'35 कोटी रुपयांचं माझं कमिशन मी कार्यकर्त्यांना सोडून दिलं' - आमदार संजय गायकवाड यांची थेट कबुली
"माझ्यासोबत सायकलवर फिरणारे कार्यकर्ते आज फॉर्च्यूनरमध्ये फिरतात. जवळपास 35 कोटी रुपयांचं माझं कमिशन मी कार्यकर्त्यांना सोडून दिलंय." हे आहे आमदार संजय गायकवाड यांचं वक्तव्य.
Published : March 23, 2026 at 8:24 PM IST
बुलढाणा - बुलढाणा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड हे नेहमी वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत राहतात. नुकतेच एका कार्यक्रमात त्यांनी केलेले हे विधान पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारे ठरले आहे. कार्यक्रमात बोलताना संजय गायकवाड म्हणाले, "माझ्यासोबत सायकलवर फिरणारे कार्यकर्ते आज फॉर्च्यूनरमध्ये फिरतात. जवळपास 35 कोटी रुपयांचं माझं कमिशन मी कार्यकर्त्यांना सोडून दिलंय. कार्यकर्त्यांनी स्ट्राँग व्हायला पाहिजे, तुम्ही स्ट्राँग झाला की आम्ही स्ट्राँग होणार." हे वक्तव्य त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या विकासाबाबत आणि पक्षाच्या बळकटीबाबत केलं असलं तरी 'कमिशन' हा शब्द ऐकताच राजकीय विरोधक आणि माध्यमांमध्ये कमिशनच्या कटाचा मुद्दा उपस्थित झाला. हे विधान आमदारांच्या कमिशन प्रकरणांना दुजोरा देणारं असल्याची चर्चा रंगली आहे.
या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. संजय गायकवाड हे मागील काही वर्षांत विविध वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जातात. स्थानिक निवडणुकांमध्ये 3 कोटी खर्च आणि 100 बोकड द्यावे लागतात असं विधान, आमदार निवास कँटीनमध्ये कर्मचाऱ्याला मारहाण, दीड कोटींची डिफेंडर कार कमिशन म्हणून घेतल्याचा आरोप, यामुळे आमदार संजय गायकवाड आधीच अडचणीत आहेत. त्यामुळे या नवीन वक्तव्यामुळे त्यांच्या अडचणी आणखीन वाढणार असंच दिसतय.
हे प्रकरण आमदारांच्या कमिशन, भ्रष्टाचार आणि राजकीय नैतिकतेच्या मुद्द्यावर पुन्हा प्रकाश टाकते. विरोधक याचा वापर करून सरकार आणि शिवसेनेवर हल्ला करत आहेत. तर गायकवाड यांचे समर्थक हे फक्त कार्यकर्त्यांसाठीची निष्ठा दाखवणारे विधान असल्याचं सांगतात. सध्या हे वक्तव्य सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एका ठेकेदारानं सत्ताधारी 21 आमदारांना 'लँड रोव्हर डिफेंडर' ही अलिशान कार भेट दिल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला होता. हा आरोप करताना सपकाळ म्हणाले होते, "हे आमदार कोण? आणि हा ठेकेदार कोण? महाराष्ट्राला याचं उत्तर मिळेल. लवकरच आम्ही त्यांची नावं जाहीर करू." हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्यामुळं राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती. सोशल मीडियावरही 'डिफेंडर'ची जोरदार चर्चा सुरू होती. बुलढाण्यात माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी हा आरोप केला होता.
