवरून दिसत आहे," अशी टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली. शुक्रवारी (23 जानेवारी) कोल्हापुरात आमदार सतेज पाटील हे पत्रकारांशी बोलत होते.
...तर निवडणुकाच का घेता? : "जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांबाबत मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय घेतल्याचं आम्ही ऐकत आहे. मात्र याबाबत सरकारनं कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. हा निर्णय घेत असताना सरकारनं आधीच स्पष्ट भूमिका केली पाहिजे. नियमावली कशी करणार हे महत्वाचे आहे. निवडणुकीच्या अगोदर हे व्हायला हवं होतं. आता सरकार नियुक्त करणार की संख्याबळावर करणार? हे पाहणं महत्वाचं आहे. जिल्हा परिषद स्वीकृत पद्धतीमुळं राजकीय कार्यकर्त्यानं पुनर्वसन करण्यासाठी हे करू नये, त्याच्या अटी-शर्ती भक्कम करा, अटी अगोदर भाजपाला माहीत असतील आणि विरोधकांना माहीत होत नसतील असे नको, तुम्हाला स्वीकृत करायचं असेल तर निवडणुकाच का घेता?," असा सवाल देखील आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.
राजकारणात कणखर भूमिका महत्त्वाची : दरम्यान, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जन्मशताब्दी आहे. या निमित्तानं मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत राजकारणात लवचिकता असणं महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं होतं. यावर बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, "मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्या पोस्टमधून कोणाकडे इशारा केला आहे, याची कल्पना नाही. मात्र राजकारणात कणखर भूमिका महत्त्वाची आहे," असं मत आमदार सतेज पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
महिला आयोगाकडून घटनेची गंभीर दखल : दुसरीकडे, बदलापूर घटनेबद्दल राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनीही भाष्य केलं. कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "आरटीओ विभागाला 15 दिवस अगोदर स्कूल व्हॅन बाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देऊनही आणि मॉक ड्रिल घेऊनही बदलापूरची घटना घडली, हे दुर्दैव आहे." तसंच घटना घडल्यावर कारवाई करण्यापेक्षा अगोदर का दक्षता घेतली नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी आरटीओ विभागाला केला. याशिवाय, "जे नियम शाळा पाळत नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. कोणत्याही सरकारनं गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांच्या पाठीशी राहणं चुकीचं आहे. महिला आयोगानं या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे," असंही रूपाली चाकणकर यांनी म्हटलं आहे.
