राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईमध्ये 100 जागांवर लढण्याच्या तयारीत - सना मलिक

वेळ आलीच तर आम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या 100 जागा लढवण्याच्या तयारीत आहोत, असा निर्धार सना मलिक यांनी व्यक्त केला.

मुंबई : राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांमध्ये युती आणि आघाड्यांची वेगवेगळी गणितं पाहायला मिळत आहेत. मुंबईमध्ये अशाच प्रकारे महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अद्याप महायुतीबरोबर चर्चा पूर्ण झाली नाही. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना पक्षानं निवडणुकीची जबाबदारी दिल्यामुळं भाजपाकडून नाराजीचा सूर आहे. नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वात जर निवडणुका लढवल्या जात असतील तर आम्ही त्यांच्यासोबत जाणार नाही, अशी भूमिका भाजपानं घेतली आहे. तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत नवाब मलिक यांचं नाव समाविष्ट केल्यामुळं नवाब मालिकांच्या सहभागाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ठाम असल्याचं दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी, वेळ आलीच तर आम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या 100 जागा लढवण्याच्या तयारीत आहोत, असा निर्धार सना मलिक यांनी व्यक्त केला.

यादी जाहीर झाली नसली तरी उमेदवार ठरलेत : "महायुती होणं वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चांमधून कळेल. मात्र, मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्वतः कार्यकर्ती म्हणून निवडणुकीसाठी पूर्ण तयार आहे. तसंच जर वेळ आली तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 100 जागा लढवण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, सध्या मुंबईमधील महायुतीबाबत बोलणीच सुरु आहे. पण पुढच्या काही दिवसांत त्यावर तोडगा निघेल. याशिवाय मुंबईमधील सर्व पदाधिकाऱ्यांसोबत आमचं बोलणं सुरु असून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे," असं सना मलिक यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसची यादी जाहीर झाली नसली तरी आमचे उमेदवार जवळपास ठरले आहेत. आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबर वेगवेगळ्या विभागात बैठका सुरु असून त्यांना सर्व आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच अर्ज दाखल करण्यासंदर्भात सर्व तयारी, कागदपत्रांच्या जुळवाजुळव आणि इतर बाबींच्याबाबत उमेदवारांनी सर्व गोष्टींची पूर्तता केली आहे. त्यामुळं पक्ष श्रेष्ठींच्या आदेश येताच आमचे उमेदवार संपूर्ण तयारीनिशी अर्ज दाखल करायला सुरुवात करतील," असं सना मलिक यांनी ठामपणे सांगितलं.

स्टार प्रचारकांच्या यादीत नवाब मलिकांचे नाव : दरम्यान, राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून एकूण 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वांचं लक्ष विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेडं लागलं आहे. या निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर महायुतीमधील शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील मुंबईत सत्ता स्थापनेसाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. मात्र, नवाब मलिक यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या निवडणुकीत मुंबईची जबाबदारी दिल्यास त्यांच्यासोबत आम्ही युती करणार नाही, असं भाजपाचे नेते आशिष शेलार व मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी यापूर्वीच जाहीर केलं आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी भाजपाचं काही न ऐकता नवाब मलिकांवर मुंबईची जबाबदारी दिली आहे. तसंच त्यांना स्टार प्रचारक ही बनविलं आहे.

