भाविकांनो नोंद घ्या! सलग तीन दिवस विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर राहणार बंद; मूर्तीवर होणार लेपन प्रक्रिया
राज्यातील विठ्ठल-रुक्मिणी भक्तांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. भाविकांसाठी विठ्ठल रुक्मिणी मंदीर (Vitthal Rukmini Temple) तीन दिवस बंद राहणार आहे.
Published : September 23, 2026 at 12:33 PM IST
पंढरपूर : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर (Vitthal Rukmini Temple) भाविकांच्या दर्शनासाठी तीन दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य पुरातत्त्व विभाग तसेच मूर्ती संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली व सल्ल्याने तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ कोल्हापूर यांच्या आदेशानुसार दिनांक 23 ते 25 सप्टेंबर या कालावधीत श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेचे मुखदर्शन तसेच पदस्पर्श दर्शन बंद राहणार आहे.
मंदिर प्रशासनाने काय सांगितलं? : विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती जतन व संवर्धनासाठी 23 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान मंदिर दर्शनासाठी बंद राहणार आहे. मूर्तीवरील हे काम 26 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. यानंतर दर्शन पूर्ववत सुरू राहील. वारकरी, भाविक व नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी व प्रशासनास सहकार्य करावं, असं आवाहन मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत यादव यांनी केलं आहे.
"श्रींच्या मूर्तीची जतन व संवर्धनाची जबाबदारी मंदिर समिती अत्यंत गांभीर्याने पार पाडत आहे. मूर्तींच्या संवर्धनाबाबत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांकडून पाहणी व तांत्रिक मार्गदर्शन घेण्यात आले आहे. संबंधित सक्षम प्राधिकरणांच्या मान्यता आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसारच पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. मूर्तींच्या प्राचीन स्वरूपाला, पावित्र्याला किंवा धार्मिक परंपरांना कोणतीही बाधा येणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत भाविकांच्या श्रद्धेचा नितांत आदर राखून पारदर्शक पद्धतीने काम करण्यात येईल." - डॉ. विलास वाहणे, सहा. संचालक, पुरातत्व विभाग, पुणे
मूर्ती संवर्धनाबाबतचा अंतिम निर्णय : दरम्यान, या संदर्भात विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (14 सप्टेंबर) मंदिर समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मूर्ती संवर्धनाबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीत मंदिर समितीचे सदस्य,कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत यादव, व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम, लेखा अधिकारी मुकेश अनेचा तसेच भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) चे उप अधिक्षक डॉ.एस. विनोद कुमार, राज्य पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक डॉ.विलास वाहणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीनिवास गुजरे, वास्तुविशारद तेजस्विनी आफळे, जतन संवर्धन कामाचे ठेकेदार प्रतिनिधी, मंदिर समितीचे सर्व खाते
संवर्धनास पाच वर्षांचा कालावधी : यापूर्वी सन 1988, 2005, 2012 आणि 2020 या कालावधीत मूर्तीचे संवर्धन करण्यात आले होते. मागील संवर्धनास सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी झाल्यानं मूर्तींची नियमित देखभालीच्या अनुषंगाने मूर्तीला संरक्षक आवरण (Protective Coating) देण्यात येणार आहे. सदरची संवर्धनाबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, छत्रपती संभाजीनगर व राज्य पुरातत्त्व विभाग पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांच्या मार्फत पार पडणार आहे.
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