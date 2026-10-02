मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची साक्ष विश्वासार्ह नसल्याची एनआयएकडून कोर्टात माहिती
सचिन वाझेनं कोर्टात नवा अर्ज केला असून, बंद पडलेली बँक खाती सुरू करत आधारकार्डावरील नंबर, ईमेल अपडेट करण्यासाठी तीन दिवस 'कस्टडी पॅरोल' देण्याची विनंती केलीय.
Published : October 2, 2026 at 11:20 AM IST
मुंबई : अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील खटल्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर भरवसा नसल्याचं त्यांनी गुरुवारी कोर्टात स्पष्ट केलंय. या प्रकरणी आपला अंतिम अहवाल तपासयंत्रणेनं नुकताच कोर्टात सादर केलाय. ज्यात त्यांनी साक्ष नोंदवलेल्या साक्षीदारांबाबत आपला अभिप्राय देताना यापैकी कोणते साक्षीदार विश्वासार्ह आणि कोणते नाहीत, याची यादीही जोडलीय. त्यात या खटल्याकरिता विश्वासार्ह साक्षीदार नसलेल्यांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याही नावाचा समावेश आहे.
सचिन वाझेचा पॅरोलसाठी अर्ज - दरम्यान, गुरुवारी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेकडून तीन दिवसांच्या 'कस्टडी पॅरोल'ची मागणी करत एनआयए कोर्टात नव्यानं अर्ज दाखल केलाय. आपली बंद झालेली बँक खाती सुरू करण्यासाठी वाझेनं ही मागणी कोर्टाकडे केलीय. या बँक खात्यांचे KYC पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्ष बँकेत जाण्याची गरज असल्याचं या अर्जातून नमूद करण्यात आलंय. गेल्या पाच वर्षांत आपली एकूण चार बँक खाती निष्क्रिय झाल्याचा दावा सचिन वाझेनं केलाय. तसेच आधारकार्डवरील मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडी अपडेट करण्यासाठीही त्यानं कोर्टाकडे परवानगी मागितलीय. नुकताच एनआयए कोर्टानं त्याला या प्रकरणी जामीन मंजूर केलाय. मात्र यातील अटीशर्तींनुसार त्याच्यावर ठाण्यासह इतर काही जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आलीय. त्यामुळे नंतर आपण ठाण्यात येऊ शकत नसल्यानं आताच ही कामं करून उरकून घेण्यासाठी कस्टडीत पॅरोल देण्याची विनंती वाझेनं कोर्टाकडे केलीय. या कामासाठी बँका आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपण पोलीस बंदोबस्तात जाण्यासही तयार असल्याचं त्यानं कबूल केलंय. तसेच दिवसभरात ही कामं करून दररोज सायंकाळी पुन्हा ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात परतण्याची हमीही वाझेकडून देण्यात आलीय.
काय आहे प्रकरण? - 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कारमेचल रोडवरील 'अँटिलिया' या मुंबईतील आलिशान निवासस्थानाबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या आणि धमकीचं एक पत्र ठेवलेली एक संशयास्पद स्कॉर्पिओ कार सापडली होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाणे खाडीत आढळला होता. त्यात मुंबई पोलिसांच्या एसआययुचे पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची मुख्य भूमिका असल्याचं समोर आल होत. प्रकरणातील गंभीरता पाहाता हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेके सोपवण्यात आला. NIA नं याप्रकरणी तपास करून सचिन वाझेसह इतर आरोपींना एकापाठोपाठ एक करत अटक केली होती. अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आल्याच्या तसेच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेन यांच्या मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यासह माजी पोलीस अधिकारी विनायक शिंदे आणि क्रिकेट बुकी नरेश गौर यांना अटक करण्यात आली होती. नरेश गौरवर मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणी सचिन वाझेला सिमकार्ड पुरवल्याचा आरोप आहे. सचिन वाझे हाच या कटाचा मुख्य सूत्रधार असून स्वतःचं महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करत खंडणी वसूल करण्यासाठी हा सारा बनाव रचल्याचा एनआयएचा आरोप आहे. यात दहशतवादाचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी जैश-उल-हिंद या कथित दहशतवादी संघटनेच्या सोशल मीडिया अकांऊंटवर तशी पोस्टही टाकण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची तडकाफडकी बदली झाली होती तसेच मोठा राजकीय वादही निर्माण झाला होता.
मनसूख हिरेन हत्या प्रकरण - मनसूख हिरेन या हत्या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार प्रदीप शर्मा यांना दाखवण्यात आलंय. हा सारा कट मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीतच शिजल्याचा दावा या एनआयएकडून करण्यात आलाय. प्रदिप शर्मासह इतर आरोपी यासंदर्भातील बैठकींना उपस्थित होते. सचिन वाझेनं मनसुख हिरेनच्या हत्येसाठी प्रदीप शर्मा यांना 45 लाख रुपये दिले होते, असा उल्लेखही एनआयएने आपल्या आरोपपत्रात केलाय. एन्काऊटंर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्माची ओळख मुंबई पोलीस दलातील माजी पोलीस अधिकारी असून त्यांच्या नावावर 113 गँगस्टरची एन्काऊटंर आहेत. शिवसेनेच्या तिकीटावर 2019 मध्ये नालासोपारा विधानसभा निवडणूकही लढवली, मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. साल 1983 पासून ते मुंबई पोलीस दलात कार्यरत होते. लखन भैया बनावट एन्काऊटर प्रकरणात 2010 मध्येही त्यांना अटक झाली होती. ज्यात साल 2013 मध्ये प्रदीप शर्मा जेलमधून बाहेर आले, त्यातून ते निर्दोष सुटले. त्यानंतर प्रदीप शर्मा यांना पुन्हा मुंबई पोलीस दलात रूजू करून घेण्यात आलं. त्यानंतर निवृत्तीपूर्वी त्यांनी साल 2017 मध्ये दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकरला ठाण्यातील त्याच्या घरातून अटक केली होती.
हेही वाचाः
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; देवीची मूर्ती आणायला गेलेल्या तरुणांवर काळाचा घाला, पाच जणांचा मृत्यू, 15 जण जखमी