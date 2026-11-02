सर्वसामान्यांची दिवाळी होणार गोड; पुण्यात 4 लाख किलो लाडू- चिवडा तयार, 'ना नफा ना तोटा' दराने विक्री, दर घ्या जाणून
'ना नफा ना तोटा' उपक्रमांतर्गत पुण्यात लाडू-चिवडा तयार करुन विक्री केली जात आहे. यावर 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांचा खास रिपोर्ट...
Published : November 2, 2026 at 9:53 PM IST
पुणे - सर्वसामान्य नागरिकांची दिवाळी गोड व्हावी या उद्देशाने गेल्या 39 वर्षापासून 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर 'दि पूना मर्चंट्स चेंबर'कडून लाडू-चिवडा विक्री उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. यंदा देखील या उपक्रमाला सुरुवात झाली असून, या वर्षी जवळपास 2 लाख किलो लाडू आणि 2 लाख किलो चिवडा तयार करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना देणार लाडू-चिवडा - एल निनोमुळं यंदा पाऊस कमी पडला. त्यामुळं राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस नसल्यामुळं शेतातील पिक जळून गेलं. त्यामुळं राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सरकारनं राज्यात दुष्काळ जाहीर केला असून, शेतकऱयांना मदत करण्याचं आवाहन सामाजिक संस्थांना केलं आहे. राज्य सरकारनंही अग्रीम 5 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. अशात 'दि पूना मर्चंट्स चेंबर'कडूनही शेतकऱयांना लाडू-चिवडा वाटप केला जाणार आहे.
सीमेवरील सैनिकांनाही फराळ पाठवणार - राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील यंदा 'दि पूना मर्चंट्स चेंबर'कडून 5 हजार किलो लाडू- चिवडा देण्यात येणार आहे. तर सीमेवरील सैनिकांनादेखील 2 हजार किलो लाडू चिवडा पाठवण्यात येणार आहे.
एक किलो आणि अर्धा किलोचे पॅकेट्स - दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या वतीने रास्त भावात लाडू- चिवडा विक्री केंद्राला सुरुवात झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे या वर्षी लाडू-चिवड्याच्या प्रति किलोचा भाव थोडासा वाढवण्यात आला आहे. एक किलो चिवडा किंवा एक किलो लाडूसाठी 230 रुपये मोजावे लागणार आहेत. 'ना नफा ना तोटा' या उपक्रमांतर्गत हा दर ठरवण्यात आला आहे. यात एक किलो आणि अर्धा किलोचे पॅकेट्सदेखील उपलब्ध आहेत. दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या वतीने गेल्या 39 वर्षापासून रास्त भावात लाडू- चिवडा विक्री केली जात आहे.
600 कामगार बनवत आहेत फराळ - सर्वसामान्य नागरिकांची दिवाळी गोड व्हावी आणि नागरिकांना चांगल्या दर्जाचं आणि कमी किमतीमध्ये लाडू- चिवडा उपलब्ध व्हावा म्हणून चेबरच्या वतीनं रास्त भावात लाडू- चिवडा विक्री केली जात आहे. या उपक्रमाची 'गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड' आणि 'लिंबका बुक ऑफ रेकॉर्ड', 'लंडन बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये नोंद करण्यात आली आहे. या उपक्रमात तब्बल 600 हून अधिक शेफ, कामगार हे 24 तास काम करत असून, या सर्व कामगारांची मेडिकल तपासणी करण्यात आली आहे.
शेफ, कामगारांना मिळाला रोजगार - तसेच या उपक्रमाच्या माध्यमातून या महिला व पुरुष कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देखील उपलब्ध होत आहे. राजस्थान येथील पप्पू महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहोरात्र लाडू, चिवडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तसेच चेंबरच्या सदस्यांच्या देखरेखीखाली उत्कृष्ट पॅकिंगमध्ये तसेच स्वच्छ वातावरणात लाडू-चिवडा तयार केला जात आहे.
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