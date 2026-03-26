भोंदूबाबा खरातच्या मुलीच्या लग्नात अनेक बड्या नेत्यांची हजेरी चर्चेत

अनेक राजकीय बडे नेते, अधिकारी आणि धन दांडग्या भाविकांचे भविष्य सांगणारा भोंदूबाबा अशोक खरात सध्या बलात्काराच्या आरोपाखाली नाशिक पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 10:41 AM IST

नाशिक- महिला अत्याचारांच्या आरोपाखाली पोलीस कोठडीत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या मुलीच्या शाही लग्न सोहळ्यात अनेक राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावल्याचं फोटोतून समोर आलंय. यानिमित्त अनेक बडे राजकीय नेते अधिकारी यांच्याशी खरात याची जवळीक असल्याचं या निमित्ताने समोर आलंय.

सात महिलांकडून लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी : अनेक राजकीय बडे नेते, अधिकारी आणि धन दांडग्या भाविकांचे भविष्य सांगणारा भोंदूबाबा अशोक खरात सध्या बलात्काराच्या आरोपाखाली नाशिक पोलिसांच्या ताब्यात आहे. आतापर्यंत खरात विरोधात नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात सात महिलांनी लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी दाखल केल्यात. तसेच त्याच्याकडून महिला अत्याचाराचे 58 व्हिडीओ जप्त करण्यात आलेत. भक्तांना वेगवेगळ्या मार्गाने लुबाडून त्यानं करोडो रुपयांची माया जमवली. त्याच्या भक्तांमध्ये अनेक बडे राजकीय नेते, अधिकारी यांचा समावेश आहे. काही महिन्यांपूर्वी नाशिक येथे खरात याच्या मुलीचा भव्य शाही लग्न सोहळा पार पडला. या लग्न सोहळ्याला सर्वच पक्षातील नेते उपस्थित होते. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सुनील तटकरे, जयंत पाटील, आमदार दिलीप बनकर, रुपाली चाकणकर तसेच शिवसेना पक्षाचे दीपक केसरकर यांच्यासह अनेक शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.


याआधी या नेत्यांचे फोटो समोर आले : भोंदूबाबा अशोक खरात याच्यासोबत भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना पक्षातील नेते माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रुपाली चाकणकर, दीपक केसरकर, जयंत पाटील, विखे पाटील, मिलिंद नार्वेकर, चंद्रकांत पाटील, निलेश लंके, धनंजय मुंडे, बच्चू कडू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांसारख्या नेत्यांचे फोटो व्हायरल झालेत.


भोंदूबाबाची करोडोंची संपत्ती : काल मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अधिवेशनात भोंदूबाबा खरातबाबत निवेदन केलंय. तेव्हा त्यांनी भोंदूबाबा खरातची कुंडली बाहेर काढली. त्याच्याकडे एकूण किती संपत्ती आहे, याचा याचा पाढा त्यांनी वाचला. यात नाशिक तालुक्यातील सिन्नर येथील मिरगाव येथे 33 एकर, नाशिक शहरातील पाथर्डी गाव 10 एकर, नाशिक सिन्नर 10 एकर, राहता अहिल्यानगर साडेचार एकर, काकडी तालुका शिर्डा विमानतळ साडेपाच एकर, पाथर्डी फाटा फ्लॅट, नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर या उच्चभ्रू परिसरात 180 स्क्वेअर फूट ऑफिस, नाशिक जिल्ह्यातील ओझर परिसरात 5 गुंठ्याचा प्लॉट, पनवेल 40 गुंठे प्लॉट, संगमनेर येथे मुलीच्या नावावर 80 गुंठे प्लॉट, पुणे मुलीच्या नावावर प्लॉट, नाशिक कर्मयोगी नगर बंगला, शिर्डी तालुका राहता साई सिल्व्हर ओक मंगल कार्यालय, सिन्नर 5 जणांत सहा एकर जमीन, मिरगाव फार्महाऊस, स्वत:कडे 12 तोळे सोने, पत्नीकडे 20 तोळे सोने, पत्नीच्या नावे डीमॅट अकाऊंटवर एक ते दोन लाख गुंतवणूक, 5 बँक खाते असून, एकूण 40 कोटी 87 लाखांची संपत्ती असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलंय.

