अजितदादांच्या मृत्यूचे गूढ अन् राष्ट्रवादीतील सत्तेचा सारीपाट; तटकरे-पटेल आरोपांच्या भोवऱ्यात, महायुतीची डोकेदुखी वाढली
मृत्यूच्या संशयापासून पक्ष हायजॅकच्या आरोपांपर्यंत राजकीय संघर्ष; रामदास कदमांचा गंभीर आरोप, तटकरेंचा पलटवार; रोहित पवारांचे नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह, सुनेत्रा पवारांची भूमिका निर्णायक
Published : November 10, 2026 at 4:08 PM IST
मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यूचे गूढ, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेतृत्वाचा संघर्ष आणि महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस यांचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. अजितदादांच्या मृत्यूनंतर राजकीय समीकरणे बदलली, पक्षाच्या नेतृत्वाची सूत्रे सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आली; मात्र या बदललेल्या परिस्थितीत पक्षावर नेमके कोणाचे वर्चस्व राहणार, यावरून अंतर्गत संघर्षाला तोंड फुटल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी थेट सुनील तटकरे यांच्यावर अजितदादांच्या मृत्यूच्या संदर्भात संशय व्यक्त केला. तर तटकरे यांनी हे आरोप फेटाळून लावत कायदेशीर नोटिशीचा इशारा दिला. अशातच आमदार रोहित पवार यांनी तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर पक्ष हायजॅक करण्याचा आरोप केल्याने राष्ट्रवादीतील सत्तासंघर्षाचा दुसरा अंक सुरू झाल्याचे चित्र राजकीय वर्तुळात दिसून येत आहे. मात्र या सर्व प्रकरणावर सुनेत्रा पवार यांची भूमिका निर्णय ठरणार आहे.
कदमांचा संशय; तटकरेंच्या महत्त्वाकांक्षेवर प्रश्न : रामदास कदम यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यूच्या तपासात सुनील तटकरे यांच्या भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. तटकरे यांना उपमुख्यमंत्री व्हायचे होते, अशी चर्चा आपण ऐकल्याचा दावा करत त्यांनी या महत्त्वाकांक्षेच्या पार्श्वभूमीवर अजितदादांच्या मृत्यूमागे त्यांचा काही सहभाग होता का, असा संशय व्यक्त केला. तटकरे यांच्यावर यापूर्वीही राजकीय व्यक्तींना संपवण्याचे आरोप केल्याचे सांगत कदम यांनी त्यांच्यावर व्यक्तिगत पातळीवरही टीका केली. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही ठोस पुरावा सार्वजनिक केलेला नाही. त्यामुळे कदमांच्या विधानाने अपघाताच्या तपासापेक्षा राजकीय आरोपांचे वादळ अधिक तीव्र झाले आहे.
तटकरेंचा पलटवार; कायदेशीर लढाईचा इशारा : कदमांच्या आरोपांवर सुनील तटकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. खरं तर हे आरोप पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि काल्पनिक असल्याचे सांगत त्यांनी त्यांचा निषेध केला. रामदास कदम यांना कायदेशीर नोटीस पाठविणार असल्याचा इशाराही दिला. आपण माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांचे स्वीय सहायक नव्हतो, असे स्पष्ट करत तटकरे यांनी कदमांनी केलेल्या वक्तव्यांवर आक्षेप घेतला. इतकेच नव्हे, तर कदम यांनी आपल्यावर आरोप करण्याऐवजी शिवसेना (ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे उत्तर द्यावे, असे आव्हानही दिले. कदम यांनी यापूर्वी विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी आपली मदत घेतली होती, असा दावाही तटकरे यांनी केला. त्यामुळे कोकणातील जुन्या राजकीय संघर्षाला पुन्हा धार आली आहे.
रोहित पवारांचा पक्ष हायजॅकचा आरोप; पटेलही लक्ष्य : रोहित पवार यांनी तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर अजितदादांच्या निधनानंतर पक्षाची सूत्रे आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर अवघ्या 18 दिवसांत, 16 फेब्रुवारीला तटकरे, पटेल आणि अन्य एका नेत्याने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून पक्षाच्या घटनेतील बदलांचा आधार घेत कार्याध्यक्षांकडे अधिकार देण्याची मागणी केल्याचा दावा रोहित यांनी केला होता. त्या वेळी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांना विश्वासात घेतले नव्हते, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून संक्रमण काळातील आधीचा पत्रव्यवहार विचारात घेऊ नये, अशी भूमिका घेतल्याचे रोहित यांनी सांगितले. यावरून पक्षाच्या अधिकारांवरून नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याचा मुद्दा पुढे आला. मात्र, राष्ट्रवादीने यापूर्वी हे सत्तासंघर्षाचे चित्र फेटाळले असून, कार्याध्यक्षांकडे असलेले अधिकार हे पक्षाच्या घटनेनुसारच असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. राष्ट्रवादीतील सत्तेच्या सारीपाटातील अंतर्गत संघर्षावर हल्ला चढवला.
सुनेत्रा पवारांची भूमिका निर्णायक : अजितदादांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपद आणि पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. मात्र पक्षातील ज्येष्ठ नेते, कार्याध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष आणि नव्या नेतृत्वामध्ये अधिकारांचे संतुलन कसे राखले जाणार, या सगळ्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी सुनेत्रा पवार आल्या आहेत. मात्र सुनेत्रा पवार या केवळ अजितदादांच्या राजकीय वारसदार म्हणून काम करणार की पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेवर स्वतःची स्वतंत्र पकड निर्माण करणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. परंतु रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि तटकरे-पटेल यांच्यावरील आरोप यामुळे त्यांच्यासमोरील नेतृत्वाचे आव्हान त्यांच्या समोर असेल.
महायुतीत मित्रपक्षांचीच जुंपली; भाजपाची कोंडी : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे घटक सत्तेत सहभागी आहेत. अशा परिस्थितीत एका मित्रपक्षाच्या नेत्याने दुसऱ्या मित्रपक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यावर थेट गंभीर आरोप करणे, हे महायुतीच्या एकजुटीला धक्का देणारे आहे. यापूर्वीही रामदास कदम यांनी विविध मुद्द्यांवरून मित्रपक्षांतील नेत्यांना लक्ष्य केले आहे. आता अजितदादांच्या मृत्यूचा मुद्दा पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, हा संघर्ष केवळ राष्ट्रवादीपुरता मर्यादित असून भाजप नेतृत्वही यामुळे अडचणीत येणार आहेत.
मृत्यूच्या तपासाचे उत्तर की सत्तासंघर्षाचे राजकारण? : अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा तपास, अपघातामागील संभाव्य कारणे आणि त्यासंदर्भात उपस्थित केलेले संशय हे स्वतंत्रपणे तपासले जाणे आवश्यक आहे. रोहित पवार यांनीही तपासाच्या गतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे कदम यांनी तटकरेंच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र राजकीय नेत्यांनी केलेले आरोप म्हणजे तपासातून सिद्ध झालेले तथ्य नव्हे. या प्रकरणात निष्पक्ष तपासातूनच सत्य समोर येणे महत्त्वाचे आहे. एकीकडे अजितदादांच्या मृत्यूभोवतीचे प्रश्न अनुत्तरित असल्याची विरोधकांची आणि कुटुंबीयांची भूमिका, दुसरीकडे पक्षाच्या नियंत्रणावरून सुरू असलेली रस्सीखेच आणि तिसरीकडे महायुतीतील मित्रपक्षांमधील वाढता अविश्वास, अशा तिहेरी कोंडीत महाराष्ट्राचे राजकारण सापडले आहे. अजितदादांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादीची सूत्रे कोणाच्या हातात राहणार, तटकरे-पटेल यांचे पक्षातील स्थान काय असेल आणि रोहित पवारांची पुढील राजकीय भूमिका काय असेल हे महत्त्वाचे आहे. तसेच राष्ट्रवादीच्या राजकारणात सुनेत्रा पवारांची भूमिका निर्णायक ठरणार असून, अजितदादांच्या वारशावरून सुरू झालेला हा संघर्ष पक्षाचे भवितव्य आणि महायुतीची राजकीय दिशा दोन्ही ठरवू शकतो.
फडणवीसांकडून रामदास कदमांची कानउघाडणी : शिवसेना नेते रामदास कदम यांची भूमिका चुकीची आहे. महायुतीमध्ये एकत्र काम करताना अशा प्रकारचे मतभेद निर्माण होणार नाहीत, याची सर्वांनी खबरदारी घेतली पाहिजे. महायुतीतील घटक पक्षांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित आहे. आघाडीमध्ये काम करताना एकमेकांच्या भूमिकांचा आदर राखला पाहिजे. त्यामुळे अशा वक्तव्यांमुळे महायुतीमध्ये गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
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