बारामती विमान धावपट्टीच्या कडेला कोसळले अन् अजित पवारांचा मृत्यू झाला; टेबल टॉप धावपट्टी म्हणजे काय?

बारामती विमानतळाचा भारताच्या पाच प्रमुख टेबल टॉप धावपट्ट्यांमध्ये समावेश नाही, परंतु या अपघातामुळे या धोकादायक रचनांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेलंय.
Published : January 29, 2026 at 11:42 AM IST
मुंबई- राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालंय. बारामती विमानतळावर उतरण्यापूर्वी त्यांचे विमान कोसळलंय. विमानातील सर्व पाचही जणांचा यात मृत्यू झाला. त्यामुळे आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खरं तर विमान उतरवताना आणि उड्डाण करताना विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक असते आणि वैमानिक अत्यंत कुशल असणे आवश्यक आहे. अगदी लहानशी चूकही गंभीर अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते. विशेष म्हणजे बारामती विमानतळाचा भारताच्या पाच प्रमुख टेबल टॉप धावपट्ट्यांमध्ये समावेश नाही, परंतु या अपघातामुळे या धोकादायक रचनांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेलंय. कोझिकोड, मंगळूर, लेंगपुई, सिमला आणि पाकयोंग यांचा टेबल टॉप धावपट्ट्यांमध्ये समावेश आहे.
टेबल टॉप धावपट्टी म्हणजे काय? : टेबल टॉप धावपट्टी ही सामान्यतः पठारावर किंवा पर्वताच्या माथ्यावर असते. त्यांच्या एका किंवा दोन्ही बाजूंना अनेकदा तीव्र उतार असतो आणि खाली दरी असते. अशी धावपट्टी कितीही सुंदर दिसत असली तरी त्यावर उतरणे तितकेच धोकादायक असते. लँडिंग आणि टेकऑफ दोन्ही वेळी अतिरिक्त काळजी घेणे आवश्यक आहे.
नजरेचा धोका: धावपट्टी क्षितिजाशी ज्या प्रकारे संरेखित होते आणि आजूबाजूला जमिनीचा अभाव यामुळे वैमानिकाच्या खोलीच्या आकलनात गोंधळ होऊ शकतो, ज्यामुळे धावपट्टी प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा जवळ किंवा वेगळ्या पातळीवर असल्याचे दिसते.
चुकीला वाव नाही: 'ओव्हरशूट' (धावपट्टीवर खूप पुढे उतरणे) किंवा 'अंडरशूट' (धावपट्टीच्या आधीच उतरणे) यामुळे विमान उतारावरून खाली कोसळू शकते, कारण तिथे कोणताही सुरक्षितता पट्टा नसतो.
दृश्यात्मक आव्हाने: धावपट्टी उशिरा दिसल्यास उतरताना अत्यंत अचूक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते. विशेष प्रकाशयोजना प्रणाली (उदा. PAPI, उच्च-तीव्रतेचे धावपट्टी दिवे) हे भ्रम कमी करण्यास मदत करतात.
वेगावर नियंत्रण: टेबल टॉप धावपट्टीची लांबी सामान्यतः कमी असल्याने विमानाचा वेग लवकर कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते.
विमानाची कार्यक्षमता विचारात घेणे आवश्यक: वैमानिकांनी वजन, हालचाली, वारा आणि धावपट्टीची स्थिती यांचा विचार करून उतरण्याच्या कार्यक्षमतेची अचूक गणना करणे आवश्यक आहे. लांब किंवा वेगवान लँडिंग टाळण्यासाठी जमिनीपासून 1000 फूट उंचीवर स्थिर दृष्टिकोन राखणे महत्त्वाचे आहे. ओल्या किंवा दूषित धावपट्ट्या, ज्या पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात सामान्य असतात, त्या अधिक धोकादायक असतात. आजूबाजूच्या भूभागामुळे होणारे हवेतील हालचाल आणि वाऱ्यातील बदल यासाठी वाढीव सतर्कता आणि विमान हाताळण्याची कौशल्ये आवश्यक आहेत.
