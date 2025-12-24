नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 25 डिसेंबर 2025 पासून कार्यान्वित; 30 विमाने उड्डाण घेणार
नवी मुंबई विमानतळाचे महाराष्ट्र आणि देशाचे एक दीर्घकाळचे स्वप्न अखेरीस साकार होत आहे. पहिल्या दिवशी या विमानतळावरून तब्बल 30 विमानं उड्डाण घेणार आहेत.
Published : December 24, 2025 at 4:50 PM IST
नवी मुंबई- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची (NMIA) यशस्वी उभारणी हा भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून 25 डिसेंबर 2025 रोजी पहिले विमान उड्डाण करणार आहे. यामुळे नवी मुंबई विमानतळाचे महाराष्ट्र आणि देशाचे एक दीर्घकाळचे स्वप्न अखेरीस साकार होत आहे. पहिल्या दिवशी या विमानतळावरून तब्बल 30 विमानं उड्डाण घेणार आहेत.
जागतिक दर्जाचे ग्रीनफिल्ड विमानतळ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम हे महाराष्ट्र सरकार आणि सिडकोची पायाभूत सुविधांच्या विकासाप्रति असलेली निरंतर वचनबद्धता दर्शवते. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प भविष्यवेधी पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक विकास आणि जागतिक कनेक्टिव्हिटी असलेल्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. या दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रवासाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी हा एक अभिमानाचा क्षण आहे, असंही सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल म्हणालेत.
एनएमआयए हा सिडकोचा आजपर्यंतचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : जागतिक दर्जाचे ग्रीनफिल्ड विमानतळ म्हणून नियोजित आणि विकसित केलेले एनएमआयए हा सिडकोचा आजपर्यंतचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. संकल्पनेपासून ते कार्यान्वित होईपर्यंत हे विमानतळ अनेक दशकांच्या सूक्ष्म नियोजन, आंतर-संस्था समन्वय आणि अभियांत्रिकी उत्कृष्टतेचे प्रतीक आहे. एनएमआयए येथे कामकाजाच्या सुरुवातीमुळे मुंबईच्या सध्याच्या विमानतळावरील गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि मुंबई महानगर प्रदेशासाठी (MMR) एक मजबूत बहु-विमानतळ प्रणाली स्थापित होईल, असेही सिंघल म्हणाले. सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी नवी मुंबईकर, महाराष्ट्रातील जनता आणि देशभरातील नागरिकांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आणि विमानतळाचे पूर्ण झालेले काम हे एक सामूहिक स्वप्न साकार झाल्याचेदेखील त्यांनी म्हटलंय.
विमान वाहतूक उड्डाण – पहिला दिवस (25 डिसेंबर 2025)
पहिल्या दिवशी एकूण 30 विमान वाहतूक उड्डाण (ATMs)
विमान कंपन्या – इंडिगो, अकासा एअर, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि स्टार एअर
महत्त्वाच्या विमानांच्या वेळा:
• पहिले आगमन:
✈️ 6E 460 बंगळूरुहून – 08.00 वाजता
• पहिले प्रस्थान:
✈️ 6E 882 हैदराबादसाठी – 08.40 वाजता
अतुलनीय सोय, प्रवासाचा कमी वेळ आणि वाढती जागतिक कनेक्टिव्हिटी : महाराष्ट्र शासन, सिडको, अदानी समूह आणि एनएमआयए यांच्यातील अखंड समन्वयामुळेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आज आधुनिक विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये एक आदर्श आणि महाराष्ट्र, देशासाठी एक अभिमानास्पद नवीन प्रवेशद्वार म्हणून उभे आहे. (एनएमआयए) प्रादेशिक गतिशीलता आणि आर्थिक वाढीमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी सज्ज आहे. नवी मुंबईच्या रहिवाशांसाठी हे विमानतळ अतुलनीय सोय, प्रवासाचा कमी वेळ आणि वाढती जागतिक कनेक्टिव्हिटी घेऊन आले आहे. पुणे, ठाणे, पनवेल, रायगड आणि कोकण प्रदेशाच्या इतर भागांतील नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत हवाई प्रवासासाठी जलद आणि अधिक कार्यक्षम प्रवेशाचा फायदा होणार आहे. या विमानतळामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि संपूर्ण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल, अशी अपेक्षा आहे, असंही विजय सिंघल यांनी म्हटलंय. हे विमानतळ द्रुतगती मार्ग, मुख्य रस्ते, उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो कॉरिडॉर आणि आगामी मास ट्रान्झिट सिस्टीमद्वारे चांगल्या प्रकारे जोडलेले आहे, ज्यामुळे अनेक दिशांनी सहज प्रवेश सुनिश्चित झालाय. देशातील सुलभ विमानतळ आहे, असंही सिंघल यांनी म्हटलंय.
