धक्कादायक! अल्पवयीन मुलीला झाडाझुडपात नेऊन लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला बेड्या
अंबरनाथ पूर्व भागात अल्पवयीन मुलीला झाडाझुडपात नेऊन लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला बेड्या ठोकण्यात आल्यात. शिवाजीनगर पोलिसांनी ही कारवाई केलीय.
Published : December 11, 2025 at 7:12 PM IST
ठाणे : शेजारी राहणाऱ्या एका पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीला बागेत फिरायला नेण्याच्या बहाण्याने निर्जनस्थळी असलेल्या झाडाझुडपात नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना अंबरनाथ पूर्व भागात घडली असून याप्रकरणी शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात अत्याचारासह पोक्सो कायद्यानुसार पोलिसांनी नराधमाला बेड्या बेड्या ठोकल्या आहेत. तरबेज मोहमद अब्दुल कलाम अन्सारी (वय २२) असं अटक केलेल्या नराधमाचं नाव असून तो मुळचा झारखंड राज्यातील रहिवाशी असल्याचं समोर आलं आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित अल्पवयीन मुलगी अंबरनाथ पूर्वेत परिवारसह राहत आहे. तर याच भागात नराधम राहात असून तो विवाहित आहे. त्याचे वडील अंबरनाथ पूर्वेत राहात असल्याने नराधम हा १५ दिवसापूर्वीच झारखंडहून कामानिमित्तन वडिलांकडे आला होता. त्यातच ८ डिसेंबर रोजी दुपारी तीन ते चारच्या सुमरास पीडितेला “बागेत खेळायला नेत आहे” असं तिच्या घरी सांगून तिला घरातून बाहेर नेलं. त्यानंतर त्याने पीडित मुलीला निर्जनस्थळी असलेल्या झाडाझुडपात ओढत नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. तसंच पिडित मुलीला ठार मारण्याची धमकी देऊन घटनास्थळावरून पळून गेला होता.
दरम्यान, पीडित मुलगी नराधमाच्या धमकीला घाबरून भयभीत दिसत असल्याने तिच्याकडे आईने चौकशी केली असता हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. या घटनेनंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी तत्काळ शिवाजीनगर पोलीस ठाणे गाठून तिच्यावर घडलेला प्रसंग सांगताच पोलिसांनी BNS 65(2), 351(3) तसेच POCSO कायद्याच्या कलम 4, 6 आणि 8 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या गुन्हाचे गाभिर्य ओळखून आरोपीला काही तासातच अटक केल्याची माहिती तपास अधिकारी एपीआय चित्रा चौधरी यांनी दिली असून आरोपीला ९ डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर केलं असता १२ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. दुसरीकडे पोलिसांकडून या गुन्हाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आलं.
