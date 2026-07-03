महिलांसाठी आनंदाची बातमी! गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती मिळणार; पहिल्या टप्प्यात 5 हजार महिलांना लाभ देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट!
विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गुलाबी ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
Published : July 3, 2026 at 5:49 PM IST
मुंबई : राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या गुलाबी (पिंक) ई-रिक्षा योजनेला अधिक गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षात किमान 5 हजार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं असून, पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर नगरपरिषदांसह राज्यातील इतर शहरांमध्येही योजना विस्तारण्याचा शासनाचा मानस असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी (3 जुलै) विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गुलाबी ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी आणि परिणय फुके यांनीही सहभाग घेतला. त्याला उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी योजनेची सद्यस्थिती आणि पुढील नियोजन स्पष्ट केले.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय? : मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, "2024 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे आणि महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळं ई-रिक्षा चालविणारी व्यक्ती महिला असणे ही अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र, अनेक अर्जदारांनी रिक्षा स्वतः चालविण्याऐवजी दुसऱ्याला चालविण्यास देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. योजनेच्या अटींमुळं अनेकांनी अर्ज मागे घेतले आहेत," अशी माहिती देखील मंत्री अदिती तटकरे यांनी सभागृहात दिली.
आतापर्यंत 130 गुलाबी ई-रिक्षांचे वितरण : पुढं मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं की, "आतापर्यंत 130 गुलाबी ई-रिक्षांचे वितरण करण्यात आले असून त्या यशस्वीपणे सुरू आहेत. योजनेत ई-रिक्षाच्या एकूण खर्चापैकी 20 टक्के अनुदान शासनाकडून, 70 टक्के बँक कर्जाद्वारे आणि 10 टक्के लाभार्थीचा आर्थिक सहभाग ठेवण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांचा आर्थिक सहभाग असल्यास योजनेबाबत जबाबदारी आणि सातत्य टिकून राहते," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. याचबरोबर, "ई-रिक्षा चालक महिलांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण, चार्जिंग स्टेशनची सुविधा आणि इतर तांत्रिक बाबींची जबाबदारी पुरवठादार कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी लाभार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही," असंही मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं.
योजनेचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील : "परिवहन विभागाशी समन्वय साधून परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना वारंवार आरटीओ कार्यालयात जावं लागू नये, यासाठी स्वतंत्र बैठका घेऊन आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. राज्यभरात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत 9940 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. लाभार्थ्यांमध्ये जनजागृती वाढविणं, प्रशिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणं आणि विविध विभागांतील समन्वय अधिक मजबूत करून योजनेचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे," असंही मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं. दरम्यान, महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनास चालना देतानाच सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देण्याचा दुहेरी उद्देश असलेली ही योजना आता राज्यातील अधिक शहरांमध्ये विस्तारण्याच्या दिशेनं पुढं जात असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झालं.
हेही वाचा :