है तय्यार हम! 'कॅट्स'च्या दीक्षांत सोहळ्यात नाशिककरांनी अनुभवला युद्धभूमीचा थरार!

हा सोहळा भारतीय लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.
नाशिक : नाशिकमधील कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल (कॅट्स) गांधीनगर इथं शुक्रवारी (21 नोव्हेंबर) सैन्य दलाच्या महत्वाच्या संयुक्त पासिंग आऊट परेडचं आयोजन करण्यात आलं. हा सोहळा भारतीय लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या सोहळ्यानंतर हेलिकॉप्टर आणि रणगाड्यांचे युद्धभूमीवरील चित्त थरारक प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आलं. यावेळी उपस्थितांनी 'भारत माता की जय"च्या घोषणा दिल्यानं परिसर दुमदुमून गेला.
डोळ्यांची पारणे फेडणारा दीक्षांत सोहळा: शिस्तबद्ध पडणारी पावलं, अभिमानानं भरून आलेला ऊर, देशसेवेसाठी सज्ज झालेले तरूण... अशा वातावरणात कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलमध्ये हा सोहळा पाडला. यावेळी सीएसी 44, एएचआयसी 43, बेसिक आरपीएएसआयपी आणि ओबी सिरीज 01 या चारही कोर्सेसचा संयुक्त दीक्षांत सोहळा पार पडला. या परेडदरम्यान लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांच्या हस्ते विविध कोर्सेस पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थी जवानांना एव्हिएशन विंग्स, बॅज आणि ट्रॉफीज प्रदान करण्यात आल्या. दीक्षांत सोहळ्यानंतर युद्ध भूमीवरील थरार नाशिककरांना अनुभवायला मिळाला. हा सोहळा चित्ता, चेतक, ध्रुव या लढाऊ हेलिकॉप्टर्स आणि रणगाड्यांचे चित्तथरारक प्रात्यक्षिक उपस्थितांच्या डोळ्यांची पारणे फेडणारा ठरला.
प्रशिक्षण कालावधीत संपूर्ण तयारी : प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षणार्थींकडून संपूर्ण तयारी करुन घेतली जाते. यात जमिनीवरील सैन्याला रसद पुरविणं, शत्रुंवर हवाई हल्ला करणं, जखमी सैनिकांना सुरक्षित ठिकाणी उपचारांसाठी हलविणं आदीसह विविध बाबींचे सखोल ज्ञान दिलं जातं. त्यामुळं आता युद्धाच्यावेळी महत्वाची साथ देणार्या लढाऊ हेलिकॉप्टर वैमानिकांची नवीन तुकडी देशाच्या संरक्षणासाठी सज्ज झाली आहे.
युद्धात लढाऊ विमानाची भूमिका महत्त्वाची : "भविष्यातील युद्धात लढाऊ विमान आणि आरपीएएस वैमानिकांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. मानवरहित प्रणाली, अचूक क्षमता हे युद्धभूमीची प्रभाविता स्पष्ट करते. गुंतागुंतीच्या ठिकाणी भूभागात सामरिक गतिशीलता, अग्निशक्ती वितरण आणि अपघातग्रस्तांना बाहेर काढण्यासाठी लष्करी हेलिकॉप्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भविष्यात तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी सैन्य दलात व्यापक बदल होत आहे," असं म्हणत लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी नवोदित वैमानिकांना शुभेच्छा दिल्या. तसंच, मोहिमेच्या सुरक्षेसाठी सज्ज राहण्याचा आवाहन लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी केलं.
युद्धात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा : "अलीकडे झालेल्या ऑपरेशन सिंदूर असो किंवा रशिया-युक्रेन युद्ध असो. यामध्ये बदलत्या युद्धनीती व त्याचे स्वरूप आधुनिक अद्यावत माहिती तंत्रज्ञानाच्या जोरावर विकसित होत गेलेल्या वेगवेगळ्या प्रणाली साधनसामग्री, मनुष्य विरहित ड्रोनसारख्या हवाई साधनांचा झालेला वापर आपण वेळीच लक्षात घ्यायला हवा. कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलचे पुढील 2025 ते 2035 हे परिवर्तनाचे दशक मानलं आहे. या काळात अधिकाधिक प्रभावी व अतिउच्च दर्जाच्या अद्यावत प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत डीआरडीओ, एचएएलसारख्या सरकारी कंपन्यांचे योगदानासह विविध खाजगी कंपन्यांचे सहकार्यामुळं अद्यावत ड्रोन, हेलिकॉप्टर, रोबोटिक्स रडार, रिमोटली पायलेटेड एअरक्राफ्ट सिस्टिम, एआयसंचालित प्लॅटफॉर्मच्या विकासाला चालना मिळणार आहे," असं कर्नल जनरल लेफ्टनंट कमांडंट विनोद नांबियार यांनी म्हटलं आहे.
