राजकीय पक्षांसाठी आनंदाची बातमी; आता स्थानिक निवडणुकांसाठी प्रचारकांची मर्यादा दुप्पट!
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका 2 डिसेंबर रोजी होणार असून, निकाल 3 डिसेंबर रोजी लागणार आहे.
Published : November 8, 2025 at 8:30 PM IST
मुंबई : राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजलं आहे. या निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगानं नुकतीच केली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका 2 डिसेंबर रोजी होणार असून, निकाल 3 डिसेंबर रोजी लागणार आहे. या निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीसाठी आणि जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राजकीय पक्ष रणनीती आखत असताना आता राजकीय पक्षांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आलीय. राजकीय पक्षांच्या प्रमुख प्रचारकांची संख्या आता 20 ऐवजी 40 करता येणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे यांनी दिलीय. या निर्णयामुळं आता विविध राजकीय पक्षांतून आनंद व्यक्त करण्यात येतोय.
पक्षांना प्रमुख प्रचारकांची यादी सादर करावी लागणार : दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असलेली प्रमुख प्रचारकांची मर्यादा वाढवून 40 करण्यात यावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आयोगाच्या कार्यालयात 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत केली होती. 'महाराष्ट्र राज्य राजकीय पक्ष नोंदणी, विनियमन आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, 2025' मधील परिच्छेद 26 मध्ये प्रमुख प्रचारकांसंदर्भातील तपशील नमूद केला आहे. त्यातील तरतुदींच्या आधारे आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही संख्या वाढविण्यात आलीय. राज्य निवडणूक आयोगानं प्रमुख प्रचारकांच्या संख्येची मर्यादा आता 20 वरून 40 केलीय. त्यामुळं आता राजकीय पक्षांना प्रमुख प्रचारकांची यादी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे सादर करावी लागणार आहे.
शिक्षक-पदवीधर निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु : एकीकडे राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर आता दुसरीकडे शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिलीय. पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागातील पदवीधर मतदार संघ तसंच पुणे व अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी मतदार याद्या नव्यानं तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर विचार करून 30 डिसेंबर 2025 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. तसंच इच्छुक उमेदवारांनी https://mahaelection.gov.in/Citizen/Login या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावेत, असं आवाहन निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलंय.
