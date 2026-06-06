"विधानपरिषद निवडणुकीचं राजकारण वेश्येला लाजवेल, इतक्या...", विजय वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप
शनिवारी (6 जून) विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.
Published : June 6, 2026 at 12:20 PM IST
नागपूर : राज्यात विधानपरिषद निवडणुकीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अशात काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक धक्कादायक विधान केलं आहे. "विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे राजकारण वेश्येला लाजवेल, इतक्या खालच्या स्तरावरचं झालेलं आहे," असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. शनिवारी (6 जून) विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.
कारवाई झाली पाहिजे : "राजकारणाचा बाजार झालाय, रस्त्यावरती बसून वाट्टेल ते घेता येतं, वाट्टेल ते खरेदी करता येतं, अशीच खात्री ही भाजपाला झाली आहे. म्हणूनच त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार करून पैसे गोळा केला आहे," असा थेट आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला. तसंच "हा देश विकला गेलाय, हा देश विकू देणार नाही, असं म्हणणाऱ्यांनीच देश विकलाय. जर काँग्रेसचे उमेदवार विकले गेलेत, असा आरोप होत असेल तर खरेदी आणि विक्री करणाऱ्या अशा दोघांवर कारवाई झाली पाहिजे, " अशी मागणी देखील विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
काँग्रेस पक्षात आरोप-प्रत्यारोप सुरू : दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीचे चित्र अगदीच स्पष्ट झालेलं आहे. वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार शैलेश अग्रवाल यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळं बिनविरोध झाली. त्यानंतर काँग्रेस पक्षात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काँग्रेस नेत्यानेच नगरसेवकांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये वाटल्याचा आरोप होत आहे. याला विजय वडेट्टीवार यांनी देखील दुजोरा दिला असला, तरी हा नेता कोण? याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही.
70 टक्के लोक पैशासाठी विकले जातात : "धनाढ्य शक्तीपुढं उमेदवार उभे राहायला तयार नव्हतेच. 10 लाख 15 लाख जर मार्केट ओपन झालं तर कोण तरी हिम्मत करेल. कालच सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली की, हे जे काही चालतं, त्यामुळं विधानपरिषद निवडणुका होऊ नये. इथं जो नगरसेवक निवडून येतो, तो कोणाचाच नसतो. निवडणुकीत कोण देईल, याच भूमिकेत तो असतो. हे आता अनेक ठिकाणी दिसून आलेलं आहे. 30 टक्के लोक हे प्रामाणिक आहेत, पण 70 टक्के लोक पैशासाठी विकले जातात," असा गंभीर आरोप देखील विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
काँग्रेस नेत्यावर दगाबाजी आरोप : "एका काँग्रेसच्या नेत्यानं काही नगरसेवकांना 5 लाख दिले, असं मी ऐकलं आहे. पण माझ्याकडे याबाबतीत पुरावा नाही. माझ्याच नगरसेवकानं सांगितलं की, त्याला पैसे मिळाले. हे कुठून आले? कसे मिळाले? हे मात्र, त्यानं सांगितलं नाही," असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले. याचबरोबर, "चंद्रपूर जिल्ह्यात 40 ते 45 नगरसेवकांना काँग्रेसच्या एका नेत्यानं 5-5 लाख दिलेत, अशीच चर्चा चंद्रपुरात जोरात आहे. माझ्याकडे याबाबत पुरावे नाहीत. शैलेश अग्रवालकडे काही माहिती असेल तर त्यांनी ती हायकमांडकडे द्यावी. मी काही साक्षीदार नाही, पैसे वाटताना मी नव्हतो. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर लोकांना वाटते की, लोक विकले गेले आहेत, " असंही विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
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