काँग्रेसच्या स्वबळाच्या नाऱ्यानं मुंबईत राजकीय गणितं बदलली; भाजपा-महायुतीचं निम्म काम झालं हलकं?
पारंपरिक मुस्लीम आणि दलित मतदार आपल्याकडे वळवण्यासाठी काँग्रेसची ही खेळी असली, तरी एकूणच महाविकास आघाडीची एकजूट कमकुवत होत असल्यानं मुंबईतील राजकीय गणितं पूर्णपणे बदलणार आहेत.
Published : November 16, 2025 at 3:38 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेसनं 'एकला चलो रे'चा नारा देत स्वबळावर 227 जागा लढवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या निर्णयामुळं विरोधी पक्षातील मतांचं विभाजन होऊन, त्याचा थेट फायदा भाजपा-महायुतीला होणार असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. पारंपरिक मुस्लीम आणि दलित मतदार आपल्याकडे वळवण्यासाठी काँग्रेसची ही खेळी असली, तरी एकूणच महाविकास आघाडीची एकजूट कमकुवत होत असल्यानं मुंबईतील राजकीय गणितं पूर्णपणे बदलणार आहेत.
शिवसेनेच्या (उबाठा) मतांवर परिणाम : याविषयी वरिष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक कैतके यांनी सांगितलं की, "मुंबई महापालिकेची निवडणूक काँग्रेसनं स्वबळावर लढण्याची घोषणा केल्यामुळं लोकसभा आणि विधानसभेच्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी उभा राहिलेला मुस्लीम मतदार काही प्रमाणात पुन्हा काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता आहे. मुस्लीम आणि दलित समाज पुन्हा काँग्रेसकडे वळल्यास ठाकरे यांचे मतांचे गणित बिघडेल. ठाकरे बंधू एकत्र येणार की नाही याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी काँग्रेसचा निर्णय शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या मतांवर परिणाम करेल."
गणितं बिघडतील का? : तर, राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेत असल्यामुळं मुंबईसह राज्यातील मुस्लीम मतदारांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आपुलकी आहे. याचा लोकसभा तसंच विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला (उबाठा) फायदाही झाला. आता काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्याने मुस्लीम मतदार काही प्रमाणात काँग्रेसकडे वळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, मुस्लीम मतदार हे कोण निवडून येऊ शकतो, याचा अंदाज घेऊन मतदान करतो, हा आजवरचा अनुभव आहे."
उद्धव ठाकरेंविषयी मुस्लीम मतदारांना विश्वास - सुनील प्रभू : दुसरीकडे, शिवसेना (उबाठा) आमदार सुनील प्रभू म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना काळात जे काम केलं, ते मुस्लीम मतदारांनाही माहीत आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कुठंही दंगली झाल्या नाहीत. त्यामुळं ठाकरे यांच्याविषयी मुस्लीम मतदारांना विश्वास आहे. मुस्लीम मतदारांची वैयक्तिक मत ही ठाकरे यांनाच मिळणार, याचा मला विश्वास आहे. महापालिकेची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक असते. कार्यकर्त्यांचा जनसंपर्क हा देखील महत्त्वाचा भाग असतो. स्थानिक पातळीवरील ही मुस्लीम मतंही ठाकरे यांना मिळतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वर्षा गायकवाड यांचा मनसेकडे रोख : मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी आघाडीच्या निर्णयावर परखड भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, "हुकुमशाही असलेल्या पक्षांसोबत आघाडी करण्याचा प्रश्नच नाही. मुंबई ही सगळ्यांची आहे. परप्रांतियांना मारहाण करणं, हे काँग्रेसला मान्य नाही. सगळ्यांना सोबत घेवून जाण्याची काँग्रेसची भूमिका आहे. त्यामुळं आम्ही मुंबईत स्वबळावर लढू," असं त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांचा रोख मनसेकडे होता.
काँग्रेसला शुभेच्छा - मनसे : मनसेचे मुंबई शहराध्यक्ष संदीप देशपांडे याविषयी भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले, "काँग्रेसचा इतिहास काय आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. काँग्रेसनं कुणाला मारलं, कुणाला झोडलं, कुणाला ठेवलं, हा सर्व काँग्रेसचा इतिहास आहे. त्यामुळं वर्षा गायकवाड यांनी तोंडाला आवर घालावा. यापेक्षा जास्त मी बोलणार नाही. त्या जे मुंबई मनपा एकट्या लढणार आहेत, त्यासाठी आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. आम्ही काँग्रेसला कधीही कुठल्या युतीचा प्रस्ताव दिलेला नव्हता. ना त्यांनी आम्हाला युतीचा प्रस्ताव दिला होता. काही लोकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चा या वायफळ आहेत. परप्रांतीय लोकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, मुंबई आणि महाराष्ट्र सर्वप्रथम मराठी माणसाचा आहे. इथं मराठी माणसाचीच दादागिरी चालणार, बाहेरच्याची दादागिरी सहन केली जाणार नाही. काँग्रेसनं आत्मचिंतन करावं. बिहारच्या निवडणुकीत काँग्रेस ज्या पद्धतीने आपटली आहे त्यानंतर त्यांनी आत्मचिंतन करावे. दुसऱ्यांना दोष देण्यापेक्षा त्यांना आपण कुठे कमी पडत आहोत यावर लक्ष दिले पाहिजे."
काँग्रेसवाले नुसत्या सुक्या धमक्या देतात - नितेश राणे : मंत्री नितेश राणे यांनी काँग्रेसच्या या निर्णयावर खोचक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "काँग्रेस आणि मनसे एकमेकांचा दर्जा ठरवायला लागलेत, तर आपण लांबून हसणे योग्य आहे. काँग्रेसवाले नुसत्या सुक्या धमक्या देतात. विजय वडेट्टीवार वेगळे बोलतात, वर्षा गायकवाड वेगळे, तर तिकडे अस्लम शेख वेगळे बोलणार. मात्र, हे सगळे मुंबईवर राज्य आणण्यासाठीचे कार्यक्रम आहेत. तसंच काँग्रेसची भाषा ही जिहाद्यांची भाषा आहे. काँग्रेसवर आता देशात कुणाचाही विश्वास राहिला नाही," असं मंत्री नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेसचा निर्णय भाजपाला फायदेशीर - अमोल मातेले : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आणि युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी काँग्रेसच्या निर्णयाला 'एकतर्फी' आणि 'भाजपाला फायदेशीर' ठरवले. ते म्हणाले, "काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथाला आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी मुंबई महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची एकतर्फी घोषणा करून आघाडीतील समन्वयाचा पूर्णपणे भंग केला आहे. या निर्णयामुळं मुंबईतील राजकीय समीकरणे अनपेक्षितपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेसच्या निर्णयाचा थेट आणि उघड फायदा भाजपाला होईल. मुंबईसारख्या अत्यंत स्पर्धात्मक निवडणुकीत मतांचे विभाजन म्हणजे भाजपाला सोनेरी संधी, हे वास्तव आहे. महाविकास आघाडी एकत्र राहिल्यासच मजबूत पर्याय उभा राहतो, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. अशावेळी काँग्रेसचा स्वबळाचा निर्णय म्हणजे विरोधी मतांची विभागणी, भाजपाच्या विजयाचा मार्ग मोकळा, अशी आहे. यामुळं मुंबईकरांच्या हिताचे प्रचंड नुकसान होईल," असं अमोल मातेले यांनी सांगितलं.
मुस्लीम, दलित, अल्पसंख्यांक हे काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार - सुरेशचंद्र राजहंस : काँग्रेसकडून या निर्णयाचे समर्थन करताना प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस म्हणाले, "मुस्लीम, दलित, अल्पसंख्यांक मतं ही काँग्रेसची पारंपरिक मतं आहेत. त्यांनी कधी काँग्रेसची साथ सोडली नाही. आघाडीमध्ये अनेकदा आमच्या मतदारांना पूर्वी राष्ट्रवादीला आणि अलिकडच्या काळात ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मतदान करावं लागत होतं. तो मतदार आता मुंबई महापालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या पाठीशी एकगठ्ठा उभा राहील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईत काँग्रेसचा प्रभाव किती?
- वरिष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक कैतके म्हणाले, "मुंबईत गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला आहे. 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे 31 नगरसेवक निवडून आले होते. आता राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत नसताना धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी होईल, परिणामी काँग्रेसचे उरले-सुरलेले अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाठिंब्यामुळं काँग्रेसचे अस्तित्व टिकले, पण आता महाविकास आघाडीलाच धोका निर्माण झाला आहे."
- "काँग्रेसचा प्रभाव असलेले प्रमुख प्रभाग म्हणजे मालवणी, जोगेश्वरी पूर्व आणि पश्चिम, अंधेरी पश्चिम, कुर्ला, अणुशक्तीनगर, मानखूर्द, गोवंडी, शिवाजीनगर, नागपाडा, भेंडीबाजार, महोम्मद अली रोड, वांद्रे पूर्व आणि पश्चिम, धारावी. मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघातून वर्षा गायकवाड जिंकल्या त्या महाविकास आघाडीच्या पाठिंब्यानेच. गेल्यावेळी जिंकलेल्या 31 जागा तरी काँग्रेस राखू शकेल का, हे ठामपणे सांगता येत नाही. त्यामुळं काँग्रेसचा हा निर्णय महाविकास आघाडीवर घाला घालणारा आणि भाजपा महायुतीला पूरक असा आहे," असे विश्लेषण दीपक कैतके यांनी केलं.
हेही वाचा :