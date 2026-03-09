खासगी ट्युशन क्लास व बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेत साम्य कसं? पोलिसांनी काढलं शोधून, निष्कर्ष पाहून पोलीसही झाले आवक्

ETV Bharat / state

नागपूर - बारावीच्या पेपर-फुटी प्रकरणाच्या तपासासाठी नागपूर(ग्रामीण) पोलिसांच्या एसआयटीला मोठं यश मिळालं आहे. जानेवारी महिन्यात खासगी ट्युशन क्लासेस व फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक मंडळानं घेतलेल्या परीक्षेतील रसायनशास्त्राच्या पेपरमध्ये साम्य कसं याचं उत्तर पोलिसांनी शोधून काढलं आहे. २०२३ बोर्ड पेपर सेंटर म्हणून सेट केलेला बहुतांश प्रश्न २०२६ च्या रसायनशास्त्र बोर्डच्या पेपरमध्येही उतरल्याचं चौकशीत समोर आलं आहे. नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी याला दुजोरा दिला आहे.

सेवानिवृत्त प्राध्यापक सतीश खर्चे हे २०२३-२४ या वर्षी बोर्डाचे पेपरसेटर होते. त्यावेळीच त्यांनी रसायनशस्त्राची प्रश्नपत्रिका बोर्डला दिली होती. तोच पेपर यावर्षी बोर्डला उतरला आणि टार्गेट कोचिंग क्लासेसला सराव परीक्षेतही तोच पेपर घेण्यात आल्याचं प्राथमिक तपासात पुढे आलं आहे. बोर्डाच्या नियमाचा आणि गोपनियेतेचा भंग झाल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलेलं आहे.
दोन्ही आरोपींना न्यायालयाकडून १० मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे, त्यामुळे अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.



नेमकं काय आहे प्रकरण - बारावीचे तीन पेपर फुटल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नागपूर मंडळाने चौकशी समिती नेमलेली होती. त्याचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून त्यात उमरेड येथील ट्युशन क्लासेसने जानेवारीत घेतलेल्या सराव परिक्षेचा पेपर हा मूळ पेपर सोबत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जुळत असल्याचं समोर आलं आहे. चौकशीचा अहवाल पोलीस विभागासह राज्याच्या राज्य शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आला. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी पेपरफुटी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सखोल व जलद तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी सुरुवातीच्या तापसानंतर पेपरफुटी प्रकरणात दोन जणांना अटक केली आहे.


अपर पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वात नागपूर ग्रामीण पोलिसांचा तपास - पेपरफुटीचा संबंध उमरेडपर्यंत पोहल्यामुळेच सखोल तपासासाठी एसआयटीचं गठन करण्यात आलंय. नागपूर ग्रामीणचे अपर पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्य असलेलं एसआयटी पथक आता या बारावी पेपर फुटीचा तपास करणार आहेत.

मोठं रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता - बारावीच्या पेपरफुटी प्रकरणातील एका मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, कारण उमरेड येथील टार्गेट खासगी ट्युशन क्लासेसच्या संचालकांवर पेपर फूट प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे. टार्गेट खासगी ट्युशन क्लासेसने जानेवारी महिन्यात घेतलेल्या सराव परिक्षेतील प्रश्नपत्रिका आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने फेब्रुवारीत महिन्यात घेतलेल्या परीक्षेच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेमध्ये एकूण ५० टक्के साधर्म्य आढळून आलं आहे. चौकशीचा अहवाल पोलीस विभागासह राज्याच्या राज्य शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आलाय. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण चौकशी कक्षेत आहे. तपासात अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तीचे नाव समोर आल्यास कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा नागपूर मंडळाचे अध्यक्ष शिवलिंग पटले यांनी दिलाय.

