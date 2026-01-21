मुंबईच्या महापौरपदाच्या खेळीमागे इतर महापालिकेतील समीकरणं केंद्रस्थानी
मुंबई महापालिकेत भाजपाचा महापौर बसवण्याची ऐतिहासिक संधी पक्ष नेतृत्व सहजासहजी सोडेल, अशी शक्यता कमीच मानली जातेय. त्यामुळे शिवसेनेचे दबावतंत्र नेमके कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
Published : January 21, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई- राज्यातील 29 महापालिकांच्या महापौरपदासाठी गुरुवारी आरक्षणाची सोडत होणार असून, कोणत्या शहरात कोणते आरक्षण निघते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष केंद्रित झालंय. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेतील सत्ता समीकरणं पुन्हा एकदा चर्चेत आलीत. मुंबईत अडीच वर्ष महापौरपदाची मागणी करत शिवसेना (शिंदे पक्ष) भाजपावर दबाव वाढवत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. संख्याबळाच्या जोरावर भाजपाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येणार नसल्याने शिवसेनेची गरज अपरिहार्य ठरते. मात्र, मुंबई महापालिकेत भाजपाचा महापौर बसवण्याची ऐतिहासिक संधी पक्ष नेतृत्व सहजासहजी सोडेल, अशी शक्यता कमीच मानली जातेय. त्यामुळे शिवसेनेचे दबावतंत्र नेमके कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
भाजपा–शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून आडवाटेच्या राजकारणाला वेग : मुंबईचे महापौरपद भाजपाकडे राहू देण्याच्या बदल्यात राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये सत्तेत वाटा मिळवण्याचा प्रयत्न शिंदेसेनेतर्फे सुरू असल्याची चर्चा आहे. महापालिकांतील महत्त्वाची पदे पदरात पाडून घेण्यासाठी भाजपा–शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून आडवाटेच्या राजकारणाला वेग आल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, 23 जानेवारीपासून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षास सुरुवात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचाच महापौर असावा, अशी भावना शिवसैनिकांमध्ये असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलंय. मात्र, जनादेशाच्या विरोधात जाणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेचा पाठिंबा आवश्यक : मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेना–भाजपा युतीत लढवण्यात आल्याने युती म्हणून ज्या ठिकाणी निवडणूक लढवली तिथे महायुतीचाच महापौर असेल, असेही शिंदे यांनी नमूद केलंय. तरीही अडीच वर्षांच्या महापौरपदावरून सुरू असलेले दबावतंत्र थांबलेले नाही. मुंबईत भाजपाने 89 जागा जिंकल्या असल्या तरी सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबईतील सत्तावाटपाचा संघर्ष हा केवळ महापौरपदापुरता मर्यादित न राहता राज्यातील इतर महापालिकांतील राजकीय गणितांवरही प्रभाव टाकणारा ठरत असल्याचे चित्र आहे.
ठाणे महापालिका : ठाणे महापालिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 75 जागा मिळवत एकहाती सत्ता आणली. तर दुसरीकडे भाजपाच्या 28 जागा ठाण्यात निवडून आल्यात. ठाण्यात शिवसेना आणि भाजपा महायुतीत लढल्यामुळे मुंबईप्रमाणे ठाण्यात भाजपाकडून शिवसेनेवर महत्त्वाच्या पदांसाठी दबाव आणला जात असल्याचं चित्र आहे. भाजपाचे ठाण्याचे निवडणूक प्रभारी निरंजन डावखरे यांनी याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, “आम्हाला जागा वाटपात जवळपास 11 जागा या मुंब्रा-राबोडी भागातील मिळाल्या. बाकी 28 जागा आम्ही निवडून आणल्या. ठाणेकरांना आम्ही जो शब्द दिला आहे तो पाळण्यासाठी महापौर पद, सभागृह नेतेपद किंवा स्थायी समिती अध्यक्षपद यापैकी महत्त्वाची जबाबदारी मिळावी. जर योग्य सन्मान मिळाला नाही तर आम्हीही आमची भूमिका घ्यायला सक्षम आहोत,” असंही त्यांनी सांगितलंय. याबाबत शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांना विचारलं असता, “ठाण्यात महायुतीचा महापौर होईल. त्याबाबतीत निर्णय एकनाथ शिंदे घेतील” असं म्हणतं त्यांनी याबाबत अधिक भाष्य करणं टाळलंय.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका : कल्याण–डोंबिवली महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी 62 हा बहुमताचा आकडा निर्णायक ठरणार आहे. सध्या शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडे 53, तर भाजपाकडे 50 नगरसेवक आहेत. ठाकरे पक्षाचे 11, मनसेचे 5, काँग्रेसचे 2 आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) 1 नगरसेवक निवडून आलाय. ठाकरे गटाचे 2 नगरसेवक सध्या अज्ञात ठिकाणी असून, ते शिवसेना (शिंदे) संपर्कात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. संख्याबळ जवळपास समान असल्याने केडीएमसीत ‘मोठा भाऊ’ कोण, यावरून शिंदेसेना आणि भाजपामध्ये चढाओढ सुरू झालीय. महायुतीत असूनही नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून अंतर्गत संघर्ष उफाळलाय. शिवसेनेकडून शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेचे नगरसेवक फोडून हा आकडा बहुमताकडे नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. याबाबत शिवसेना (उबाठा) आमदार वरुण सरदेसाई यांनी बोलताना म्हटले की, “4 नगरसेवक संपर्कात नाहीत. ते अधिकृत चिन्हावर निवडून आले आहेत. मतदारांनी ठाकरे बंधूंना मतदान केलंय. जर त्यांनी पलटूरामगिरी केली तर मतदार त्यांना माफ करणार नाही.”
उबाठा पक्ष आणि मनसेमुळे सत्तास्थापनेचा तिढा वाढला : भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मागील काही महिन्यांपासून कल्याण–डोंबिवली महापालिकेत भाजपाचा महापौर बसवण्याच्या उद्देशाने संघटनात्मक बांधणीला वेग दिला होता. निवडणूक जाहीर होताच कार्यकर्त्यांमध्ये ‘स्वबळावर सत्ता’ हा नारा पद्धतशीरपणे रुजवण्यात आला. दुसरीकडे शिवसेना (उबाठा) पक्ष आणि मनसेने मिळून सत्तास्थापनेचा तिढा अधिक घट्ट केलाय. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कोणाची बाजू घेतात, यावर कल्याण–डोंबिवली महापालिकेतील सत्तासमीकरणं ठरणार आहे.
नाशिक महापालिका : नाशिकमध्ये 122 जागांपैकी 72 जागांवर भाजपाचे नगरसेवक तर 26 जागांवर शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक निवडून आलेत. भाजपा नाशिकमध्ये एकहाती सत्ता स्थापन करू शकणार असली तरी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील सत्तेत सहभाग हवा असल्याने मुंबईतील तडजोडीचा भाग म्हणून नाशिक महापालिकेत शिवसेना (शिंदे) सत्तेची संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मागील निवडणुकीत भाजपाचे 66 नगरसेवक होते; यंदा त्यात सहा सदस्यांची भर पडली आहे. बहुमताच्या आकड्यापेक्षा दहा सदस्य अधिक असल्याने महापौरपद भाजपाकडे जाणे जवळपास निश्चित झालंय. पण स्थायी समिती, सभागृह नेतेपद अशा काही पदांवर शिवसेनेकडून दावा करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. याबाबत बोलताना नाशिकचे माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितलं की, सत्तेत सहभागी झालो तर लोकांसाठी काम करता येईल. जर विरोधात बसलो लोकांचे प्रश्न मांडू. पण सत्तेतील सहभागाबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्यात येईल.” त्यामुळे आरक्षणाची सोडत निघाल्यानंतर 30 तारखेपर्यंत ही सत्ता समीकरणे स्पष्ट होणार आहेत.
