सातारा झेडपीच्या सत्तासंघर्षात प्रशासनाची प्रतिमा डागाळली; कलेक्टर, एसपींच्या वादग्रस्त कारकीर्दीचीच जिल्ह्यात चर्चा
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या राड्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या वादग्रस्त कारकिर्दीची देखील चर्चा सुरू झाली आहे.
Published : March 23, 2026 at 10:56 PM IST
सातारा - जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीतील सत्तासंघर्षात नियम आणि कायदा पायदळी तुडवल्याचा आरोप होत असल्यानं प्रशासन पुरतं बदनाम झालं आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकी दिवशी यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्यासमोरच लोकशाहीचा भरदिवसा मुडदा कसा पाडला गेला ते हजारो लोकांनी पाहिलं. त्यामुळे साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यावर चोहोबाजूंनी टीका होत आहे. त्याचे पडसाद आज विधान परिषदेत देखील उमटले.
निवडणुकीच्या दिवशी भाजपाच्या सदस्यांना घेऊन ट्रॅव्हल्स आल्यानंतर पोलीस शांत होते. मात्र, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची ट्रॅव्हल्स आल्यानंतर जिल्हा परिषद गेटवरील पोलिसांनी बळाचा वापर केला. कार्यकर्त्यांवर लाठीमार केला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये पोलिसांनी थेट मंत्र्यांशी झटापट, रेटारेटी केली. अध्यक्ष निवडणुकीच्या मतदानावेळी थेट सभागृहात राजकीय दंडेलशाही झाली. या सर्व घटनांमुळे साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांवर चौफेर टीका सुरू आहे. खुद्द मंत्र्यांनीच या सगळ्या गोष्टी माध्यमांच्या समोर सांगितल्यात. मंत्री शंभुराज देसाई स्वतः या सगळ्या गोष्टींची साक्षीदार राहिले आहेत.
साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची आधीच वादग्रस्त अधिकारी म्हणून ओळख आहे. अकोल्यात जिल्हा पुरवठा अधिकारी असताना रेशनचा गहू असलेले तब्बल 48 ट्रक धान्य अधिकाऱ्यांनी संगनमताने गायब केल्याची घटना सन 1999 मध्ये घडली होती. त्याचा निकाल 24 वर्षांनी (संतोष पाटील हे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना) लागला होता. त्यामध्ये त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती. निकालानंतर ते रजेवर गेले होते. तत्पूर्वी 2023 मध्ये ते तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात सहसचिव होते.
पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांची कारकीर्द तर अत्यंत वादग्रस्त राहिली आहे. एजाज खान अटक तसंच पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणात आरोपींच्या वकिलांना गोपनीय माहिती पुरवल्याचे त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले होते. आंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलकांवरील लाठीचार्जनंतर त्यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले होते. त्यानंतर त्यांची पुणे आणि नंतर साताऱ्यात बदली झाली. फलटणच्या शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात एका पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक झाली. त्यामुळे तुषार दोशी यांच्या कारकिर्दीत आणखी एका वादाची भर पडली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीतील संघर्षाचे पडसाद सोमवारी विधान परिषदेत उमटल्यानंतर पोलीस अधीक्षकांसह स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश गर्जे यांच्या निलंबनाची मागणी झाली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारला निलंबनाचे निर्देश दिले. मात्र, त्यावर अजून काथ्याकूट सुरू असला तरी सातारा जिल्हा प्रशासनाची महाराष्ट्रात पुरती बदनामी झाली आहे. तसंच यशवंत विचारांना हरताळ फासला गेला आहे हे नक्की, अशीच प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील सर्व स्तरातून येत आहे.