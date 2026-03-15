केवळ कोळशाच्या भट्टीवर हॉटेल चालणारं बुलढाण्यातील एकमेव गाव; जाणून घ्या
Published : March 15, 2026 at 12:03 PM IST
बुलढाणा- जिल्ह्यातील गॅस टंचाईच्या सध्याच्या संकटात अनेक शहरांतील आणि गावांतील हॉटेल्स बंद पडत आहेत. मोठमोठ्या शहरांसारख्या ठिकाणी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची कमतरता भासल्याने 20 ते 30 टक्के हॉटेल्स बंद झालीत किंवा मेन्यू कमी केलाय. काही ठिकाणी इंडक्शन किंवा कोळशाचा पर्याय वापरला जातोय, पण पूर्णपणे कोळशावर अवलंबून राहिलेलं एक गाव आहे ते म्हणजे देऊळघाट.
छोट्या हॉटेल्स फक्त कोळशाच्या भट्टीवर चालतात : बुलढाणा जिल्ह्यातील हे छोटंसं गाव जिल्ह्यातील एकमेव असं ठिकाण आहे, जिथे सर्वच चहा आणि छोट्या हॉटेल्स फक्त कोळशाच्या भट्टीवर (कोळशाच्या चुल्यावर) चालतात. गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. गावात सुमारे 8 ते 10 चहा हॉटेल्स आहेत, ज्यात गॅसचा अजिबात वापर होत नाही. सकाळी लवकर उघडणारी ही हॉटेल्स चहा, पोळी-भाजी, अंड्याचा ऑम्लेट, खानदेशी किंवा स्थानिक पदार्थ देतात आणि ग्राहकांची नेहमीच गर्दी असते.
कोळशाची भट्टी वापरण्याचे अनेक फायदे : या गावातील हॉटेल चालक सांगतात की, कोळशाची भट्टी वापरण्याचे अनेक फायदे आहेत. गॅसच्या तुलनेत कोळसा स्वस्त पडतो, जास्त वेळ जळतो आणि चवीला वेगळी चव येते. "गॅस टंचाई आली तरी आमच्यावर काही फरक पडत नाही. आम्ही कोळशावरच शिजवतो, त्यामुळे व्यवसाय नेहमी सुरळीत चालतो," असं एका हॉटेल चालकाने सांगितलं. गावकरी आणि प्रवासी यांच्यासाठी ही हॉटेल्स सोयीस्कर ठरतात, कारण रस्त्याच्या कडेला असल्याने ट्रक ड्रायव्हर्स, प्रवासी आणि स्थानिक लोक येथे थांबतात.
गॅसच्या तुलनेत चव जास्त चांगली लागते : ग्राहक म्हणतात, "कोळशावर शिजवलेला चहा आणि जेवणाला वेगळीच मजा येते. गॅसच्या तुलनेत चव जास्त चांगली लागते. टंचाईच्या काळात इथे येऊन चहा पितो, मन शांत होतं." गावातील ही पद्धत पर्यावरणीयदृष्ट्या वेगळी असली तरी, आजच्या गॅस संकटात ती फायद्याची ठरली आहे. देऊळघाट गाव हे उदाहरण आहे की, पारंपरिक पद्धती कधी कधी आधुनिक संकटातही उपयोगी पडतात. जिल्ह्यातील इतर गावांमध्ये गॅसवर अवलंबून असलेली हॉटेल्स बंद पडत असताना इथे सर्व काही सुरळीत चालू आहे. ही परंपरा पुढेही कायम राहील, अशी आशा गावकऱ्यांना आहे.
