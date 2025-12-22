ETV Bharat / state

पुणे पुस्तक महोत्सवाला तब्बल साडे बारा लाख लोकांनी दिली भेट, मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांची माहिती

पुणे पुस्तक महोत्सवाला (Pune Book Festival) यंदाच्या वर्षी देखील नागरिकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला.

The Pune Book Festival
पुणे पुस्तक महोत्सवाला तब्बल साडे बारा लाख लोकांनी दिली भेट! (ETV Bharat Reporter)


By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
पुणे : पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालय इथं राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या (एनबीटी) वतीनं 13 ते 21 डिसेंबरदरम्यान आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाला (Pune Book Festival) यंदाच्या वर्षी देखील नागरिकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. "यंदाच्या या महोत्सवाची आता सांगता झाली असून पुणेकरांनी अक्षरश:आपल्या घरचा महोत्सव समजून याला भरभरुन प्रतिसाद दिला. गेल्या आठ दिवसांत तब्बल साडेबारा लाख लोकांनी या पुणे पुस्तक महोत्सवाला भेट दिली. तसंच तीस लाखांपेक्षा अधिक पुस्तकांची विक्री झाली असून किमान पन्नास कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल या महोत्सवात झाली," अशी माहिती पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी दिली.

नागरिकांकडून भरभरून प्रतिसाद : पुण्यात सोमवारी (22 डिसेंबर) फर्ग्युसन महाविद्यालय इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी राजेश पांडे म्हणाले की, "पुणे पुस्तक महोत्सवाची आता सांगता झाली असून पुणेकरांनी अक्षरश: आपल्या घरचा महोत्सव समजून याला भरभरुन प्रतिसाद दिला आहे. मागील आठ दिवसांमध्ये तब्बल साडे बारा लाख लोकांनी या महोत्सवाला भेट दिली. तीस लाखांपेक्षा अधिक पुस्तकांची विक्री झाली असून किमान पन्नास कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल या महोत्सवात झाली. अनेक लेखकांनी भेटी देत 500 नवीन पुस्तकांचे प्रकाशन या महोत्सवात प्रकाशकाकडून करण्यात आले तर चारशे शाळेमधील तीस हजार विद्यार्थ्यांनी चिल्ड्रनस काँर्नरला भेट दिली, असं राजेश पांडे यांनी सांगितलं.

200 पेक्षा अधिक ग्रंथपाल : याचबरोबर, "पुढील वर्षी 12 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर 2026 दरम्यान हा महोत्सव होणार आहे. तसंच पुणे पुस्तक महोत्सवात यंदा एकूण तीन विश्वविक्रम करण्यात आले. त्याची नोंद गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली आहे. पुणे पुस्तक महोत्सवात शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल यांचा सहभाग लक्षणीय होता. अनेक महाविद्यालये आणि शाळा विद्यार्थ्यांना घेऊन, पुणे पुस्तक महोत्सवात आल्या. ग्रंथपालांचे संमेलन उत्साहात झाले. त्यात 200 पेक्षा अधिक ग्रंथपाल सहभागी झाले होते. या ग्रंथपालांनी आपल्या महविद्यालयांसाठी भरभरून पुस्तक खरेदी केली. पुणे हे पुस्तकांच्या खरेदीची बाजारपेठ झाली आहे," असं राजेश पांडे म्हणाले.

सर्व भाषिक पुस्तकांची दालने : "राज्यभरातून अनेक नागरिक पुस्तक खरेदीसाठी आले होते. हा संयोजकांचा नाही तर, नागरिकांचा पुस्तक महोत्सव झाला आहे. महोत्सवात सर्व भाषिक पुस्तकांची दालने असल्याने, सर्व भाषिक नागरिकांची संख्या होती. यंदा अनेकजण सहकुटुंब आले, ही फार सकारात्मक बाब आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुणे लिट फेस्टिव्हल आणि चिल्ड्रेन कॉर्नर अशा तिन्ही ठिकाणचा उत्साह कमालीचा होता. पुणे पुस्तक महोत्सव केवळ पुण्यापुरता मर्यादित न राहता महाराष्ट्राचा महोत्सव झाला आहे. यासाठी सर्व पुणेकरांचे मनापासून आभारी आहोत. आगामी पुणे पुस्तक महोत्सव आणखी भव्य आणि नावीन्यपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत," असं देखील यावेळी राजेश पांडे म्हणाले.

