पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी उद्या मतदान, सर्व तयारी पूर्ण; मतदान प्रक्रिया निर्भयपणे व्हावी यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी उद्या मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन सज्ज झालं आहे.
Published : January 14, 2026 at 8:42 PM IST
पुणे: महापालिका निवडणुकांसाठी उद्या गुरुवारी (15 जानेवारी) राज्यभरात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. पुण्यातदेखील 41 प्रभागांमध्ये 165 नगरसेवक पदांसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी पुणे पोलीस प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झालं आहे. पुणे आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये 4 पोलीस उपआयुक्त, 30 सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 7 परिविक्षाधीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 166 पोलीस निरीक्षक, 723 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक, 12,500 पोलीस अंमलदार, 3,250 होमगार्ड आणि एसआरपीएफच्या 4 कंपन्या असा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर, 100 पेक्षा जास्त संवेदनशील ठिकाणं निश्चित केली गेली असून, त्या ठिकाणांसाठी गुन्हे शाखा आणि इतर शाखांतील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचा विशेष बंदोबस्त नेमण्यात आला आहे.
मतदान प्रक्रिया निर्भयपणे व्हावी यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज : महापालिका निवडणुकीदरम्यान मतदान प्रक्रिया निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज झालं आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 18 स्थिर सर्वेलान्स पथकं, 15 फिरते सर्वेलान्स पथकं आणि 15 व्हिडिओ सर्वेलान्स पथकं नेमलेली आहेत.
दरम्यान, अंमली पदार्थ कायद्याअंतर्गत पोलिसांनी 126 ग्रॅम एमडी, 3 किलो 947 ग्रॅम गांजा, 7 किलो 286 ग्रॅम नार्कोटिक्स पिल्स, 212 टॅबलेट्स आणि 57 ग्रॅम 780 मिलीग्रॅम चरस जप्त केलं असून, हा माल एकूण 26,84,729 रुपये इतक्या किमतीचा आहे.
शस्त्रसंबंधी कारवाईत, भारतीय शस्त्र अधिनियमान्वये 15 अग्नि शस्त्रे आणि 15 काडतुसे जप्त केली गेली आहेत. तसेच, 29 धारधार शस्त्र जप्त करण्यात आले असून, शस्त्र परवाना धारकांकडून 3294 शस्त्रे जमा करून घेण्यात आली आहेत.
पोलिसांचा व्यापक बंदोबस्त : पुणे शहर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी पोलिसांनी व्यापक बंदोबस्त राबविला आहे. याअंतर्गत, 313 अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अनुषंगानं 6 दखलपात्र आणि 11 अदखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये मतदान स्लिपचं वाटप करणं, चांदीचे जोडवे वाटप करणं आणि पैसे वाटप करणं यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या गुन्ह्यांमध्ये 2 लाख 6 हजार 350 रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा
- अमरावती महानगरपालिका निवडणूक : प्रचाराचा धुराळा शमला, मतदानाला अवघे काही तास उरले; सत्तेसाठी सर्वच पक्ष आत्मविश्वासात!
- नागपूर महानगरपालिका निवडणूक : प्रशासन सज्ज, पोलिंग पार्टी रवाना; शहरातील 321 मतदान केंद्रं संवेदनशील
- महापालिका निवडणूक 2026 : 26 महापालिकांमध्ये बसेल महायुतीचा 'महापौर' - देवेंद्र फडणवीस : राज ठाकरेंवर म्हणाले . . .